В Минприроды Кыргызстана объяснили причину вырубки деревьев вдоль международных трасс

14:26 14.03.2025

Экология АКИpress - Министерство транспорта и коммуникаций высадит три дерева вместо одного на участке северной объездной дороги протяженностью 33,4 км, где ранее были вырублены деревья. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.



Региональное управление Минприроды по Бишкеку и Аламединскому району 10 февраля согласовало снос деревьев на 230,7-255 км автодороги Алматы-Бишкек-Ташкент и на 0,9-1 км автодороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт.



Всего было согласовано вырубить 3717 деревьев (на автодороге Алматы-Бишкек-Ташкент - 2140, на автодороге Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт - 1577).



"Реконструкция проводится не только для расширения автомобильных дорог, но и для улучшения транспортной доступности, снижения пробок и повышения безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.