Известия: USAID тайно финансировало строительство водоканала Кош-Тепа в Афганистане

02:34 14.03.2025

Деньги утекли: USAID тайно финансировало строительство водоканала при талибах

Если проект будет реализован, то это приведет к водному кризису в Узбекистане и Туркменистане



Альберт Калашян

13 марта 2025



Заморозка помощи USAID приведет к остановке стройки водоканала Кош-Тепа в Афганистане, сообщил "Известиям" осведомленный источник. По его словам, проект получил скрытую финансовую поддержку от Агентства США по международному развитию еще при прежнем афганском правительстве, помощь продолжилась и при талибах (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Стоимость проекта составляет $700 млн, канал уже построен на 80%. Строительство вызывает серьезные экологические и геополитические опасения. Оно ведется без контроля, водоканал выкапывают примитивным способом, что чревато разрушением системы орошения и дальнейшими экологическими последствиями. Забор воды из реки Амударья, жизненно важной для Центральной Азии, приведет к водному кризису в Туркменистане и Узбекистане. Финансирование этого проекта со стороны USAID могло преследовать цели дестабилизации ситуации в Средней Азии и получение рычага давления на Кабул.



Кто и зачем строит водоканал в Афганистане



Строительство водоканала Кош-Тепа в Афганистане оказалось не только инфраструктурным, но и геополитическим вызовом. Проект, способный перераспределить водные ресурсы региона, угрожает интересам Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Интригу добавляет тот факт, что его финансирование в размере $700 млн поступило от Агентства США по международному развитию (USAID) - структуры, деятельность которой сейчас заморожена решением администрации президента Дональда Трампа.



- USAID начало финансировать этот проект еще при прежнем правительстве Афганистана, сменилась власть, пришел "Талибан", а у американцев к талибам совсем другое отношение. Однако финансирование продолжилось, - сообщил "Известиям" осведомленный собеседник, отметив, что спонсирование скрывается под самые разные источники.



Справка "Известий"

После вступления в должность Дональда Трампа 20 января 2025 года деятельность USAID была подвергнута жесткой критике. Глава Белого дома заявил, что агентство утратило прозрачность, стало рассадником коррупции и больше не соответствует внешнеполитическим целям США. Эту точку зрения поддержал и Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления (DOGE). Маск назвал USAID "преступной организацией", действующей в обход американских налогоплательщиков.



Идея орошения пустынных районов в Северном Афганистане водами Амударьи появилась более 50 лет назад при первом президенте страны Мохаммаде Дауде Хане. Однако эти планы сорвались из-за революции 1979 года и последующей гражданской войны. Рассмотрение проекта возобновили в 2018 году при бывшем президенте Ашрафе Гани.



Согласно проекту, протяженность водовода составит 285 км, ширина - 100 м. По замыслу разработчиков, канал будет орошать сельскохозяйственные земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. По данным представителей Национальной корпорации развития Афганистана (NDC), вторая фаза строительства водоканала Кош-Тепа на севере страны завершена уже на 81%, а плотина возведена на 67%. В 2024-м начался второй этап работ, а в марте 2025-го планировалось его завершение, но приостановка финансирования может повлиять на дальнейшую реализацию проекта.



Экологические последствия строительства Кош-Тепа



Амударья - одна из главных рек Центральной Азии, которая снабжает водой Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Афганистан. Однако за последние десятилетия уровень ее воды резко снизился. В XX веке река питала Аральское море, но сегодня туда практически не поступает ни капли.



Проект канала Кош-Тепа уже стал причиной международных разногласий. Главная проблема - забор воды из реки Амударьи, жизненно важной для Центральной Азии. Дело в том, что ниже по течению реки расположены Туркменистан и Узбекистан, которые и так испытывают трудности с водными ресурсами. Канал способен отнять у соседних стран 10 куб. км воды в год. При этом в маловодные годы общий объем стока составляет 40 куб. км, то есть река обмелеет на четверть, что приведет к ухудшению экологической ситуации, усыханию водоемов и усилению засухи.



Строительство Кош-Тепа нарушает баланс водного распределения. По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, из-за нового канала озера в нижнем течении Амударьи получат лишь 30% от необходимого водного потока. Это означает ускорение процесса опустынивания и усугубление засух.



- Разбазариваются средства американских налогоплательщиков, потому что проект очень неоднозначный, одиозный, он не согласован с соседями по региону. Государства Центрального Азии, прежде всего страны низовья реки, Узбекистан, Туркменистан очень сильно пострадают, - рассказал изданию источник.



Кроме того, существует высокая вероятность технических проблем. Согласно спутниковым снимкам, строительство ведется в спешке и без должного контроля. Канал выкапывается примитивным способом, без укрепления берегов, что увеличивает риск потерь воды из-за просачивания в песчаные грунты. Это чревато разрушением системы орошения и дальнейшими экологическими последствиями.



- Качество стройки, естественно, достаточно сомнительное, учитывая, что фактически его рыли кустарно по технологиям позапрошлого века из-за отсутствия современной техники и по большому счету капитала у правительства Афганистана. Были прорывы. Нечто подобное фиксировалось на спутниковых снимках, - поделился с "Известиями" политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



По его словам, это приводит к сокращению тока в пограничной реке, что негативно влияет на водоснабжение находящихся ниже по течению Узбекистана и Туркменистана.



Цели финансирования водоканала со стороны USAID



Решение продолжить финансирование Кош-Тепа через USAID свидетельствует о двойной игре Вашингтона.



- Отзыва проекта не было сделано сознательно. Дело в том, что американцы хотят иметь рычаг влияния, в чем-то шантажируют, в чем-то, наоборот, стараются их ужалить, - сообщил источник.



Если предположить, что Кош-Тепа действительно рассматривался как инструмент геополитического давления, то США могли использовать его в качестве рычага влияния сразу на несколько стран. С одной стороны, проект усиливает зависимость талибов от внешних финансовых потоков, позволяя Вашингтону сохранять скрытый контроль над Кабулом. С другой - сокращение водных ресурсов в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане потенциально создает точки напряженности, которые могут быть использованы для дестабилизации региона.



- В странах Средней Азии и самом Афганистане есть мнение, что USAID продолжал поддерживать проект для того, чтобы усугубить водный дефицит в постсоветской Средней Азии и дестабилизировать обстановку в регионе, - отметил политолог Никита Мендкович.



Россия заинтересована в стабильности Центральной Азии, а на ситуацию в регионе напрямую влияет социально-экономическая обстановка, отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар.



В этом контексте строительство Кош-Тепа может стать фактором риска, способным обострить водный дефицит и спровоцировать напряженность между странами.



Однако, по мнению эксперта, важно учитывать и интересы самого Афганистана, который стремится развивать свою аграрную отрасль. Поэтому ключевым элементом решения проблемы должно стать выстраивание диалога между странами региона для поиска взаимоприемлемых механизмов распределения водных ресурсов, резюмировал Омар Нессар.