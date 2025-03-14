Золото пробило $3000 на фоне бегства от рисков

16:00 14.03.2025

14.03.2025



Цены на золото впервые в истории превысили $3 000 за унцию на фоне массовых закупок центральными банками, глобальной экономической нестабильности и попыток президента Дональда Трампа переписать правила мировой торговли путем введения тарифов как для союзников, так и для стратегических соперников



