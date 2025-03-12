Посол Таджикистана в России посетил в Москве аэропорты, где пообщался с соотечественниками, прилетевшими в РФ

14:34 14.03.2025

Посол Таджикистана в России посетил аэропорты Домодедово и Шереметьево



Давлатшох Гулмахмадзода встретился с гражданами Таджикистана, а также с е с руководством аэропортов, авиакомпаний и погранслужб России



ДУШАНБЕ, 14 мар - Sputnik. Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода посетил два аэропорта в Москвы, сообщили в пресс-службе диппредставительства.



Посол Таджикистана в России Давлатшах Гулмахмадзода посетил аэропорты Домодедово и Шереметьево и провел встречу с гражданами страны



Согласно официальной информации, он побывал в Шереметьево и Домодедово, где пообщался с гражданами Таджикистана, прилетевшими в РФ. Также посол затронул ряд важных тем в беседе с руководством авиакомпаний и погранслужб России.



"На встрече с должностными лицами аэропортов был обсужден вопрос обеспечения прав граждан Таджикистана во время поездки в РФ и своевременного возвращения их на родину", - уточнили в пресс-службе посольства республики.



Кроме того, глава дипломатической миссии также обсудил с представителями аэропортов вопросы обеспечения граждан Таджикистана горячим питанием.



Во время беседы согражданами Гулмахмадзода рассказал об изменениях в законодательстве России, соблюдении его требований, а также заявил о важности изучения русского языка и культуры, уважении к национальным ценностям, добавили в пресс-службе посольства Таджикистана в Москве.