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Пятница, 14.03.2025
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В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
21:42 14.03.2025

Выставка "Очарованные солнцем", организованная Центром международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни" на площадке Дома русского зарубежья завершает свою работу 16 марта. Совместная экспозиция художников из России и Узбекистана, в которой представлено более 70 работ художников, фотографов и керамистов.



Выставка "Очарованные солнцем" – это истории о чуде, истории художников, объединенные энергией, теплом, светом и благодатью солнца Узбекистана, здесь традиционные формы соединяются с современными направлениями, что наиболее целостно отражает дух времени.

Основой экспозиции являются работы Виктора Апухтина, художника, иллюстратора и философа из Узбекистана. Центральная работа – "Навруз": "Моя картина "Навруз" – это гимн процветанию и обновлению, природе и жизни. Как заметил Гете: "Das Leben ist die schönste Erfindung der Natur. - Жизнь – прекраснейшая из выдумок природы". В переводе с древне Иранского языка "Навруз" – это "Новый день". Природа – это великий театр, где происходит грандиозный спектакль под названием Жизнь. В этом зрелище, которое разворачивается в пространстве холста, я показываю символы четырех стихий: это Земля, Вода, Воздух и Огонь. Треугольная вершина горы, на которой стоит человек, символ Земли. Кувшин – это символ Воды. Фон, пронизанный солнечным светом -это соединение Огня солнца и Воздуха. Фигура человека и плод граната – это символы второго порядка, а именно то, что порождено жизнью и природой. Человек – это союз души и тела, принадлежащий двум мирам, миру телесному, где все видно и осязаемо, и миру духовному. Миру, в котором невозможно увидеть силы природы, но можно их ощутить. Гранат еще с античных времен – символ плодородия и процветания. В совокупности все детали этой композиции – пожелание добра, счастья и долголетия", – рассказывает о своей работе Виктор Апухтин.

"Творчество художника многолико, объединяет несколько совершенно разных стилей: отстраненный и формальный язык символизма в живописи, монументальную строгость и тонкий психологизм графики. Постоянное развитие, поиск формы и, как следствие, – трансцендентальное видение жизни и искусства, как театра", – рассказывает о творчестве художника Галина Мерзликина, куратор выставки, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".

Графические работы Виктора Апухтина из цикла "Байсунские мотивы" 1983 года – это лица людей разных возрастов, от младенца до старика – намек на перерождение и обновление. В работах художников пленэристов Ирины Куколкиной, Татьяны Бабушкиной и Ирины Коваленко чувствуется русская классическая школа живописи. Природа Узбекистана вдохновляет художников создавать яркие и красочные пейзажи, наполненные жизнью.

В работах учеников, среди которых: Елена Пешкова, Олеся Шишковская, Наталья Гусейнова, Ольга Семенова, Яна Чуравцова, и Джахангир Темирходжаев преобладают темы, основанные на философии, переосмыслении традиционных символов и орнаментальность. Их живописные миры, сотканы из метафор, аллегорий и символов. Это яркие краски, ритм, движение и многомерность.

В экспозиции представлены работы художников: Виктора Апухтина (Узбекистан), Елены Пешковой, Олеси Шишковской, Натальи Гусейновой, Ольги Семеновой, Зилолы Кодировой (Узбекистан), Джахангира Темирходжаева (Узбекистан), Яны Чуравцовой, Ирины Куколкиной, Светланы Чертовой, Татьяны Бабушкиной, Ирины Коваленко и Татьяны Крыловой, также представлена керамика Наталии Мостовой, Татьяны Болдыревой и Татьяны Датюк, фотографии Гули Гапур (Хакимова) и Галины Мерзликиной. Куратор – Галина Мерзликина,

В рамках выставки прошла встреча Клуба коллекционеров Центра "Культура для жизни", на которой работы с экспозиции были рассмотрены с точки зрения коллекционной привлекательности. "Четыре года назад я впервые познакомилась с работами Виктора Апухтина, в 2024 побывала в его мастерской в Ташкенте, мы провели ряд выставок в России и Узбекистане, с успехом приняли участие в Российском антикварном салоне. Могу с уверенность сказать, что работы этого художника представляют коллекционный интерес", рассказывает Галина Мерзликина. "Графика Виктора Апухтина находятся более чем в десятке музеев России, в музеях Узбекистана и Австрии. По его эскизу создан монумент в Германии, а графику можно увидеть в частных собраниях по всему миру".

"Неожиданным и приятным оказалось приглашение и участие в выставке "Очарованные солнцем". Несколько лет назад, побывав в Узбекистане, получила неизгладимое впечатление от посещения Бухары, Самарканда, Ташкента… Поистине была очарована архитектурой, глубиной истории, немыслимой яркостью цветов – красного, синего, бирюзового… Привезла для экспозиции ляганы, большие керамические блюда с великолепным из традиционным узором, овеянном легендой – хан-атлас, совсем небольшую работу молодого узбекского художника "Великий шелковый путь", прелестную графику известного узбекского мастера Виктора Апухтина. Позднее много читала и узнала о нем, как о прекрасном живописце, графике, иллюстраторе детской и классической мировой литературы. Его работы представлены на выставке, а картина "Навруз" стала визитной карточкой выставки! Сколько грации, обязательные для узбекской живописи цвета – синий, бирюзовый, красный. И кувшин – такой привычный предмет, традиционный для Азии, но какой изысканной, утонченной формы! "Кувшины" работы Татьяны Крыловой (театр "Ленком"), в каждом предмете – изящество и дань традициям Азии, в любом предмете быта – красота, корни истории и сохранение традиций", – рассказывает Галина Зыкалина, коллекционер, основатель и владелица Galgallery.

Среди художников, чьи работы пользовались интересом Татьяна Крылова и ее холодная эмаль, Елена Пешкова и ее имитация витражной живописи, Светлана Чертова с яркими, живописными, очень интерьерными работами и другие.

"Коллекционирование - это не только способ собирать ценные предметы, но и возможность рассказать личную историю через искусство. Личная коллекция часто отражает вкус, интересы и эстетику владельца, будь то живопись, скульптура или редкие артефакты. В основе коллекции ArtFactory современное российское искусство, участвуя в проектах Центра "Культура для жизни" я открыла для себя несколько интересных имен. Конечно же это Виктор Апухтин, восхищаюсь его мастерством графика, как глубоко и точно он транслирует образы. Открытием стала холодная эмаль Татьяны Крыловой. Это не просто интерьерное искусство, это новое направление, ее работы, несомненно предмет коллекционирования. Платформа Artfactory - это пространство для демонстрации уникальных произведений, которое помогает как начинающим, так и опытным собирателям находить новые направления и формировать свои собрания современного искусства.", – говорит Ирина Савекина, основатель интернет платформы для продажи искусства ArtFactory.

Выставка "Очарованные солнцем" проходит в музее Дом русского зарубежья с 27 февраля, официальное открытие состоялось 5 марта. Последний день работы выставки 16 марта 2025 года. Организатор: Центр международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".

Выставка приурочена к 33-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

Вход свободный.
Выставка будет открыта для посещения с 6 по 16 марта 2025 года по расписанию работы музея.
Возрастная категория: 0+
Ограничения по потребителям услуг: нет
Адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. "Таганская" (кольцевая)

Источник - artvesti.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741977720


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