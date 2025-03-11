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EADaily: Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?EADaily: Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?
16:05 14.03.2025

Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?

CL-60 ARTEMIS - передовая разведывательная "рабочая лошадка" ВВС США. Фото: bombardier.com

Все заявления о полном прекращении предоставления Пентагоном разведданных Генштабу ВСУ, как и предполагалось, оказались обычным "сотрясением воздуха", не имеющим ничего общего с реальным положением дел.

В первый же час после озвученной Дональдом Трампом информации о "практически полном" возобновлении обмена разведданными между Пентагоном и Киевом с авиабазы RAF Lakenheath ("Лейкенхит") Королевских ВВС Великобритании взмыл в воздух самолет стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и направился на Калининградское направление. Там он приступил к пассивной радиотехнической разведке работающих РЛС зенитно-ракетных комплексов ВКС России, прикрывающих объекты Балтийского флота в Калининграде, а также объектов 11-го корпуса Береговых войск Балтийского флота в Гусеве.

С аналогичной миссией с литовской авиабазы Шауляй поднялся самолет радиотехнической разведки CL-60 ARTEMIS ВВС США на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. И именно к этому борту приковано наше повышенное внимание на фоне сегодняшнего утреннего самого массированного за все время удара БПЛА-камикадзе Ан-196 "Лютый" по Московской области и иным регионам в европейской части России. Обусловлено это тем, что сектором барражирования самолета ARTEMIS стало Псковское направление, в тылу которого (на глубине 400 - 530, в Калужской, Тверской и Московской областях) развернуты те самые зенитно-ракетные комплексы, которые участвовали в отражении сегодняшнего удара.

Во время боевого дежурства у латвийско-российской границы установленная на борту ARTEMIS станция радиотехнической разведки позволила заранее обнаружить позиции наших ЗРК в европейской части России. Затем уже в Генштабе ВСУ, по-видимому, примерно за 10−12 часов были построены актуальные маршруты для полета БПЛА "Лютый" и новейших ударных дронов UAS SETH с оптико-электронной головкой самонаведения в направлении ряда критически важных объектов. Именно в тех районах и были сбиты дроны противника. Речь идет о Московском вертолетном заводе имени М.Л. Миля, ФГКУ "Молния", ОАО НПП "Звезда", Институте проблем химической физики РАН в Черноголовке, ж/д станции Домодедово, а также НПЗ "Ока-Центр".

Сами маршруты полета дронов были построены противником с учетом огибания низковысотных зон обзора РЛС систем ПВО (таких, как ЗРК "Панцирь-С1" и "Тор-М2") и сокрытия от них за ландшафтом местности.

Но у американских систем ARTEMIS есть и серьезные ограничения. Связаны они с радиогоризонтом, который при полете на высоте 12500 - 13500 не превышает 480 - 500 км. А это значит, что, работая в воздушном пространстве Латвии, операторы "Артемиса" могли отслеживать лишь те средства ПВО, которые развернуты в западных районах Московской и Тверской областей.

Возникает вопрос: какие средства разведки предоставляют Генштабу ВСУ данные о зенитно-ракетных системах, развернутых в восточных районах Московской области (за пределами зоны обзора ARTEMIS)?

Правильно, речь идет уже о спутниках радиолокационной и радиотехнической разведки. И предоставить эти данные могут далеко не только спутники семейства Topaz Национального управления разведки США, которое позавчера в полном объеме восстановило обмен разведданными с ГУР Украины.

Речь идет о вполне себе перспективных коммерческих спутниках радиолокационного мониторинга опасных ледовых образований ICEYE ("Ледяной глаз"), разработанных специалистами радиотехнологического факультета Университета Аалто в Эспоо. Тем не менее спутники эти далеко не простые.

Данные спутники оснащены сантиметровыми радарами X-диапазона на базе активных фазированных антенных решеток. Работают они в режиме синтезированной апертуры (SAR) с разрешением, внимание, 1 метр и могут обнаруживать и классифицировать не только образования из пакового льда в Арктике, но и колонны российской бронетехники, артиллерию и любые типы зенитно-ракетных средств (от "Панцирей-С1" до С-400).

Обращаем внимание, что наиболее эффективно обнаруживаются и идентифицируются ЗРК с работающими на излучение РЛС подсвета и наведения Х-диапазона (на радиолокационном изображении выше находящийся в боевом режиме комплекс С-400 с включенными радарами). Частота этих радаров приближена к оной у РЛС спутников ICEYE. В итоге, на изображении они формируют характерный мощный отблеск, позволяя операторам определять как тип РЛС, так средства ПВО в целом.

Вывод следующий: заявления ряда изданий о возможности полного "ослепления" ВСУ после прекращения предоставления Пентагоном разведданных являются не чем иным, как пропагандистской дезинформацией. Сейчас украинские источники продолжают периодически выдавать заявления о том, что в рамках готовящегося подписания сделки по редкоземельным металлам (будет она подписана сейчас или через несколько месяцев) делегация с Банковой продолжает уповать на достижение двухстороннего соглашения с Москвой о прекращении ударов большой дальности с применением БПЛА-камикадзе, а также стратегических крылатых ракет. Что скрывается в данном плане?

Режим тишины и отсутствие ударов ракетами Х-101 откроет для украинских и европейских частных предприятий-производителей ударных БПЛА новые безопасные горизонты для кратного наращивания мощностей на открытых площадках.

Также Киев планирует восстановить полноценный эшелонированный противоракетный заслон на базе десятков батарей Patriot PAC-3MSE, SAMP-T, IRIS-T SLM и Land Ceptor. А поэтому очевидно, что украинская делегация будет готова на подписание сделки по редкоземельным металлам и соглашения о режиме прекращения огня для возобновления военно-технической поддержки США и пополнения арсеналов для их задействования в грядущем еще более ожесточенном эскалационном витке.

Россия в подобном сценарии вовсе не заинтересована, а поэтому вполне очевидно, что никакое давление со стороны администрации Трампа на российскую сторону после склонения Киева к сделке не должно воспрепятствовать завершению основного перечня задач в рамках СВО.

Что же касается отражения сегодняшнего удара, то выверенное рассредоточение "Панцирей" и "Торов" на рельефе местности и ландшафте Подмосковья, а также их комбинирование со средствами радиоэлектронной борьбы (подавляющими GPS-каналы) позволили перехватить большую часть из более чем 100 дронов, запущенных по региону.

Но и работать есть над чем. Так, по-прежнему не развернуто должное количество расчетов ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также автоматизированных зенитно-пулеметных установок на базе ЯкБ-12,7 и ЗРК "Стрела-10М3". Десятки развернутых комплексов данного типа позволили бы и вовсе исключить прорыв БПЛА ВСУ к густонаселенной Московской агломерации и избежать их попаданий во многоэтажные дома.

По-прежнему в должном количестве не работают анонсированные вертолетные эскадрильи Ми-28НМ, оснащенные ракетами "Вихрь-1" и "Игла-В". А в это время темпы производства БПЛА у противника выходят на совершенно иной уровень.

Евгений Даманцев
11 марта 2025

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741957500


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