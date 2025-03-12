Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления

20:34 14.03.2025

СКФУ прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления



Ранее "Блокнот Ставрополь" рассказал о семи бывших студентах СКФУ (Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополье), которые в начале марта устроили акцию протеста возле стен учебного заведения. Поводом для гнева молодых людей якобы стало их отчисление, и успокаивать дебоширов пришлось с помощью полиции. И не только. Ведь как пояснили в СКФУ, в вузе недавно прошла встреча Консула Туркменистана Гадама Иламанова со студентами, обучающимися здесь.



В университете отметили, что из более чем тысячи поступивших иностранных абитуриентов, часть на самом деле была отчислена по итогам зимней сессии. Кроме того, были и такие ребята, кто в начале года изъявил желание перевестись в другие университеты: в Великий Новгород, Тамбов, Саратов, Казань, Самару, Тулу.



"Это обычная процедура, когда отчисленные иностранные студенты должны в короткий срок покинуть территорию нашей страны. Университет проводит соответствующую разъяснительную беседу и помогает с оформлением документов на убытие", - отметил проректор по международному сотрудничеству СКФУ Альберт Кумуков.



Кроме того, в вузе пояснили, что отчисление всегда происходит в соответствии с российским законодательством.



