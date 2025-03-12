Премьер Узбекистана Абдулла Арипов сменил служебный Mercedes на Malibu отечественной сборки

00:16 14.03.2025

Премьер-министр заменил служебный автомобиль Mercedes-Benz на Malibu

Абдулла Арипов поручил чиновникам прекратить использовать иностранные автомобили в качестве служебных.



Премьер-министр пересел с Mercedes-Benz на Malibu, сделав его своим новым служебным автомобилем. Об этом сообщает УзА.



