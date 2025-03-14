Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов. Хавьер Милей закусил удила, - Леонид Савин

16:10 14.03.2025

Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов

Марионетка транснациональных структур, президент Хавьер Милей закусил удила



14.03.2025 | Леонид САВИН



В конце прошлого столетия Латинская Америка столкнулась с серьезными проблемами, вызванными экономической политикой неолиберализма, что привело к фактической диктатуре транснациональных корпораций и Всемирного банка в ряде стран. Последствия этого были ужасны - от массовых отравлений в связи с приватизацией водоснабжения и развала стратегических предприятий (с последующей покупкой за бесценок внешними игроками) до резкого скачка безработицы и массовых беспорядков.



Хотя некоторым государствам, особенно обладающими запасами энергоресурсов, через некоторое время удалось вырваться из этой западни благодаря росту цен на углеводороды и смене правительств на социально-ориентированные (левые), сейчас очевидны признаки возвращения внешнего контроля над рядом стран. Яркий пример – Аргентина, где инфляция скачет безумными темпами, а бывший банкир и самопровозглашенный анархист Хавьер Милей в качестве президента принимает меры по отчуждению национального достояния и усилению контроля иностранного капитала.



