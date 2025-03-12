МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана

16:15 14.03.2025

14 марта 2025 г. была успешно проведена Пекинская встреча Китая, России и Ирана. Председательствовал на Пекинской встрече Заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ма Чжаосюй, участвовали Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков и Заместитель Министра иностранных дел Исламской Республики Иран К.Гарибабади.



Китай, Россия и Иран провели углубленное обсуждение актуального состояния дел относительно иранской ядерной программы и отмены санкций. Три страны подчеркнули необходимость прекращения всех незаконных односторонних санкций.



