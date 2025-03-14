|Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов. Хавьер Милей закусил удила, - Леонид Савин
16:10 14.03.2025
Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов
Марионетка транснациональных структур, президент Хавьер Милей закусил удила
14.03.2025 | Леонид САВИН
В конце прошлого столетия Латинская Америка столкнулась с серьезными проблемами, вызванными экономической политикой неолиберализма, что привело к фактической диктатуре транснациональных корпораций и Всемирного банка в ряде стран. Последствия этого были ужасны - от массовых отравлений в связи с приватизацией водоснабжения и развала стратегических предприятий (с последующей покупкой за бесценок внешними игроками) до резкого скачка безработицы и массовых беспорядков.
Хотя некоторым государствам, особенно обладающими запасами энергоресурсов, через некоторое время удалось вырваться из этой западни благодаря росту цен на углеводороды и смене правительств на социально-ориентированные (левые), сейчас очевидны признаки возвращения внешнего контроля над рядом стран. Яркий пример – Аргентина, где инфляция скачет безумными темпами, а бывший банкир и самопровозглашенный анархист Хавьер Милей в качестве президента принимает меры по отчуждению национального достояния и усилению контроля иностранного капитала.
Так, за последние 13 месяцев государственный долг вырос на 97,114 миллиарда долларов США. Это рекордная цифра: ни одно правительство, равно как и правительство Маурисио Макри в 2018 году, не имело непомерного долга перед МВФ, который увеличил бы его на такую сумму за такой период. Для сравнения: долг правительств Маурисио Макри и Альберто Фернандеса увеличился на 147,971 миллиарда долларов. На момент окончания правления Кристины Фернандес де Киршнер национальный государственный долг составлял 222,703 миллиарда долларов (60% его приходилось на государственный сектор, который находился в распоряжении Гарантийного фонда устойчивости ANSeS, официальных банков, различных аргентинских целевых фондов и т. д.), и по состоянию на декабрь 2023 года он вырос до 370,674 миллиарда долларов (в основном кредиторами являются МВФ и базирующийся на Манхэттене финансовый капитал). Поскольку долг напрямую связан с облигациями, это говорит о том, что кто-то получил хорошие дивиденды.
Правительство, которое генерирует такой долг, в свою очередь, потратило по состоянию на февраль 2025 года не менее 22 миллиардов долларов на поддержание баланса. В прошлом году оно потратило почти 16 миллиардов долларов на так называемую "долларовую смесь" по системе, которую МВФ предоставил для финансирования и продолжается использоваться в настоящее время.
Положительное сальдо торгового баланса в 2024 году составило 18,889 миллиарда долларов, но чистые резервы Центрального банка являются отрицательными и составляют не менее 6 миллиардов долларов.
Отчаявшись увеличить экспорт, правительство даже разрешило продажу за границу крупного рогатого скота, а для поступления долларов в Центральный банк банкам было разрешено выдавать долларовые ссуды любому клиенту (доллары обмениваются на песо по официальному обменному курсу Центрального банка), как компаниям, так и частным лицам.
И Милей активно и намеренно продолжает эту стратегию. 10 марта среди правительственных чиновников была распространена окончательная версия указа, которым правительство Хавьера Милея подписало новое соглашение с Международным валютным фондом. В соответствии с этим текстом, состоящим из пяти статей, президент издает указ об утверждении "операций по государственному кредитованию, содержащихся в Программе расширенных льгот" между государством и МВФ, и указал, что у них будет десятилетний срок "погашения". В указе также говорится, что президент должен использовать свои "полномочия" для обеспечения соблюдения соглашения, которые он в конечном итоге может делегировать министерству экономики.
Также подчеркивается критическое состояние, в котором находится Центральный банк, и это представлено как некий аргумент, на который президент ссылается, чтобы обосновать, что этот механизм не "следует обычной процедуре законов". Иначе говоря, речь идет о фактической диктатуре.
В свою очередь, растет прямое вмешательство Центрального банка, продающего доллары из международных резервов и Казначейства, а с февраля 2025 г. Гарантийный фонд устойчивости ANSeS, после назначения его руководителем Фернандо Беарзи, связанным с офшорной структурой Noctua на Каймановых островах, продает ценные бумаги в долларах.
Аналитики отмечают, что это делается не из-за глупости Милея, а по причине его связей с международными финансовыми структурами, выходцем из которых он и является. Подобно тому, как Джордж Сорос воспитывал политическую элиту в ряде стран (нынешний президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Армении Никол Пашинян – яркие примеры на пространстве бывшего СССР), международный банковский капитал также двигает своих ставленников (еще один пример – президент Франции Эммануэль Макрон, работавший на структуру Ротшильдов).
Поэтому сектора, получившие выгоду, можно сгруппировать в ряд взаимосвязанных групп интересов. Это в первую очередь: 1) иностранный капитал, возглавляемый крупными финансовыми фондами (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock и др.), которые объединены Аргентино-Американской торговой палатой (AmCham) и которым подчиняется экономическая команда во главе с Капуто и Баусили; 2) Аргентинская ассоциация предпринимателей (AEA), возглавляемая Хайме Кампосом, связанным с посольством США. Основными руководителями и вице-президентами AEA являются Паоло Рокка (Techint), Эктор Магнетто (Clarín) и Луис Пагани (Arcor), а также Криштиану Ратацци (FIAT), Альфредо Кото (супермаркет Кото), Себастьян Баго (Лаборатории Баго), Луис Перес Компанк (Агро мельницы), Эдуардо Эльштайн (Alfredo Coto, Алехандро Булгерони (PAE) и др.; 3) Аргентинский аграрный совет (CAA), который был сформирован в июле 2020 года с более чем 40 палатами и такими организациями, как CONINAGRO (Конфедерация сельскохозяйственных кооперативов), Аргентинские сельские конфедерации (CRA) и Аргентинская аграрная федерация (FAA), и охватывает практически всех участников сетей ценных сельскохозяйственных, зерновых и производителей мяса птицы, вакцин и свиней; отрасли и предприятия, связанные, в частности, с производством сои, кукурузы, пшеницы, риса, арахиса, хлопка, древесины и рыболовства; и компании-экспортеры, созданные в Центре экспортеров зерна (CEC), в котором участвуют Deheza General Oiler, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Mills Agro и др. К этому добавляются зерновые биржи и сборщики по всей стране, объединяющие производителей, сборщиков, маркетологов, промышленников, производителей биотоплива и экспортеров.
Все сектора (которые взаимосвязаны друг с другом) извлекли и извлекают выгоду из бегства капитала из страны и передачи бремени долга аргентинскому народу.
Кристина Киршнер, комментируя ситуацию, сказала прямо: "Перестань лгать людям, Милей. Тебе никто не верит. На самом деле Вы настолько отчаялись из-за нехватки долларов, что собираетесь в конечном итоге заняться паршивым бизнесом в интересах страны по обмену дешевого и контролируемого долга на другой, более дорогой долг, который, кроме того, подвергает Аргентину постоянному вымогательству..."
Однако никто не ставит вопрос, как исправить ситуацию. Следующие выборы президента еще не скоро, а страна продолжает катиться в пропасть.