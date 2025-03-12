Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде

16:28 14.03.2025

31 марта президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде, чтобы совместно отпраздновать Навруз. Об этом стало известно ходе встречи лидеров Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.



Главы трех государств намерены не только отметить древнейший весенний праздник, но и укрепить культурные и экономические связи, что положительно отразится на добрососедском сотрудничестве.



