Группа "Синара" сообщила о готовности образца двигателя для первого в РФ поезда высокоскоростной магистрали

00:12 14.03.2025

В СТМ сообщили о готовности образца двигателя для первого в РФ поезда ВСМ



Группа "Синара" должна поставить РЖД первые два головных образца поезда ВСМ и 41 поезд по контрактам с ГТЛК и "ВСМ-Две столицы"



МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Опытный образец двигателя для первого в России высокоскоростного поезда готов, его испытания начнутся в течение месяца, заявил исполнительный директор компании "Синара - транспортные машины" Виталий Вотолевский. СТМ ответственна за производство поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.



"Совместно с РЭД (челябинский завод "Транснефти" - "Русские электрические двигатели" - ТАСС) сегодня мы уже сделали опытный образец двигателя для будущего высокоскоростного поезда и буквально в течение месяца мы начинаем его испытания", - сказал он. Топ-менеджер также назвал создание современного двигателя для такого поезда "огромным вызовом".



Вотолевский добавил, что проект создания поезда для ВСМ идет по графику. "По поезду находимся в графике, кроме стройки мы сегодня занимаемся сами компонентами. Один из ключевых компонентов - тележка, в этом году предполагаем получить сертификат немоторной тележки, летом мы отправим на испытание и моторную тележку", - отметил он.



Группа "Синара" должна поставить РЖД первые два головных образца поезда ВСМ и 41 поезд по контрактам с ГТЛК и "ВСМ-Две столицы". По словам Вотолевского, сейчас идет строительство новых корпусов для производства завода. "В соответствие с правительственными решениями прошлого года планируется привлечь для целей строительства нового завода и подготовки мощностей льготные кредиты в объеме 34 млрд рублей, которые позволят построить и окупить завод", - отметил он.



Ранее глава Минтранса Роман Старовойт в интервью ТАСС сообщил, что первый российский высокоскоростной поезд будет называться "Белый кречет". Поезд должен начать перевозки в 2028 году.



"Российские железные дороги" подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.