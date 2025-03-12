Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое

20:17 14.03.2025

Правительство утвердило новый генеральный план Карши. Согласно документу, к 2042 году областной центр расширится почти вдвое - с 8309 га до свыше 16 тысяч в направлении Касанского, Каршинского и Кукдалинского районов. Население города, как ожидается, вырастет с 284 тысяч до 470 тысяч человек.



Кабинет министров Узбекистана 25 февраля своим постановлением утвердил генеральный план административного центра Кашкадарьинской области Карши.



Согласно новому генплану, в течение следующих 17 лет Карши увеличится почти вдвое за счет территорий Касанского, Каршинского и Кукдалинского районов. В настоящее время площадь Карши составляет 8308,9 га. К концу 2030 года она достигнет 11 026,8 га, а к 2042 году - 16 073,6 га.



Численность населения города, как ожидается, возрастет с 283,15 тысячи до 400 тысяч в 2030 году и до 470 тысяч в 2042 году.



