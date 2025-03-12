ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта

20:27 14.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся к широкомасштабному наступлению на Сумскую область, малые группы ВС РФ проводят разведывательные проникновения вглубь территории противника практически на всем протяжении государственной границы России с Сумской областью. В Одессе ликвидирован один из убийц людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Ганул. Генсек НАТО Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО более не обсуждается. Президент США Трамп сообщил, что в беседе с Путиным попросил пощадить окруженные в Курской области украинские подразделения.



Ну здравствуй, Сумщина



