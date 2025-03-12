 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.03.2025
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Среда, 12.03.2025
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В Алматы насчитали 13 611 лифтов. У скольких лифтов срок эксплуатации превысил 25 лет?
01:21 14.03.2025

Сколько лифтов предстоит заменить в Алматы

В Алматы 45 лифтов превысили сроки своей эксплуатации, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Алматы насчитывается 13 611 лифтов, из которых более 7 620 используются в жилищном фонде. На начало года срок эксплуатации 45 лифтов превысил 25 лет.

В управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили, что устаревшее оборудование постепенно заменяется. В 2022 году было обновлено 358 лифтов в 170 многоквартирных домах. В 2023 году в рамках государственной программы "Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры" заменили 222 лифта в 177 жилых домах. В 2024 году работы продолжились: уже установлено 100 новых лифтов в 54 домах.

- Вопрос обновления устаревшего парка лифтов находится на постоянном контроле, - отметили в управлении.

Государственный надзор за безопасной эксплуатацией технически опасных устройств в городе осуществляет управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Напомним, с 15 февраля 2025 года вступает в силу обновленный технический регламент Таможенного союза, согласно которому необходимо заменить лифтовые подъемники, отслужившие 25 лет.

Камшат Абдирайым

Источник - Kazinform
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