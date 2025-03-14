Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая

19:46 14.03.2025

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального курултая

14 марта 2025 года

Боровое, Акмолинская область



Подводя итоги общественно-политических реформ, осуществленных в рамках реализации мартовского Послания 2022 года, Президент подчеркнул, что значительный вклад в модернизацию страны внесли члены Национального курултая.



Прежде всего, Глава государства высказался по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе.



– Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность,– заявил Президент.



