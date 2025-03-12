Риттер: Трамп на переговорах по Украине загнал Европу в ловушку, заставив поддержать прекращение огня

13:50 14.03.2025

"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

Риттер: Трамп на переговорах по Украине хотел поймать в ловушку Европу



МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.



"Все, что сделали Соединенные Штаты - это загнали Европу в ловушку. Вот, что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня", - сказал он.



По мнению Риттера, разговоры о том, что Россия сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, попросту несостоятельны.



"Вы не сможете переиграть Россию! Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность? Эти русские (Сергей Лавров и Владимир Путин. - Прим. ред.) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да о всем!" - выразил уверенность эксперт.



Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.



Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.



Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.



Основные тезисы:

- непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;

- Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;

- Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".



При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.