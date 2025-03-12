"Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие

01:17 14.03.2025

ИноСМИ

Россия



Реакция западных СМИ на слова Путина о готовности к прекращению огня



Владимир Путин заявил, что Россия готова к перемирию на Украине при выполнении ряда условий. Западные СМИ тут же приступили к анализу того, какие требования Москва считает ключевыми для введения режима тишины на фронте.



Российский лидер подтвердил свою готовность установить перемирие на фронте, но в то же время отметил, что обсуждения требуют многие его аспекты, сообщает СNN:



"Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг заявил, что у предложения о 30-дневном перемирии на Украине есть "нюансы". Он подчеркнул, что неясно, как будет развиваться ситуация в Курской области и на других направлениях, если режим прекращения огня будет введен.



Путин назвал идею США "замечательной и правильной" и сказал, что Россия поддерживает ее в теории, но есть много вещей, которые еще предстоит обсудить, прежде чем соглашение будет подписано".



