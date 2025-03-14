 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.03.2025
23:18  Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
21:42  В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
20:34  Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления
20:27  ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:17  Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
19:55  Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)
19:46  Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая
16:28  Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:15  МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
16:10  Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов. Хавьер Милей закусил удила, - Леонид Савин
16:05  EADaily: Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?
16:00  Золото пробило $3000 на фоне бегства от рисков
15:38  Таджикистан и Кыргызстан открыли границы (видео)
15:25  Шесть студентов из Узбекистана выиграли стипендии от "Росатом"
14:51  Анекдот про "нюансы": ответом на перемирие Путин поставил Европу в неловкое положение, - Дмитрий Попов
14:34  Посол Таджикистана в России посетил в Москве аэропорты, где пообщался с соотечественниками, прилетевшими в РФ
14:26  В Минприроды Кыргызстана объяснили причину вырубки деревьев вдоль международных трасс
14:24  Трамп не вводил и не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России
13:59  Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба готовят проект по извлечению полезных ископаемых ... из Узбекистана
13:55  Декада Наурызнама: как казахстанцы проведут дни празднования Наурыза
13:50  Риттер: Трамп на переговорах по Украине загнал Европу в ловушку, заставив поддержать прекращение огня
02:34  Известия: USAID тайно финансировало строительство водоканала Кош-Тепа в Афганистане
01:31  Президент Кыргызстана предложил создать аналог шенгенской визы для Центральной Азии
01:21  В Алматы насчитали 13 611 лифтов. У скольких лифтов срок эксплуатации превысил 25 лет?
01:17  "Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие
01:09  НГ: Банковская система России остается уязвимой для криминала
00:52  Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз Т102,2 млрд в Европе
00:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев не причастен к золотому месторождению Насоновское, - ГКНБ
00:34  Адаптационные стратегии Ирана в условиях санкционного давления, - Ранджбар Мешкин Даниал
00:16  Премьер Узбекистана Абдулла Арипов сменил служебный Mercedes на Malibu отечественной сборки
00:12  Группа "Синара" сообщила о готовности образца двигателя для первого в РФ поезда высокоскоростной магистрали
00:01  Solidcore (бывший Polymetal) купит за $25 млн долю в месторождении золота Тохтар в Казахстане
00:00  Readovka: 2024. Год славы русского солдата – масштаб освобожденной территории в зоне спецоперации
Четверг, 13.03.2025
23:55  В Посольстве России в Монголии прошло награждение ветеранов юбилейной медалью "80 лет Победы"
23:25  ЦБ России разрешит экспериментально торговать криптовалютой "особо квалифицированным" инвесторам
23:16  ООН разглядела потенциал в ЦентрАзии. В Казахстане появится Региональный центр по устойчивому развитию
21:33  В Париже появилась улица Самарканд
21:11  ВС РФ начали наступать на коммуникации между Краматорском и Константиновкой – итоговая сводка Readovka за 13 марта
20:28  Tazabek: Кому принадлежит золото Кыргызстана? Руководители и учредители крупных золотодобывающих компаний
20:16  Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта "Филип Моррис Казахстан"
20:09  Схватка между генералами и лидерами ВПК с людьми Трампа только разгорается, - Владимир Прохватилов
20:02  "Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
19:26  Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве "Интреткань-2025. Весна"
19:16  Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами
18:20  На польско-украинской границе задержали организатора торговли человеческими органами узбекистанцев
18:16  КНБ Казахстана нейтрализовал религиозных радикалов в Алматы
18:14  Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе
14:15  Военный аспект эволюции римской государственности, - Павел Густерин
13:54  В Китае представлен человекоподобный робот-велосипедист "AgiBot X2" (видео)
13:40  Президента Туркменистана и представитель итальянской "SACMI" торжественно открыли предприятие керамических изделий в Бахердене
13:24  Таджикистан и Кыргызстан договорились увеличить товарооборот до $500 миллионов
13:22  Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном снижается. В чем причина?
13:16  Кыргызстан. Доля малых ГЭС в общей выработке электроэнергии в 2024 году выросла до 2,3%
13:07  "Историческое решение". Узбекистан и Франция теперь будут стратегическими партнерами
12:59  Все районы Восточного Казахстана перешли на "свое время"
12:50  Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос, - Виктория Никифорова
00:23  Bloomberg: "Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта"
00:10  Смертельная схватка за минеральные ресурсы в Пакистане
Среда, 12.03.2025
23:38  ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта
22:21  Путин появился на пункте управления курской группировкой в военной форме (видео)
22:17  В Бишкеке прошло совещании послов России в государствах Центральной Азии, Азербайджане, Афганистане и Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
23:18 14.03.2025

Суд обязал АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность

14 марта 2025

Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау.

Согласно действующему законодательству магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.

Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14.03.2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети.

Главная транспортная прокуратура

Источник - Главная транспортная прокуратура Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741983480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  