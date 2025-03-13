Шесть студентов из Узбекистана выиграли стипендии от "Росатом"

15:25 14.03.2025

13 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шесть талантливых студентов из Узбекистана получили стипендии на обучение от корпорации "Росатом". Каждый месяц в течение всего периода обучения они будут получать по 20 тысяч рублей.



В этом году в отборе принял участие 51 студент из стран СНГ и Африки. Результаты традиционного конкурса на получение стипендий для иностранных студентов магистратуры, обучающихся по ядерным и смежным направлениям, были объявлены на прошлой неделе.



Отбор проходил в несколько этапов. Конкурсантам предстояло представить свои академические достижения, выполнить отборочное задание и подготовить видеопрезентацию, демонстрируя не только знания, но и умение аргументированно излагать свои идеи.



