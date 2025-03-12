|МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
16:15 14.03.2025
14 марта 2025 г. была успешно проведена Пекинская встреча Китая, России и Ирана. Председательствовал на Пекинской встрече Заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ма Чжаосюй, участвовали Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков и Заместитель Министра иностранных дел Исламской Республики Иран К.Гарибабади.
Китай, Россия и Иран провели углубленное обсуждение актуального состояния дел относительно иранской ядерной программы и отмены санкций. Три страны подчеркнули необходимость прекращения всех незаконных односторонних санкций.
Три страны подтвердили, что политическое и дипломатическое взаимодействие и диалог, основанный на принципе взаимного уважения, является единственным жизнеспособным и действенным вариантом в этой связи.
Три страны подчеркнули, что соответствующие стороны обязаны заняться устранением первопричин нынешней ситуации и отказаться от санкций, давления или угроз применения силы.
Три страны акцентировали важность резолюции СБ ООН 2231, включая ее временные рамки, и призвали соответствующие стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации обстановки, и тем самым создать благоприятную атмосферу и условия для дипломатических усилий.
Три страны подтвердили важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющегося краеугольным камнем международного режима нераспространения. Китай и Россия приветствовали подтверждение со стороны Ирана, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели и не предназначена для разработки ядерного оружия. Они также приветствовали иранскую приверженность полному соблюдению своих обязательств в связи с ДНЯО и Соглашением о всеобъемлющих гарантиях, поддержали политику Ирана в пользу продолжения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и акцентировали необходимость полного уважения права Ирана как государства-участника ДНЯО на мирное использование ядерной энергии. Три страны подчеркнули необходимость для всех государств воздерживаться от любых действий, подрывающих техническую, объективную и непредвзятую работу МАГАТЭ.
Иран и Россия выразили признательность Китаю за его конструктивную роль и организацию Пекинской встречи. Три страны договорились продолжить тесные консультации и сотрудничество в будущем.
Наряду с этим три страны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились о поддержании и укреплении координации между ними в международных организациях и на многосторонних площадках, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.