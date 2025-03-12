Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз Т102,2 млрд в Европе

00:52 14.03.2025

Астана. 13 марта. КазТАГ – Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз €200 млн или Т102,2 млрд по текущему курсу в Европе у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), передает корреспондент агентства.



"Глобальное подразделение Европейского инвестиционного банка, ЕИБ Глобальный, подписало кредитное соглашение на €200 млн с Банком развития Казахстана (БРК). Это финансирование будет способствовать привлечению инвестиций государственных и частных организаций в развитие устойчивой транспортной инфраструктуры, включая Транскаспийский транспортный маршрут, и проекты, направленные на диверсификацию возобновляемых источников энергии, а также другие инициативы по борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении представительства Европейского Союза (ЕС) в Казахстане в четверг.



Отмечается, что инвестиции будут направлены на реализацию программы по восстановлению дорог национального дорожного оператора Казахстана "КазАвтоЖол", которая предусматривает улучшение транспортного сообщения и качества инфраструктуры по всей стране.



"Эта инициатива является ключевым шагом на пути к реализации Транскаспийского транспортного маршрута – важнейшего компонента стратегии Европейского союза Global Gateway, направленной на укрепление связей между Европой и Центральной Азией. Она также представляет собой первый практический результат четырех меморандумов о взаимопонимании, подписанных подразделением ЕИБ Глобальный с Банком развития Казахстана и республиками Центральной Азии на Инвестиционном форуме "Европейский Союз – Центральная Азия" в январе 2024 года", - сказано в сообщении.



В транспортном секторе, как ожидается, финансирование будет направлено на восстановление 5 тыс. км национальных и региональных дорог, улучшение доступности пассажирского транспорта и грузовых перевозок, повышение безопасности дорожного движения и обеспечение экологической безопасности благодаря модернизации инфраструктуры.



"В энергетическом секторе кредитные средства будут использованы для финансирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников, что поможет Казахстану перейти от использования ископаемого топлива к экологически чистым и устойчивым источникам энергии", - добавили в представительстве.



В ЕС ожидают, что "эти инвестиции позволят сократить выбросы CO2, заменив ископаемое топливо на возобновляемые и более экономически эффективные источники энергии".



"Будучи банком Евросоюза и благодаря гарантиям Европейской комиссии, ЕИБ поддерживает два ключевых сектора для устойчивого развития Казахстана, которые будут способствовать его переходу к более диверсифицированной и устойчивой экономике. Для нас важно финансировать экологически устойчивые проекты по развитию инфраструктуры для более быстрого и надежного транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией. Кроме того, как Климатический банк, мы считаем необходимым поддержать цели Казахстана по диверсификации энергетики и смягчению последствий изменения климата путем развития возобновляемых источников энергии и снижения зависимости от ископаемого топлива, а также сокращения выбросов парниковых газов", - заявил генеральный директор подразделения ЕИБ Глобальный Эндрю Макдауэлл.



Европейский комиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела дополнил, что "ЕС стремится к углублению экономического партнерства с Казахстаном посредством устойчивых инвестиций".



"Данное финансовое соглашение будет способствовать обеспечению транспортной доступности, развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии и дальнейшей интеграции Казахстана в Транскаспийский маршрут ключевой компонент стратегии Global Gateway", - сказал Сикела.



Председатель правления БРК Марат Елибаев заявил, что казахстанский госбанк "активно привлекает международное финансирование для поддержки инфраструктурных проектов, возобновляемой энергетики и низкоуглеродных инициатив в Казахстане и развивает механизмы смешанного финансирования".



"Мы продолжим работу в этом направлении. Уверены, что партнерство с EIB Global позволит реализовать важные проекты, приносящие пользу как экономике, так и обществу", - заявил Елибаев.



Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что около Т366 млрд готовится занять Казахстан у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций в условиях дефицита бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), о котором стало известно 20 ноября, сумма займов Казахстана в трех банках достигает Т636 млрд. В случае, если Казахстан ратифицирует договор о новом займе у МБРР, сумма долга по четырем займам составит около Т679,5 млрд.



3 декабря КазТАГ привел ответ премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената, в котором глава кабмина сообщил, что каждый международный заем Казахстана проходит анализ на целесообразность, а также проинформировал, что кабмин внес на рассмотрение мажилиса отчет о ситуации с государственным долгом Казахстана. Вместе с тем, премьер анонсировал разработку 10-летнего прогноза развития Казахстана с учетом госдолга и подчеркнул, что все долговые проекты Казахстана проходят обязательные этапы экспертиз и согласований. Как отметил Бектенов, политика правительства по управлению долгом соответствует международному опыту.



17 декабря вице-министра финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и МБРР связаны с дефицитом бюджета.



25 января КазТАГ сообщал, что Казахстан намерен занять у МБРР еще порядка Т43,5 млрд.