Президент Кыргызстана предложил создать аналог шенгенской визы для Центральной Азии

01:31 14.03.2025

Садыр Жапаров предложил странам ЦА ввести безвизовый режим, а для гостей из других государств – единую визу



13 марта 2025



Бишкек (АКИpress) – Сегодня окончательно решен пограничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном, который оставался нерешенным в течение 101 года (с 1924 года), сказал президент Садыр Жапаров 13 марта у себя на странице в соцсетях.



Он отметил, что эо большое событие не только для двух стран, но и для всего Центрально-Азиатского региона, так как теперь можно сказать, что все страны региона окончательно урегулировали свои пограничные вопросы между собой. С этого момента в Центральной Азии установился вечный мир, сказал глава государства.



"Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств – единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визы", - сообщил Жапаров.



