 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.03.2025
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Анекдот про "нюансы": ответом на перемирие Путин поставил Европу в неловкое положение, - Дмитрий Попов
14:51 14.03.2025

Анекдот про "нюансы": ответом на перемирие Путин поставил Европу в неловкое положение
Евробюрократы пытаются убедить Трампа, что Кремль его обманывает

Чтобы по достоинству оценить ответ Путина на предложение о перемирии, надо знать анекдот про "нюансы".

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Поскольку именно он точно определяет существующее положение дел. Но признать это положение для Европы невозможно - рухнет картина мира, и все эти фондерляйен-каллас-макроно-стармеры будут выкинуты в помойку.

Вся европейская медиамашина сейчас занялась тем, что пытается представить ответ Путина как решительный отказ от мира и желание продолжить воевать. Немецкий Der Spiegel, например, объясняет Трампу, что тот неправильно интерпретирует слова Путина, реагируя на них, как на "очень многообещающие". Мол, "по факту Путин практически отверг американо-украинское предложение о безоговорочном прекращении огня". Заметили тонкую манипуляцию общественным мнением? Откуда-то с потолка появилось "безоговорочное прекращение огня", которое Кремль отверг. А ведь про "безоговорочное" ни слова сказано не было - ни Вашингтоном, ни даже Киевом.

Практически вся британская пресса, комментируя новости из Москвы, вытащила на первые полосы слово "условия". Та же Financial Times пишет: "Путин не хотел, чтобы его обвиняли в том, что он стоит на пути сделки Трампа, но не чувствовал давления, вынуждающего его отступить от своих максималистских требований". Опять завуалированное указание Трампу, что ему делать.

Французская Le Figaro заявляет, что "Владимиру Путину было сложно напрямую отказаться от американского предложения, рискуя создать впечатление, что он поддерживает войну больше, чем Владимир Зеленский". Но, позвольте, предложение было какое? Вы - за перемирие? Да. Условия же ведь и планировалось обсуждать позже. Трамп-то что говорил: мы услышали условия Украины, теперь хотим услышать мнение Москвы.

Все эти манипуляции жизненно необходимы евробюрократам. Если признать реальность (которую признает администрация Трампа) - что нет никакой русской угрозы для Европы, что это выдумка, что на начало СВО они сами же вынудили Россию - придется объяснять, зачем тогда было столько смертей и страданий. Их политическим карьерам и заработкам на распиле военных бюджетов придет конец. Поэтому "война до последнего украинца" им требуется как воздух и нужно вбить клин в налаживающиеся отношения Россия-США, сорвать урегулирование.

А значит сопротивление и противодействие будет долгим и ожесточенным. И это можно понять. Ведь Европа-Украина сейчас оказались в положении анекдотического Петьки, которому Россия-США в роли анекдотического Василия Ивановича объясняют, что такое "нюансы".

Дмитрий Попов

***

Анекдот про нюанс (цензурная версия)⁠⁠
Едут Петька и Василий Иваныч на спортивной машине. Петька спрашивает:
- что такое нюанс?
Василий Иваныч вдавливает педаль в пол, двигатель набирает обороты, машина разгоняется до 200 километров в час. Наконец, приехали, остановились, и Василий Иваныч говорит:
- ну смотри. Я сейчас жестко навалил, и ты сейчас жестко навалил. Но есть нюанс

Источник - МК
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