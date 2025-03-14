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Суббота, 15.03.2025
00:10  "Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
Пятница, 14.03.2025
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Четверг, 13.03.2025
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"Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
00:10 15.03.2025

Антон Трофимов
14 марта 2025

"Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев

Антон Трофимов

Дональд Трамп доволен, но не очень. Пан Зе недоволен категорически. Евросоюз вообще колотит от злости. А все потому, что Россия благополучно обошла расставленную для нее ловушку и завела туда оппонентов. Теперь им нужно искать выход из лабиринта, который казался антироссийским, а оказался антизападным.

"Президент России Владимир Путин отказался в четверг полностью принять предложение США о прекращении огня в украинском конфликте, заявив, что есть "нюансы", которые требуют "кропотливого исследования", особенно с учетом продвижения российских войск", - отмечает The Washington Post. И справедливо признает: "Такая реакция Путина позволяет России вести затяжные переговоры без немедленного отказа от перемирия".

Вот такой "мяч на стороне России", как выразился после американо-украинских переговоров в Джидде госсекретарь Марко Рубио. Москва не просто приняла сложную крученую подачу. Она сумела вернуть мяч, да так, что на Западе его не факт что смогут поймать. Не говоря уже о том, чтобы удержать в руках.



Все получилось до невероятности просто, но явно неожиданно и для Вашингтона, и тем более для Киева и его европейских подпевал. Поддержав инициативу по установлению перемирия на месяц, президент России Владимир Путин задал вопросы, ответы на которые ни Трамп, ни кто-то другой дать не готовы. Потому что не ожидали их услышать.

"Мы "за", но есть нюансы. В чем они заключаются? - заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. - Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?"

По всем остальным аспектам возможного перемирия у Владимира Путина тоже нашлись "нюансы". В итоге все они сложились в простой вопрос: понимают ли в Вашингтоне и в Киеве, что им придется предложить условия, при которых Москва даст войскам команду прекратить наступление? И не просто озвучить их, но и убедить Россию принять предложение! Да так, чтобы никто не подумал, будто они потерпели поражение - как, собственно, они попытались сделать с нами.

"Два осведомленных источника сообщили, что Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с США, - делится инсайдами Reuters. - Конкретные требования пока неясны, равно как и то, готова ли Россия, под контролем которой находится чуть менее пятой части территории Украины, вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия Вашингтоном. По словам источников, новые требования очень похожи на предыдущие условия Кремля и включают в том числе отказ Киева от членства в НАТО, признание претензий России на Крым и четыре области Украины и договоренность о неразмещении на подконтрольной Киеву территории иностранных войск".

Запад в целом и Америка в частности это отлично понимают. И явно готовы к торгу. Провал трамповской мирной инициативы станет для него слишком сильным ударом. Чтобы избежать этого, Трамп и его команда готовы на многое. Что, кстати, прекрасно понимают и их европейские сателлиты.

"В рамках возможного мирного соглашения Трамп мог бы вывести часть 30-тысячного американского контингента из Европы, что дало бы Москве больше пространства на территории, которую она считает своим задним двором, - прогнозирует британская The Telegraph UK, рассуждая о том, какими рычагами может воспользоваться Вашингтон для давления на Москву. - Трамп мог бы предложить, что пойдет на такой спорный шаг, если Путин незамедлительно продемонстрирует свою готовность к миру".

В британской статье еще много допущений в том же духе. В конечном итоге все они ведут к одному выводу: Западу не просто придется убеждать Россию принять предложение Трампа, но и идти на очень серьезные уступки. Хотя еще вчера казалось, что у Москвы нет иных вариантов, кроме как согласиться, чтобы не выглядеть "ястребом" в глазах всего мира.

Россию, как оказалось, такая перспектива не пугает. Как не пугают и угрозы введения новых санкций. Та же Америка, одной рукой размахивая санкционными планами, другой увеличивает закупки российских стратегических материалов. Вот свежайший пример: в январе наша страна нарастила поставки палладия в США более чем в пять раз, а экспорт удобрений врос в годовом выражении на 20%.

Западные аналитики считают, что если Москва слишком долго будет настаивать на выполнении всех своих требований, то Америка просто плюнет на миротворчество со словами "да делайте вы тут что хотите!" - и отойдет в сторону. Тогда на сцену выскочит Европа, давно мечтающая потеснить грубо обошедшегося с нею Великого Белого Господина. Однако у этого сценария есть несколько слабых мест, которые мешают ему воплотиться.

Во-первых, европейским странам банально нечем и некем воевать. И они это отлично знают. Потому-то британская Financial Times дает Украине всего полгода на то, чтобы продержаться без помощи США. Тоже много, конечно, но все равно оказывается, что конфликт иссякнет до конца 2025 года. Затянуть его до 2030 года без прямого участия Америки (которое, как однозначно дал понять Трамп, полностью исключено) ЕС не сможет.

Во-вторых, европейское единство трещит по швам. Особенно как только заходит речь о том, кому придется отправлять солдат к самой линии фронта, а кому - в относительно безопасные западные области. "Некоторые союзники опасаются размещать войска вблизи линии фронта и предпочли бы, чтобы они были размещены на западе или в приграничных странах", - с грустью констатирует The Times.

В-третьих, сама Европа слишком зависима от США, чтобы проводить абсолютно независимую политику. Если Америка действительно, как предполагают британцы, выведет значительную часть своего воинского контингента из Старого Света, ЕС просто не сможет больше давить на Россию. Экономических рычагов у него уже нет, а военных - не станет.

Есть еще "в-четвертых", "в-пятых" и так далее. В конечном счете все сводится к очевидному: попытка Запада совместно с Украиной подставить Москву и политико-дипломатическими методами вынудить ее согласиться с ультиматумом не удалась. Судя по некоторым событиям, даже в Европе на это не слишком рассчитывали. Что служит тому доказательством? Да хотя бы резонансное решение Европейского суда по правам человека по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе. Европейские судьи(!) признали украинские (!!) власти виновными (!!!) в непредотвращении насилия.

Совершенно внезапно через одиннадцать лет Европа вдруг разглядела бесчеловечную сущность киевского режима. Очень вовремя! Можно, конечно, считать это совпадением, но в современном мире в подобные "случайности" давно уже никто не верит. Особенно с учетом того, что ЕСПЧ - тот еще флюгер! Он всегда смотрел в ту сторону, в которую дули европейские ветра перемен. Не говоря уже об американских.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741986600


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