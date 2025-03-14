 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп не вводил и не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России
14:24 14.03.2025

Трамп не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России
14.03.2025

Вступили в силу дополнительные ограничения против российского нефтяного, газового и банковского секторов.

Как сообщает CBS, эти ограничения затруднят покупку российской нефти другими странами, что усложнит ее поставки на мировые рынки. Это может привести к скачку цен на нефть, считает телеканал

Издание считает, что ужесточением санкций Белый дом пытается убедить Россию принять условия предлагаемого 30-дневного прекращения огня

СМИ уточняют, что Трамп не вводил новые санкции против России.

"Ужесточение", о котором первым написал журналист Fox News, связано с истечением сроков исключений из санкций, которые вводились еще при Байдене.

Истек срок выданной в январе лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные российские банки, объясняет телеканал CBS News.

Трамп не стал эту лицензию продлевать.

При этом о каких-либо новых ограничениях, которых не существовало до прихода новой администрации США к власти, не сообщается.

Тем не менее, теперь покупать российскую нефть станет труднее.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741951440


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