|Золото пробило $3000 на фоне бегства от рисков
16:00 14.03.2025
14.03.2025
Цены на золото впервые в истории превысили $3 000 за унцию на фоне массовых закупок центральными банками, глобальной экономической нестабильности и попыток президента Дональда Трампа переписать правила мировой торговли путем введения тарифов как для союзников, так и для стратегических соперников
Преодоление психологической отметки в 3 000 долларов подчеркивает многовековую роль золота как средства сохранения стоимости в неспокойные времена и индикатора страха на рынках. За последние четверть века цена выросла в 10 раз, превзойдя даже индекс S&P 500, эталон американских акций, который за тот же период вырос в четыре раза.
Когда трейдеры готовились к введению тарифов, американские цены на золото превысили другие международные ориентиры, что побудило дилеров спешно ввозить золото в Америку в больших объемах до вступления пошлин в силу. Более 23 млн унций золота стоимостью около $70 млрд поступило в хранилища фьючерсной биржи Comex в Нью-Йорке между днем выборов и 12 марта. Приток был настолько огромным, что способствовал достижению рекордного торгового дефицита США в январе.
Скачки цены на золото обычно отражают более широкий экономический и политический стресс. Металл преодолел отметку в $1 000 за унцию после финансового кризиса и превысил $2 000 во время пандемии Covid. После пандемии цены упали до примерно $1 600 , но начали снова расти в 2023 году благодаря центральным банкам, которые покупали золото для диверсификации от доллара из-за опасений, что валюта делает их уязвимыми для карательных действий со стороны США.
В начале 2024 года рынок снова подскочил, движимый покупками в Китае, где росли опасения по поводу состояния экономики страны. Ралли получило дополнительный импульс после выборов в США, когда рынки осознали агрессивную торговую политику новой администрации.
"Золото - это актив, способный сохранять стоимость при самых разных макроэкономических потрясениях", - сказал Томас Кертсос, со-портфельный управляющий First Eagle Investment Management LLC. "На протяжении веков мы видели, что золото, несмотря на волатильность, всегда возвращается к среднему значению и сохраняет свою покупательную способность, обеспечивая при этом значительную ликвидность".
Цены на золото выросли, несмотря на традиционно сдерживающие факторы: высокие процентные ставки и сильный доллар США. Когда облигации или деньги в банке дают солидную доходность, золото, которое не генерирует процентов, становится менее привлекательным. Доллар США является основной валютой, в которой покупается и продается золото. Когда он становится дороже для держателей других валют, металл падает в цене.
На этот раз эти же силы привлекли на рынок новых покупателей. Когда юань упал по отношению к доллару, китайские инвесторы начали активно покупать золото. Устойчиво высокая инфляция во всем мире также повысила привлекательность золота как средства сохранения стоимости. К тому же инвесторы боятся упустить последний рост золота.
"Многие инвесторы упустили момент, когда золото прошло отметки в $2 400, $2 500, $2 600 долларов. Мы продолжали говорить: ’это не продлится долго, будет коррекция и консолидация’", - сказал Филип Ньюман, основатель консалтинговой компании Metals Focus. "Ничего подобного не произошло. Я думаю, было ощущение, что инвесторы не хотят упустить отметку в $3 000".
Но именно агрессивная и непредсказуемая торговая политика нового правительства США стала наиболее важным драйвером для золота в 2025 году. Президент Трамп ввел тарифы на Канаду, Мексику и Европейский союз, а также пошлины на китайские товары и на весь импорт стали и алюминия. После того как ЕС ответил своими тарифами, США указали на готовность к эскалации зарождающейся торговой войны.
Администрация Трампа угрожала более широкими нарушениями мирового порядка. Президент указал, что США готовы использовать экономическое принуждение - или даже силу - для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом; и предложил крайне спорный план реконструкции Газы. После того как в феврале он шокировал европейских союзников объявлением о том, что США начнут переговоры с Россией о будущем Украины, администрация Трампа поставила под сомнение американские гарантии безопасности в Европе, которые десятилетиями лежали в основе мира и стабильности.
"В этом году огромная неопределенность исходит от политики США, которая также бросает тень на глобальную экономику", - сказал Иан Самсон, портфельный управляющий мульти-активами в Fidelity в Сингапуре.
Основы для ралли золота были частично заложены настороженностью глобальных центральных банков в отношении сильной зависимости от доллара США, что также отражает геополитическую неопределенность.
После начала российско-украинского конфликта многие российские долларовые активы за рубежом были заморожены. Центральные банки приняли это к сведению: доллар мог быть использован как оружие, с закрытием доступа к финансовой системе по указанию США. С момента вторжения закупки центральных банков удвоились с примерно 500 метрических тонн в год до более чем 1 000.
Китай, который последовательные правительства США рассматривали как геополитического соперника, значительно увеличил свои закупки в 2022 году. Хотя его покупки замедлились по мере роста цен, другие центральные банки восполнили этот пробел: по данным Всемирного совета по золоту, Польша, Индия и Турция возглавили список крупнейших покупателей в прошлом году.
Несмотря на ралли, золото все еще далеко от своего исторического максимума с поправкой на инфляцию, который был установлен в 1980 году и эквивалентен примерно 3 800 долларам за унцию. Тогда именно комбинация слабого экономического роста, галопирующей инфляции и растущих геополитических трений привела к взлету цен, и некоторые аналитики полагают, что аналогичные силы будут продолжать двигать золото дальше в неизведанную территорию в 2025 году.
Ралли до 3 000 долларов произошло быстрее, чем предсказывало большинство основных прогнозистов. За последний год, когда цена решительно преодолела ключевые психологические отметки в 2 000 и 2 500 долларов, большинство аналитиков повысили свои прогнозы, а не изменили свою точку зрения. Некоторые аналитики уже видят следующий важный рубеж.
"Чтобы достичь 3 500 долларов за унцию, инвестиционный спрос должен вырасти на 10%", - заявили аналитики Bank of America во главе с Майклом Уидмером в заметке от 12 февраля. "Это много, но возможно".
Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg