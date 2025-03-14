Трамп не вводил и не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России

14:24 14.03.2025

Трамп не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России

14.03.2025



Вступили в силу дополнительные ограничения против российского нефтяного, газового и банковского секторов.



Как сообщает CBS, эти ограничения затруднят покупку российской нефти другими странами, что усложнит ее поставки на мировые рынки. Это может привести к скачку цен на нефть, считает телеканал



Издание считает, что ужесточением санкций Белый дом пытается убедить Россию принять условия предлагаемого 30-дневного прекращения огня



СМИ уточняют, что Трамп не вводил новые санкции против России.



"Ужесточение", о котором первым написал журналист Fox News, связано с истечением сроков исключений из санкций, которые вводились еще при Байдене.



Истек срок выданной в январе лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные российские банки, объясняет телеканал CBS News.



Трамп не стал эту лицензию продлевать.



При этом о каких-либо новых ограничениях, которых не существовало до прихода новой администрации США к власти, не сообщается.



Тем не менее, теперь покупать российскую нефть станет труднее.



