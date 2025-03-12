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Декада Наурызнама: как казахстанцы проведут дни празднования Наурыза
13:55 14.03.2025

С 14 марта в Казахстане начинается декада празднования Наурыз мейрамы. Каждый день имеет глубокий смысл и будет наполнен мероприятиями, отражающими богатство и многообразие казахстанской культуры. Подробнее о концепции празднования самого долгожданного периода весны – в материале Zakon.kz.

Новый формат празднования Наурыза предложен в 2024 году. Теперь у казахстанцев появилась возможность проводить традиционный весенний праздник на протяжении 10 дней.

Каждый день декады будет посвящен отдельной теме и состоять из дней приветствий, добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта. По всей стране организуют различные массовые мероприятия, которых в этом году запланировано более 1,5 тысячи. В республике будут проведены выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия.



Как отметил глава государства, идея проведения Наурыза по новой концепции заключается в сплочении народа и в объединении общими ценностями. Праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана.

"Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия", – отметил в своей поздравительной речи президент Касым-Жомарт Токаев.

Исторически Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем.

Так, в Иране Навруз празднуется на протяжении 13 дней, начиная с символического очищения через костры в ночь Чахаршамбе-Сури и завершаясь днем Сиздах-бе-дар, когда люди выходят на природу, чтобы окончательно отпустить все старое и войти в новый цикл.

В Китае Лунный Новый год длится 15 дней, в течение которых проводятся семейные встречи, храмовые обряды, массовые шествия, а завершается праздник Фестивалем фонарей, знаменующим окончательное вступление в новый год.

В Монголии и Тибете празднование Цаган Сара, Лунного Нового года, продолжается несколько дней, где каждый день отведен для визитов к старшим, примирения с близкими и укрепления родственных связей.

В Индии весенний фестиваль Холи, символизирующий победу добра над злом и приход тепла, сопровождается ритуальными кострами и массовыми народными гуляньями, когда люди осыпают друг друга цветными порошками, выражая радость обновления.

Все эти праздники, несмотря на культурные различия, объединяет одна черта – они воспринимаются как процесс, а не как однодневное мероприятие.

Общенациональная декада Наурызнама стартует с "Көрісу күні – Амал мерекесі", став первым днем в декаде празднования Наурыз мейрамы.

14 марта – "Көрісу күні"

Этот праздник наполнен теплом и взаимной заботой. 14 марта издревле считалось у казахов началом нового года. По традиции ровно за неделю до дня весеннего равноденствия предки подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима наконец позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

В переводе с казахского слово "Көрісу" означает "свидеться". В этот праздник жители страны надевают народные костюмы и с раннего утра поздравляют друг друга.

Согласно традициям, на Амал мерекесі – Көрісу күні принято обмениваться теплыми рукопожатиями и объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, а также желать друг другу добра и достатка во всем.

В этот день будут организованы точки продажи национальной одежды и аксессуаров. Каждый желающий сможет выбрать для себя понравившуюся вещь с деталями национального колорита в свой гардероб.

15 марта – День милосердия

Второй день – время благотворительности, милосердия и добрососедства. По всей стране пройдут различные акции взаимопомощи. Граждане традиционно будут посещать с поздравлениями дома престарелых, кризисные центры, учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи. Как считают в Минкультуры, проведение подобных акций и мероприятий позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.

Такие поступки особенно важно совершать в период празднования Наурызнама. Издревле принцип взаимовыручки помогал кочевникам преодолевать трудности и достигать новых целей. Ценность взаимопомощи всегда существовала в Великой степи, она объединяла людей в единый, сплоченный народ. Например, семьи, нуждающиеся в помощи, всегда получали существенную материальную поддержку со стороны аульчан. Пострадавшим выделяли скот, одежду, жилье, посуду. Это было проявлением сочувствия и сострадания.

16 марта – День культуры и национальных традиций

Третий день празднования Наурыза проходит под названием Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні – День культуры и национальных традиций. Третий день Наурызнама в Казахстане посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей.

16 марта планируется проведение различных мероприятий такого рода по всей республике. Это позволит всецело прочувствовать духовно-практический и культурный опыт наших предков.

17 марта – День шанырака

Если обратиться к истории и традициям, "шанырак" для казахов был олицетворением единства. Он являлся семейной реликвией, признаком продолжения рода. Ни в коем случае его нельзя было переворачивать, ронять. У казахов сын, получавший шанырак в наследство, назывался "шаңырақ иесі" ("хранитель шанырака"). С шаныраком связано много обрядов, поверий и поговорок.

В четвертый день Наурызнама – День шанырака – планируется проведение культурных мероприятий, связанных с семейными традициями и направленными на сплочение семей и теплых родственных отношений. Многое будет связано с темой взаимоуважения и вопросами нравственного воспитания.

18 марта – День национальной одежды

В декаде Наурызнама пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию национальной одежды во всех регионах страны.

Национальная одежда – значимая часть культуры и истории Казахстана. Именно в этот день следует вспомнить о традициях и ценностях казахов, о том, какую одежду выбирали кочевники, какому стилю, фасонам и тканям отдавали предпочтение.

Отрадно, что в последние годы национальная одежда стала трендом среди молодого поколения. Молодежь внедряет в свой повседневный гардероб колоритные наряды: тюбетейки, национальные украшения, одежду с орнаментом, а также чапаны или корсеты с национальным принтом.

В этот день будут проведены разнообразные челленджи, встречи, направленные на популяризацию национальной одежды и историю ее появления.

19 марта – День обновления

Шестой день из десяти дней Наурызнама посвящен массовой посадке растений – деревьев, символизирующих "обновление жизни". Ведь весна – время года, когда природа возрождается, возвращаясь к жизни. Природа преображается и в эти праздничные дни символизирует дальнейшее развитие и процветание Казахстана.

В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.

20 марта – День национальных видов спорта

В этот день планируется проведение различных соревнований и турниров по национальным видам спорта, которые охватят все регионы нашей страны.

Национальные виды спорта способствуют сохранению культурного наследия, развитию национального самосознания у нового поколения. В этот день во всех регионах проводятся различные соревнования и турниры по национальным видам спорта.

21 марта – День единства и солидарности (Ынтымақ)

Наурыз не только возвращает нас к нашим корням, но и служит связующим звеном между людьми, проживающими в разных уголках Казахстана и за его пределами.

Идея этого дня заключается в том, чтобы народы Казахстана в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство. Ведь единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики, как не раз отмечал президент.

22 марта – Новый год

В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.

Традиционно в этот день состоятся народные гуляния, когда казахстанцы соберутся на площадях у юрт, чтобы угоститься национальными блюдами, а молодежь проведет состязания, как это делали наши предки. Все друг другу будут желать: "Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!", что в переводе на русский означает "Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть будет изобилие!".

23 марта – День очищения

Воскресенье станет заключительным днем декады Наурызнама, как символ встречи нового года с амбициозными целями и надеждами на лучшее будущее. В День очищения все желают, чтобы новый жизненный виток не только принес весеннее обновление и благополучие, но и вдохновил на новые достижения и результаты.

В этот день во всех регионах Казахстана обычно проходят не только массовые празднества, но и экологические акции, направленные на осознание общества, что природа и окружающий нас мир нуждаются в защите каждого человека на Земле.

С раннего утра 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предвестником праздника Наурыз – Амал күні.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
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