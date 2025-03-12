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ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:27 14.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся к широкомасштабному наступлению на Сумскую область, малые группы ВС РФ проводят разведывательные проникновения вглубь территории противника практически на всем протяжении государственной границы России с Сумской областью. В Одессе ликвидирован один из убийц людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Ганул. Генсек НАТО Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО более не обсуждается. Президент США Трамп сообщил, что в беседе с Путиным попросил пощадить окруженные в Курской области украинские подразделения.

Ну здравствуй, Сумщина



Хоть изгнание украинских войск за пределы Курской области еще не завершено, ВС РФ не собираются сидеть и ждать у моря погоды. Русская армия готовится к полномасштабному наступлению на Сумскую область. Украинская областная военная администрация сегодня забила тревогу. По сообщениям местных властей, малые пехотные группы ВС РФ проникают в Сумщину практически на всем протяжении границы области с Россией. Украинская военная обладминистрация уже начала эвакуацию гражданского населения из приграничья. Разумеется, на данный момент пока рано говорить о том, что там-то или там-то завтра начнется крупный прорыв наших войск. Но активность русских подразделений носит конкретные задачи. Первая из них – разумеется, разведка. Задача проверить наличие и состав украинских войск в приграничной полосе, если они там есть. Вторая – не дать ВСУ понять точное направление перспективного удара. Хоть неприятель и понес серьезное поражение в Суджанском районе Курской области, самые боеспособные украинские части, то есть механизированные и десантно-штурмовые, были выведены в тыл. Вероятно, командование ВСУ отлично знало, что оборонительные бои де-факто в "полукотле" бесперспективны. Если так, оно понимало, что вопрос обороны Сумской области встанет крайне остро. Таким образом, русские войска, скорее всего, не встретят зияющую пустоту. Однако не будет лишним заметить, что прежние потери выведенных из Курской области украинских частей не оставляют им никаких возможностей, кроме как обороняться и далее откатываться. Такую роскошь, как контратаки, неприятель себе позволить едва ли может, тогда он быстро в конец сточит оставшиеся силы в распоряжении оперативного командования ВСУ "Север".

Стоит отдельно остановиться на том, как идут бои на границе Суджанского района Курской области. Русские войска медленно, но верно пробиваются к селу Басовка в долине реки Локня. Часть населенного пункта уже оставлена неприятелем. Отступление ВСУ с территории России позволило им собрать силы для того, чтобы попытаться защитить направление на Юнаковку. Несмотря на то, что текущая оперативная ситуация дала противнику сконцентрироваться для обороны, прикрывая еще незаконченный отход с территории РФ, его возможности сильно ограничены. Все, опять же, потому, что механизированные подразделения вынуждены ждать атаки на Сумщину на любом участке границы, а оставшиеся мотопехотные силы ранее понесли потери при отступлении, и их боевой потенциал сильно подорван. Стабилизировать ситуацию украинские войска не могут.

Пуля догнала шакала

В центре Одессы неизвестный из пистолета убил украинского активиста и одного из главных палачей местных, оказавшихся в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Демьян Ганула известен также тем, что выполнял роль "смотрящего" в Одессе и формально в качестве общественника запугивал критиков варварской мобилизации в ВСУ и сам ей содействовал. Именно он напал на местного спортивного тренера, который выгонял из фитнес-центра сотрудников ТЦК летом 2024 года. Потом спортсмен был похищен неизвестными, подвергся издевательствам, а затем насильно направлен в ВСУ.

Кто же мог избавить Одессу от этой напасти? Версий много, но так или иначе они сводятся к тому, что акцию мог совершить кто-то их украинских военных, вероятно, мобилизованный не без участия Ганула. На попавшей в сеть записи с уличной камеры видно, что стрелок действовал хладнокровно и профессионально.

У разбитого корыта

После "Евромайдана" 2014 года политическая элита незалежной сознательно погружала украинцев в "опиумный дым" пустых надежд на то, что страну примут в ЕС и НАТО. В 2019 году стремление Украины в военный блок даже стало конституционным понятием. Простодушные граждане страны надеялись, что "священный Запад" им поможет, пока местные СМИ, политики и просто лидеры общественного мнения вырисовали картину неизбежности попадания в Альянс. Но 14 марта 2025 года карета превратилась в тыкву. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в военный блок больше не рассматривается.

На этом политическая доктрина незалежной оказалась полностью несостоятельной, и, мягко говоря, более несоответствующей действительности, ровно как и все "постмайданные" лидеры страны и другие политики. Стоит особое внимание уделить тому, что же произойдет в самой стране, в ее армии в частности, по итогу этой новости? Все наивные надежды украинского обывателя, политые кровью напрасно погибших солдат, многие из которых сознательно пошли на военные преступления "ради мечты" и ненависти к тем, кто им якобы мешал в пути к заветной цели, улетучились. Конечно, преждевременно говорить, что это точка обратного отчета секундомера для режима Зеленского. Но необратимые политические и общественные процессы уже запущены, и заявлением Рютте только получат ракетное ускорение. Смерть Ганула в Одессе и предшествующее ей устранение Фарион конкретно об этом говорят.

Нет большего позора для побежденных

В военной культуре просьба о пощаде считается признанием полного поражения и воинской несостоятельности. И день этого позора наступил для украинских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил его, как он выразился, "пощадить полностью окруженные" части ВСУ в Курской области.

Правда, глава Белого дома опоздал. Все "полностью окруженные" украинские подразделения либо ликвидированы в рамках зачистки освобожденных территорий, либо уже получили ту милость, на которую имели право, – попали в плен. А касательно остальных – стоит сослаться на положения Женевской конвенции от 1949 года, Россия выразила приверженность международному праву, но иностранным наемникам главный военно-гуманитарный документ ничего не гарантирует.

Вчера, 13 марта, главным событием дня стало создание плацдарма ВС РФ за каналом Северский Донец – Донбасс в районе поселка Новомарково.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741973220


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