Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)

19:55 14.03.2025

ИноСМИ

Россия



Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 - вот почему!

Сравнение Су-57 и F-35, появившихся бок о бок на Aero India 2025



Два легендарных истребителя пятого поколения оказались в центре внимания, появившись бок о бок на Aero India 2025, сообщает Youtube-канал Military TV. F-35 имеет преимущество в скрытности, однако Су-57 доминирует во всем остальном: скорости, маневренности и разнообразии вооружения.



Постоянным зрителям канала Military TV, безусловно, давно знакомо название Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) и F-35 Lightning II. Эти два легендарных истребителя пятого поколения вновь оказались в центре внимания, появившись бок о бок на Международном авиасалоне Aero India 2025. Оба самолета стали для своих стран апогеем превосходства в воздухе. Но мы в этот раз применим новый подход и сравним их друг с другом.







На первый взгляд, у Су-57 и F-35 абсолютно разные проектные решения. Су-57, разработанный российским конструкторским бюро Сухого, отличается изящной конструкцией с двумя двигателями, которая обеспечивает высокую маневренность. А F-35, выпускаемый компанией Lockheed Martin, является одномоторным самолетом, чьими главными особенностями являются малозаметность и многозадачность. Малозаметность - один из наиболее важных аспектов любого истребителя пятого поколения. F-35 проектировали с учетом этого главного приоритета, оснастив внутренними отсеками для вооружения, радиопоглощающими материалами и угловатым фюзеляжем, который минимизирует эффективную отражательную поверхность корпуса. Конструкция самолета позволяет проникать в воздушное пространство противника незамеченным и наносить высокоточные удары еще до момента обнаружения.



Су-57 также имеет ряд соответствующих элементов, но, в отличие от F-35, особое значение этому не придается. Несмотря на то, что Су-57 собран из радиопоглощающих материалов и оснащен внутренним отсеком для вооружений, сопла его двигателей остаются открытыми, что делает машину заметнее для радаров, особенно сзади. Российские инженеры утверждают, что данный недочет компенсируется передовыми системами РЭБ, которые глушат и обманывают радары противника. С точки зрения малозаметности, F-35 имеет явное преимущество благодаря малой эффективной поверхности рассеяния и передовым радиопоглощающим материалам, которые помогают успешно уклоняться от обнаружения.



Су-57 проектировали для превосходства в воздухе и воздушных боях, наделив впечатляющей маневренностью, благодаря двигателям с изменяемым вектором тяги, и аэродинамическому дизайну. Этот истребитель с максимальной скоростью 2,0 Маха (приблизительно 2500 км/час - прим. ИноСМИ) легко поражает и обгоняет самолеты противника, что делает его весьма эффективным в боях на ближней дистанции. Кроме того, он способен развивать сверхзвуковую скорость без форсажа, а это повышает экономию топлива и увеличивает дальность боя. F-35, напротив, создан не для воздушных столкновений, а скорее для скрытности и ведения боя за пределами видимости. Его максимальная скорость составляет 1,6 Маха (приблизительно 1900 км/час), что ниже, чем у Су-57, и, несмотря на неплохую маневренность, у него нет изменяющих вектор тяги сопел, что ограничивает способность выполнять безумные воздушные маневры.



Су-57 превосходит F-35 по скорости и маневренности, что делает его более эффективным в воздушных боях. Однако благодаря превосходной ситуативной осведомленности и скрытности F-35 способен и вовсе избегать столкновений на ближних дистанциях. В современном воздушном бою важны не только скорость и маневренность, но и то, кто первым заметит противника. В этом смысле F-35 обладает значительным преимуществом. Радары DAS (комплекс с распределенной апертурой), EOTS (электронно-оптическая система прицеливания) и AESA (РЛС с активной фазированной антенной решеткой) обеспечивают ему непревзойденную ситуативную осведомленность. Способность истребителя обмениваться актуальными данными с авиацией союзников, наземными подразделениями и военно-морскими силами превращает его в реальный фактор повышения боевой эффективности на поле боя.



Су-57 оснащен многофункциональной радиолокационной системой Ш-121, радарами AESA на частотах L-диапазона (390–1550 МГц) и системой инфракрасного поиска и слежения, которая позволяет обнаруживать самолеты-невидимки на небольшой дальности. Радары вышеозначенного диапазона более эффективны против малозаметных машин вроде F-22 и F-35, которые оптимизированы в основном для радиолокационных частот Х-диапазона (5200–10900 МГц). Однако из-за большей длины волны радары L-диапазона имеют более низкую разрешающую способность. Благодаря улучшению возможностей авиационной техники бортовое оборудование Су-57 в настоящее время не уступает F-35, а в чем-то даже превосходит.



Оба самолета оснащены различными видами вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" - все зависит от эксплуатационных характеристик. Су-57 спроектирован так, чтобы поражать самолеты противника за пределами видимости, оснащен управляемыми ракетами Х-38, Х-58 и Х-59 для ударов по земле, а также способен нести планирующие бомбы, что повышает его универсальность в боевых действиях.



Планирующие бомбы обладают разрушительным действием, а остановить их практически невозможно. Единственный способ - это уничтожить реактивный самолет, на борту которого они находятся, но против оснащенного ими Су-57, известного своей исключительной маневренностью, основной задачей F-35 станут все же высокоточные атаки наземных целей. Последний несет ракеты AIM-120 AMRAAM для воздушного боя, авиабомбы JDAMS, крылатые ракеты AGM-158 JASSM и бомбы малого диаметра для наземных целей. А способность переносить ядерное оружие делает F-35 стратегическим активом НАТО.



В плане состава и разнообразия вооружения доминирует, определенно, Су-57, тогда как F-35 отличается высокой точностью исполнения ударных задач и превосходной скрытностью. С другой стороны, F-35 выпускается серийно и экспортируется в несколько союзных стран, включая Великобританию, Израиль, Японию и Австралию. В эксплуатации находится более 900 единиц этого испытанного самолета с боевым опытом на Ближнем Востоке. Повсеместное внедрение обеспечивает непрерывную модернизацию и совершенствование истребителя, находящегося на передовом рубеже технологий.



В настоящее время F-35 имеет огромное преимущество в производстве и боеготовности, а применение Су-57 по-прежнему ограничено. Какой из них лучше? Все зависит от поставленной задачи. На сегодня это все, до новых встреч!