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НГ: Банковская система России остается уязвимой для криминала
01:09 14.03.2025

Рост финансовых преступлений наносит, помимо прочего, репутационный ущерб

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
13.03.2025

Российская банковская система остается уязвимой для преступников, что создает риски потерь не только при телефонном мошенничестве, но и при взломе самих банковских систем. РФ стала одним из лидеров по числу кибератак на объекты информационной инфраструктуры, что влияет на доступность сервисов финансовых и государственных организаций в банковской сфере, отмечается в новой публикации ученых Российской академии наук.

В условиях повышения социальной напряженности в обществе, вызванной ухудшением экономического положения граждан, как правило, отмечается рост количества противоправных действий в сфере экономики, подчеркивается в исследовании, опубликованном в журнале РАН "Региональные проблемы преобразования экономики".

С 2015 года в нашей стране постоянно увеличивается объем незаконных финансовых операций в банковской сфере, а также усиливается тенденция использования платежных карт для мошеннических действий со счетами физических лиц, отмечает автор исследования профессор Лилия Курманова. По ее словам, растущая активность в сфере экономических правонарушений обусловлена не только мотивами извлечения экономической выгоды, но и стремлением нанести репутационный вред государству. Действительно, рост финансовых преступлений с использованием современных технологий в России остановить пока не удается.

В РФ существует угроза развития преступности в экономической сфере, включая деятельность финансово-кредитных организаций, так как количество подобных преступлений почти не снижается. "Технологии совершения финансовых операций через каналы цифрового банкинга имеют серьезные уязвимости, эксплуатация которых может привести к реализации угрозы совершения операции без согласия клиента. Наблюдаемый в киберпространстве прогрессирующий рост самых разных нарушений, злоупотреблений, преступлений определяется тем, что идентичность и границы здесь размыты, становится легче скрыть личность и источник нападения и проще манипулировать сознанием людей", – утверждает Курманова.

В качестве положительного факта она отмечает сокращение случаев неавторизованных денежных операций с корпоративных банковских счетов, что является результатом применения передовых технологий в защите данных клиентов банка, усиления контроля за клиентскими счетами и своевременного реагирования на подозрительные транзакции со стороны службы безопасности коммерческих банков.

Уже в 2023 году количество регистрируемых инцидентов, связанных с хищениями средств с корпоративных счетов, сократилось до 1660 случаев, что почти в три раза меньше уровня предыдущего года. Однако наблюдаемый скачок в количестве случаев несанкционированного списания физических лиц – клиентов банков свидетельствует о недостатках в работе служб безопасности финансово-кредитных институтов.

Количество зарегистрированных фишинговых атак увеличивается в последние годы с темпом выше 30% ежегодно. Уже более 60% организаций сообщают, что они стали жертвами фишинга хотя бы один раз за последний год. При этом подавляющая часть вредоносных программ приходит компаниям и гражданам через электронную почту. Эксперты Сбербанка, в частности, оценивают потенциальные убытки россиян от кибермошенничества на уровне 300 млрд руб. в год.

Сегодня преступникам, как правило, хорошо известны не только имя и год рождения жертв, но и детали их личной жизни. В прошлом году Роскомнадзор зафиксировал утечку более 500 млн записей о гражданах РФ в социальной сети "ВКонтакте", из крупных сервисов купли-продажи, от телефонных операторов, служб такси, доставки еды, заказа билетов и других источников.

Осознание опасности для государства нарастающей волны финансовых преступлений приходит и на уровень высшего руководства страны. "Ситуация является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро", – поставил задачу президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании по борьбе с интернет-мошенничеством 5 марта 2025 года.

"В целом защита на стороне банков стала лучше работать, но активность мошенников тоже непрерывно растет. И даже 0,1% атак, которые не отбиваются, которые удается мошенникам довести до конца, означает миллиарды рублей ущерба", – обозначила проблему председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Защите банков и граждан, в частности, способствует новый закон, который обязывает банки на два дня приостанавливать переводы на счета, если информация о получателе денег есть в базе данных о мошеннических операциях. "И если банк допустил такой перевод, не заморозил его на два дня и не предупредил клиента об опасности, он должен возмещать потери клиента", – объясняет Набиуллина.

По ее словам, Центробанк постоянно пополняет базу данных сомнительных операций, куда информация поступает от коммерческих банков и МВД. Каждый месяц коммерческие банки самостоятельно приостанавливают около 300 тыс. переводов на такие подозрительные счета.

Эксперты ссылаются на данные ЦБ о том, что ежедневно преступники делают не менее 20 млн звонков от имени якобы сотрудников банков, полиции и других организаций. В результате таких мошеннических звонков жертвы отдают злоумышленникам около 44 млн руб. в сутки, или около 16 млрд в год. Причем вернуть украденные мошенниками деньги россиянам обычно не удается. Но вопреки распространенному заблуждению иногда силовикам удается задерживать участников банд телефонных мошенников.

Источник - НГ
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