|Шесть студентов из Узбекистана выиграли стипендии от "Росатом"
15:25 14.03.2025
13 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шесть талантливых студентов из Узбекистана получили стипендии на обучение от корпорации "Росатом". Каждый месяц в течение всего периода обучения они будут получать по 20 тысяч рублей.
В этом году в отборе принял участие 51 студент из стран СНГ и Африки. Результаты традиционного конкурса на получение стипендий для иностранных студентов магистратуры, обучающихся по ядерным и смежным направлениям, были объявлены на прошлой неделе.
Отбор проходил в несколько этапов. Конкурсантам предстояло представить свои академические достижения, выполнить отборочное задание и подготовить видеопрезентацию, демонстрируя не только знания, но и умение аргументированно излагать свои идеи.
Все победители из нашей страны учатся в магистратуре ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Организаторы отмечают, что они не только блестяще показали себя в испытаниях, но и продемонстрировали четкое понимание своей профессиональной миссии.
Стипендиальная программа – это не только поддержка талантливых студентов, но и стратегическая инвестиция в будущее атомной отрасли, которая позволит развивать компетенции и реализовывать инновационные проекты на международном уровне, уверены в компании "Росатом".
"Меня всегда интересовали фундаментальные науки и их практическое применение. Когда я узнал о планах по строительству АЭС в нашей стране, осознал важность ядерных технологий для будущего энергетики и медицины", – рассказал Аброр Каромов, один из победителей стипендиальной программы.
Свою стипендию он планирует потратить на реализацию научной идеи, над которой начал работать еще в бакалавриате.
Другая победительница, Малика Казиева, в будущем планирует продолжить обучение в аспирантуре, а также работать в качестве исследователя и преподавателя, чтобы внести вклад в развитие ядерной науки.
Напомним, что в прошлому году студентка из Узбекистана выиграла конкурс от "Росатом" и получила возможность в составе экспертов научно-просветительской экспедиции отправиться на Северный полюс.