|Премьер Узбекистана Абдулла Арипов сменил служебный Mercedes на Malibu отечественной сборки
00:16 14.03.2025
Премьер-министр заменил служебный автомобиль Mercedes-Benz на Malibu
Абдулла Арипов поручил чиновникам прекратить использовать иностранные автомобили в качестве служебных.
Премьер-министр пересел с Mercedes-Benz на Malibu, сделав его своим новым служебным автомобилем. Об этом сообщает УзА.
Ранее вице-премьер провел видеоселекторное совещание, на котором потребовал от всех чиновников отказаться от использования иностранных автомобилей в качестве служебных.
"Мы обязаны безоговорочно выполнять все указания президента. Мне предлагают ввести это с 20 марта или апреля. Нет, так не пойдет. Если президент дает указание, мы обязаны выполнить его немедленно", - заявил премьер-министр.
Сообщается, что на сегодняшний день все министерства и ведомства правительства перешли на использование местных автомобилей в качестве служебных.
Машины, использовавшиеся ранее, будут выставлены на продажу через e-auksion.
АО "UZAUTO MOTORS" производит 10 моделей автомобилей под брендами "Шевроле" (Chevrolet). Chevrolet Malibu - с 2012 года.