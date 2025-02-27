Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба готовят проект по извлечению полезных ископаемых ... из Узбекистана

13:59 14.03.2025

Узбекистан и Франция проведут геолого-технические исследования критически важных минералов



Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба (BRGM) планируют разработать проект по извлечению полезных ископаемых.



Узбекистан и Франция подписали рамочное соглашение о разработке проекта по извлечению полезных ископаемых на сумму 5 млн долларов. Об этом "Газете.uz" сообщили в Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии.



Документ был подписан между Мингеологии и французской Геологической службой (BRGM) в рамках узбекско-французского бизнес-форума, который прошел 11 марта в преддверии государственного визита президента Шавката Мирзиеева во Францию.



Стороны выразили заинтересованность в реализации проекта по проведению геолого-технических исследований критически важных минералов, включая угольную золу с содержанием полезных ископаемых, на территории Узбекистана.



В марте прошлого года Мингеологии и BRGM подписывали соглашение о научном и техническом сотрудничестве, которое направлено на укрепление потенциала в области подготовки кадров, развитие двусторонних исследований и обмен опытом.



В частности, BRGM предоставит свой опыт и знания для развития национальной геологической службы в Узбекистане, а также для создания соответствующей и эффективной цифровой инфраструктуры для хранения информации о недрах и связанных с ними рисках.



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Примечания.



Французская геологическая служба BRGM

Адрес: BRGM3 avenue Claude Guillemin

BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2, France

(город Орлеан, Франция)

Официальный сайт: http://www.brgm.eu/



Геологическая служба BRGM - бюро геологических и горных исследований, находится под руководством Министерства высшего образования и исследований (MESR), главный научно-исследовательский институт по рациональному использованию минеральных и почвенных ресурсов.



Дата основания: 23 октября, 1959 год



BRGM проводит аудиты, мониторинговые кампании и исследования, направленные на предоставление государству, местным органам власти, агентствам и государственным учреждениям поддержки в процессах принятия решений в области государственной политики.



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BRGM опубликовал результаты своего индекса гендерного равенства за 2024 год, как того требует Закон Франции от 5 сентября 2018 года о свободе выбора будущей карьеры и развития.

27 февраля 2025 г.

В 2023 году индекс гендерного равенства в BRGM составил 94/100.

Данный индекс на 1 пункт выше, чем в 2022 году, благодаря показателю № 1.



Оценка рассчитывается по пяти показателям:

1. Что касается равной оплаты труда, то разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в BRGM был на 0,7% более благоприятным для мужчин (в 2022 году он был на 1,1% более благоприятным для мужчин).

2. Что касается повышения заработной платы, то общий темп роста среди мужчин был на 1,5% выше (в 2022 году темп роста среди мужчин был на 1% выше).

3. Что касается повышений по службе, то в общей сложности мужчин было повышено на 0,1% больше, чем женщин (в 2022 году этот показатель был на 0,5% более благоприятным для мужчин).

4. Сто процентов женщин, вернувшихся из декретного отпуска, получили надбавки к заработной плате, на которые они имели право в период своего отсутствия (это имело место и в 2022 году).

5. Две женщины входят в десятку с самыми высокими зарплатами (по состоянию на 2022 год).