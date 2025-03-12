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"Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие
01:17 14.03.2025

ИноСМИ
Россия

Реакция западных СМИ на слова Путина о готовности к прекращению огня

Владимир Путин заявил, что Россия готова к перемирию на Украине при выполнении ряда условий. Западные СМИ тут же приступили к анализу того, какие требования Москва считает ключевыми для введения режима тишины на фронте.

Российский лидер подтвердил свою готовность установить перемирие на фронте, но в то же время отметил, что обсуждения требуют многие его аспекты, сообщает СNN:

"Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг заявил, что у предложения о 30-дневном перемирии на Украине есть "нюансы". Он подчеркнул, что неясно, как будет развиваться ситуация в Курской области и на других направлениях, если режим прекращения огня будет введен.

Путин назвал идею США "замечательной и правильной" и сказал, что Россия поддерживает ее в теории, но есть много вещей, которые еще предстоит обсудить, прежде чем соглашение будет подписано".



Об одном из этих аспектов пишет The Telegraph - газета делает акцент на том, что России интересен в первую очередь надежный и долговременный мир:

"Владимир Путин сказал: "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".

Он добавил: "Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить".

А в NBC обратили внимание на другое принципиальное условие российского президента - предоставление гарантий того, что ВСУ не воспользуются паузой в боевых действиях для перегруппировки.

"Путин заявил, что Россия готова к прекращению огня при условии, что коренные причины конфликта будут устранены и будет установлен прочный мир.

Также он выразил обеспокоенность тем, что временное прекращение огня, предложенное США и Украиной, даст киевским войскам время для наращивания сил. По его словам, необходимо продумать детали - например, кто будет контролировать соблюдение договоренностей".

Эксперты из The New York Times также указывают на то, что установление режима тишины - небыстрый и сложный процесс, требующий дипломатических консультаций:

"Слова Путина, сделанные на пресс-конференции в Москве, показали, что он не спешит соглашаться на перемирие. Он произнес их, когда американские официальные лица находились в России для обсуждения предложения о прекращении огня, на которое Украина уже согласилась. Это был первый случай, когда Путин публично высказался по поводу предложения о режиме тишины".

Путин также заявил, что Россия не позволит украинским войскам, оккупировавшим земли в Курской области, мирно уйти, и что украинское руководство может приказать им "просто сдаться".

Редакция WSJ же оказалась одной из самых проницательных - там сразу поняли, почему российский президент может позволить себе говорить о собственных условиях с позиции силы:

"Владимир Путин заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение боевых действий на Украине, в то время как российская армия добилась быстрых успехов на курском направлении.

По его словам, любая пауза в боевых действиях на данном этапе будет отвечать интересам Украины, а Россия хочет перемирия, которое приведет "к прочному миру и устранению коренных причин" конфликта, который он назвал кризисом".

А в Les Echos подметили любопытный факт: Путин в своей речи четко дал понять, с чьим мнением он намерен считаться, а с чьим - нет:

"Российский президент отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Он упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии - основных стран БРИКС, одного из его любимых международных форматов. О европейцах не было сказано ни слова".

Журналисты швейцарского издания Die Weltwoche пытаются разглядеть в словах Путина некий подвох - и тут же сами объясняют, что его позиция опирается в первую очередь на национальные интересы России:

"Наблюдатели расценивают этот шаг Путина как попытку выиграть время и отсрочить прекращение боевых действий. Западные спецслужбы уже высказывали предположения, что Москва может намеренно затягивать с ответом на предложение США, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на переговорах".

И, наконец, швейцарская же газета NZZ подводит краткий итог речи российского лидера.

"Россия в принципе согласна на прекращение боевых действий. Она видит себя в сильной позиции".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741904220


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