В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"

21:42 14.03.2025

Выставка "Очарованные солнцем", организованная Центром международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни" на площадке Дома русского зарубежья завершает свою работу 16 марта. Совместная экспозиция художников из России и Узбекистана, в которой представлено более 70 работ художников, фотографов и керамистов.



