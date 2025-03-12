|"Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие
01:17 14.03.2025
ИноСМИ
Россия
Реакция западных СМИ на слова Путина о готовности к прекращению огня
Владимир Путин заявил, что Россия готова к перемирию на Украине при выполнении ряда условий. Западные СМИ тут же приступили к анализу того, какие требования Москва считает ключевыми для введения режима тишины на фронте.
Российский лидер подтвердил свою готовность установить перемирие на фронте, но в то же время отметил, что обсуждения требуют многие его аспекты, сообщает СNN:
"Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг заявил, что у предложения о 30-дневном перемирии на Украине есть "нюансы". Он подчеркнул, что неясно, как будет развиваться ситуация в Курской области и на других направлениях, если режим прекращения огня будет введен.
Путин назвал идею США "замечательной и правильной" и сказал, что Россия поддерживает ее в теории, но есть много вещей, которые еще предстоит обсудить, прежде чем соглашение будет подписано".
Об одном из этих аспектов пишет The Telegraph - газета делает акцент на том, что России интересен в первую очередь надежный и долговременный мир:
"Владимир Путин сказал: "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".
Он добавил: "Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить".
А в NBC обратили внимание на другое принципиальное условие российского президента - предоставление гарантий того, что ВСУ не воспользуются паузой в боевых действиях для перегруппировки.
"Путин заявил, что Россия готова к прекращению огня при условии, что коренные причины конфликта будут устранены и будет установлен прочный мир.
Также он выразил обеспокоенность тем, что временное прекращение огня, предложенное США и Украиной, даст киевским войскам время для наращивания сил. По его словам, необходимо продумать детали - например, кто будет контролировать соблюдение договоренностей".
Эксперты из The New York Times также указывают на то, что установление режима тишины - небыстрый и сложный процесс, требующий дипломатических консультаций:
"Слова Путина, сделанные на пресс-конференции в Москве, показали, что он не спешит соглашаться на перемирие. Он произнес их, когда американские официальные лица находились в России для обсуждения предложения о прекращении огня, на которое Украина уже согласилась. Это был первый случай, когда Путин публично высказался по поводу предложения о режиме тишины".
Путин также заявил, что Россия не позволит украинским войскам, оккупировавшим земли в Курской области, мирно уйти, и что украинское руководство может приказать им "просто сдаться".
Редакция WSJ же оказалась одной из самых проницательных - там сразу поняли, почему российский президент может позволить себе говорить о собственных условиях с позиции силы:
"Владимир Путин заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение боевых действий на Украине, в то время как российская армия добилась быстрых успехов на курском направлении.
По его словам, любая пауза в боевых действиях на данном этапе будет отвечать интересам Украины, а Россия хочет перемирия, которое приведет "к прочному миру и устранению коренных причин" конфликта, который он назвал кризисом".
А в Les Echos подметили любопытный факт: Путин в своей речи четко дал понять, с чьим мнением он намерен считаться, а с чьим - нет:
"Российский президент отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Он упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии - основных стран БРИКС, одного из его любимых международных форматов. О европейцах не было сказано ни слова".
Журналисты швейцарского издания Die Weltwoche пытаются разглядеть в словах Путина некий подвох - и тут же сами объясняют, что его позиция опирается в первую очередь на национальные интересы России:
"Наблюдатели расценивают этот шаг Путина как попытку выиграть время и отсрочить прекращение боевых действий. Западные спецслужбы уже высказывали предположения, что Москва может намеренно затягивать с ответом на предложение США, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на переговорах".
И, наконец, швейцарская же газета NZZ подводит краткий итог речи российского лидера.
"Россия в принципе согласна на прекращение боевых действий. Она видит себя в сильной позиции".