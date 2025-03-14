"Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов

00:10 15.03.2025

Антон Трофимов

14 марта 2025



"Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев



Антон Трофимов



Дональд Трамп доволен, но не очень. Пан Зе недоволен категорически. Евросоюз вообще колотит от злости. А все потому, что Россия благополучно обошла расставленную для нее ловушку и завела туда оппонентов. Теперь им нужно искать выход из лабиринта, который казался антироссийским, а оказался антизападным.



"Президент России Владимир Путин отказался в четверг полностью принять предложение США о прекращении огня в украинском конфликте, заявив, что есть "нюансы", которые требуют "кропотливого исследования", особенно с учетом продвижения российских войск", - отмечает The Washington Post. И справедливо признает: "Такая реакция Путина позволяет России вести затяжные переговоры без немедленного отказа от перемирия".



Вот такой "мяч на стороне России", как выразился после американо-украинских переговоров в Джидде госсекретарь Марко Рубио. Москва не просто приняла сложную крученую подачу. Она сумела вернуть мяч, да так, что на Западе его не факт что смогут поймать. Не говоря уже о том, чтобы удержать в руках.



