|Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба готовят проект по извлечению полезных ископаемых ... из Узбекистана
13:59 14.03.2025
Узбекистан и Франция проведут геолого-технические исследования критически важных минералов
Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба (BRGM) планируют разработать проект по извлечению полезных ископаемых.
Узбекистан и Франция подписали рамочное соглашение о разработке проекта по извлечению полезных ископаемых на сумму 5 млн долларов. Об этом "Газете.uz" сообщили в Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии.
Документ был подписан между Мингеологии и французской Геологической службой (BRGM) в рамках узбекско-французского бизнес-форума, который прошел 11 марта в преддверии государственного визита президента Шавката Мирзиеева во Францию.
Стороны выразили заинтересованность в реализации проекта по проведению геолого-технических исследований критически важных минералов, включая угольную золу с содержанием полезных ископаемых, на территории Узбекистана.
В марте прошлого года Мингеологии и BRGM подписывали соглашение о научном и техническом сотрудничестве, которое направлено на укрепление потенциала в области подготовки кадров, развитие двусторонних исследований и обмен опытом.
В частности, BRGM предоставит свой опыт и знания для развития национальной геологической службы в Узбекистане, а также для создания соответствующей и эффективной цифровой инфраструктуры для хранения информации о недрах и связанных с ними рисках.
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Примечания.
Французская геологическая служба BRGM
Адрес: BRGM3 avenue Claude Guillemin
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2, France
(город Орлеан, Франция)
Официальный сайт: http://www.brgm.eu/
Геологическая служба BRGM - бюро геологических и горных исследований, находится под руководством Министерства высшего образования и исследований (MESR), главный научно-исследовательский институт по рациональному использованию минеральных и почвенных ресурсов.
Дата основания: 23 октября, 1959 год
BRGM проводит аудиты, мониторинговые кампании и исследования, направленные на предоставление государству, местным органам власти, агентствам и государственным учреждениям поддержки в процессах принятия решений в области государственной политики.
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BRGM опубликовал результаты своего индекса гендерного равенства за 2024 год, как того требует Закон Франции от 5 сентября 2018 года о свободе выбора будущей карьеры и развития.
27 февраля 2025 г.
В 2023 году индекс гендерного равенства в BRGM составил 94/100.
Данный индекс на 1 пункт выше, чем в 2022 году, благодаря показателю № 1.
Оценка рассчитывается по пяти показателям:
1. Что касается равной оплаты труда, то разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в BRGM был на 0,7% более благоприятным для мужчин (в 2022 году он был на 1,1% более благоприятным для мужчин).
2. Что касается повышения заработной платы, то общий темп роста среди мужчин был на 1,5% выше (в 2022 году темп роста среди мужчин был на 1% выше).
3. Что касается повышений по службе, то в общей сложности мужчин было повышено на 0,1% больше, чем женщин (в 2022 году этот показатель был на 0,5% более благоприятным для мужчин).
4. Сто процентов женщин, вернувшихся из декретного отпуска, получили надбавки к заработной плате, на которые они имели право в период своего отсутствия (это имело место и в 2022 году).
5. Две женщины входят в десятку с самыми высокими зарплатами (по состоянию на 2022 год).