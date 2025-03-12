|Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
20:17 14.03.2025
Правительство утвердило новый генеральный план Карши. Согласно документу, к 2042 году областной центр расширится почти вдвое - с 8309 га до свыше 16 тысяч в направлении Касанского, Каршинского и Кукдалинского районов. Население города, как ожидается, вырастет с 284 тысяч до 470 тысяч человек.
Кабинет министров Узбекистана 25 февраля своим постановлением утвердил генеральный план административного центра Кашкадарьинской области Карши.
Согласно новому генплану, в течение следующих 17 лет Карши увеличится почти вдвое за счет территорий Касанского, Каршинского и Кукдалинского районов. В настоящее время площадь Карши составляет 8308,9 га. К концу 2030 года она достигнет 11 026,8 га, а к 2042 году - 16 073,6 га.
Численность населения города, как ожидается, возрастет с 283,15 тысячи до 400 тысяч в 2030 году и до 470 тысяч в 2042 году.
Соответственно, жилищный фонд планируется увеличить с нынешних 3,9 миллиона кв. м до 7,2 миллионв кв. м на первом этапе и до 10,8 миллиона кв. м к 2042 году.
Таким образом, уровень обеспеченности жильем на одного жителя в среднем вырастет с 14,1 кв. м до 18 кв. м к 2030 году и до 23 кв. м к 2042 году.
Доля 2−5-этажных домов в общей площади жилищного фонда города значительно снизится, в то время как число 7-, 12-, 14- и 16-этажных домов возрастет. Планируется также строительство 9- и 20-этажных зданий, сообщила газета Qashqadaryo.
В соответствии с генеральным планом Карши, показатели социальной сферы будут быстро меняться, чтобы соответствовать действующим нормативам. Например, вместимость дошкольных образовательных учреждений увеличится с нынешних 11,8 тысячи мест сначала до 22 тысяч, а затем - до 29,14 тысячи мест. Вместимость же общеобразовательных школ вырастет с 38 тысяч мест до 64 тысяч и 74,26 тысячи мест соответственно.
Аналогично расширится охват населения больницами и поликлиниками, магазинами и предприятями общественного питания, клубами и дворцами культуры, театрами и кинотеатрами, гостиницами и предприятиями бытового обслуживания.
Протяженность магистральных улиц в городе (сейчас 88 км) составит 155,35 км к концу 2030 года и 291,33 км к концу 2042 года. Годовой пассажиропоток в городе, как ожидается, возрастет с 96 миллиона человек до 160 миллиона в ближайшие 6 лет и до 235 млн через 17 лет. Предусмотрено ускоренное развитие инженерно-технической инфраструктуры, включая водоснабжение, газ, электро- и теплоснабжение, а также канализацию.
Для улучшения экологической обстановки в Карши и снижения факторов, негативно влияющих на окружающую среду и здоровье населения, площадь зеленых насаждений общего пользования будет увеличена до 423 га. На одного человека будет приходиться 9 кв. м зеленых насаждений на человека (в настоящее время 178,4 га и 6,3 кв. м). Площадь санитарно-защитных зон расширится до 586,7 га и 12,48 кв. м на человека (в настоящее время 166,5 гектара и 5,88 кв. м).
Генеральный план Карши разработан государственным учреждением "УзшахарсозликЛИТИ" и согласован с Республиканским архитектурно-градостроительным советом при правительстве. Хокимияту Кашкадарьинской области поручено в трехмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет министров программу комплексных мер по реализации проекта генерального плана.