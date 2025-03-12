|Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:28 14.03.2025
31 марта президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде, чтобы совместно отпраздновать Навруз. Об этом стало известно ходе встречи лидеров Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.
Главы трех государств намерены не только отметить древнейший весенний праздник, но и укрепить культурные и экономические связи, что положительно отразится на добрососедском сотрудничестве.
Президент Кыргызстана подчеркнул значимость совместных культурных мероприятий, помогающих налаживать диалог между странами Центральной Азии. Также он выразил признательность за приглашение на праздник и подтвердил свое присутствие.
Кроме того, анонсировано подписание в ходе праздничного мероприятия совместного договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ