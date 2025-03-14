Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству

23:18 14.03.2025

Суд обязал АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность



14 марта 2025



Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау.



Согласно действующему законодательству магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.



Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд.



Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14.03.2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.



Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети.



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