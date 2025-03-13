 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев не причастен к золотому месторождению Насоновское, - ГКНБ
00:44 14.03.2025

Ташиев не имеет отношения к разработке и освоению золоторудного месторождения Насоновское, - ГКНБ

13 марта 2025

Tazabek - В ГКНБ КР прокомментировали возможную причастность главы ГКНБ Камчыбека Ташиева к золоторудному месторождению Насоновское по ранее опубликованным статьям в изданиях [...].

В расследованиях данных СМИ утверждалось, что единоличным собственником указанного месторождения являлся гражданин КР Боотаев Азрет Туркменович, который ранее проходил по уголовному делу в отношении преступной деятельности ОПГ К.Асанбека ["вор в законе", известный как Кольбаев].

В расследовании говорится, что бизнесмен Азрет Боотаев переписал свое золотое месторождение на друга главы ГКНБ.

В ГКНБ сообщают, что в рамках расследования уголовного дела подтвержденных и документальных данных о причастности покойного К.Асанбека к месторождению Насоновское не выявлено.

В ходе следственных мероприятий установлено, что месторождение Насоновское было продано бывшим единоличным собственником А.Боотаевым компании ОсОО "Консульере Групп" на основании достигнутых договоренностей с условиями обязательных прямых инвестиций на разработку указанного месторождения.

Однако, позднее выявлено, что ОсОО "Консульере Групп" не выполнило перед государством обязательства, которые были возложены на компанию после покупки месторождения Насоновское.

Также своевременно не выплачены социальные обязательства перед органами местного самоуправления, компания имеет налоговые задолженности и не привлекла инвестиций на развитие производства комбината, в деятельности которого были выявлены нарушения законодательства КР.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем "Консульере Групп" является Алыбаев Артур Айбекович, учредителем ОсОО "КИАРА ГРУПП", Алыбаев Айбек Ташибекович.

По результатам проведенного комплекса мероприятий 12 марта 2025 года, лицензия на разработку месторождения Насоновское аннулирована и передана на баланс государства в лице Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

"В данном контексте следует отметить, что заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-полковник К.К.Ташиев какого-либо отношения к вопросам освоения и разработки месторождения Насоновское субъектами предпринимательства не имел и не имеет.

ГКНБ призывает не верить ложной и провокационной информации, распространяемой заинтересованными в манипулировании общественным мнением элементами, также напоминает об ответственности за распространение ложной информации порочащей честь и достоинство граждан", - говорится в сообщении ГКНБ.

Справка

Месторождение Насоновское. Разведанные запасы составляют 751 тыс. тонн руды, 5612 кг золота и 4,6 тыс. тонн меди при среднем содержании 7,5 г/т и 0,6%.

Месторождение золотоносной руды и меди расположено в районе поселка городского типа Каинды, в горах, в 36 километрах от села Панфиловское Панфиловского района Чуйской области Кыргызстана. Оно было разведано еще 60 лет назад. За весь период разработки в 13 лет здесь возможно, по заключению специалистов, добыть около 6,5 тонны золота, по 500 килограммов в год, и чуть меньше меди.

Источник - Tazabek
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