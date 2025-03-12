Таджикистан и Кыргызстан открыли границы (видео)

15:38 14.03.2025

После подписания двустороннего соглашения 13 марта была торжественно открыта граница между двумя соседними республиками



Соглашение по границе подписали президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.



Утром 13 марта сотни жителей двух стран собрались на пограничных переходах "Гулистон" в городе Исфара и "Кизил Бел" в Баткенском районе, выразив свою радость по поводу открытия границ.



В открытии границ лидеры двух стран участвовали онлайн из Бишкека.







Корреспондент Sputnik Таджикистан отправился на пограничные переходы и снял исторический процесс.



С сентября 2021 года госрубежи между Таджикистаном и Кыргызстаном были закрыты из-за пограничного конфликта.



Рахмон и Жапаров подписали соглашение о границе Таджикистана и Кыргызстана



Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км. Между тем несколько сотен километров линии соприкосновения долгие годы не были определены и обозначены.



Такая ситуация сложилась после распада СССР - стороны не могли договориться о принадлежности десятков спорных участков.



Неделимитированные территории становились зоной конфликтов между местным населением, в него вовлекались пограничники двух стран.



