Узбекистан | Узбекистан. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента

00:20 15.03.2025 Malibu вместо Mercedes-Benz. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента



После поручения президента Узбекистана отказаться от использования зарубежных служебных автомобилей многие министры сменили Mercedes-Benz на Malibu, а хокимы - на Tahoe или Traverse. "Газета.uz" выяснила, какими машинами пользовались чиновники ранее и на какие авто они пересели.



Президент Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании Национального совета по борьбе с коррупцией 5 марта заявил о необходимости резко сократить использование служебного транспорта и перейти на отечественные автомобили и мебель.



После этого премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сменил свой служебный автомобиль с Mercedes-Benz на Malibu. Пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов сообщил "Газете.uz", что 7 марта глава правительства на видеоселекторном совещании поручил всем чиновникам отказаться от использования иностранных служебных машин.



"Мы обязаны беспрекословно выполнять все поручения президента, обсуждению это не подлежит. Мне предлагают ввести это с 20 марта или с 1 апреля. Нет, так не пойдет. Если президент дал поручение, мы должны выполнять его незамедлительно. Это основная задача правительства", - сказал премьер-министр на видеоселекторе.







По словам Хидоятова, сегодня все министерства, ведомства, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и города Ташкента переходят на использование местного автотранспорта в качестве служебных машин. В частности, вице-премьеры теперь используют представительный седан Malibu, а хокимы областей - внедорожники Tahoe или Traverse.



Он уточнил, что все автомобили не новые, а уже имеющиеся в транспортной части, или "гараже".



"Газета.uz", опираясь на данные пресс-служб министерств и ведомств и открытые источники, выяснила, на какие автомобили перешли министры и приравненные к ним руководители после поручения президента.



МИД



По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, глава МИД Бахтиер Саидов и его заместители и раньше пользовались Malibu. "По традиции" они продолжают использовать Malibu в рабочее время.



Однако открытые источники показывают, что за министром Бахтиером Саидовым числился Mercedes-Benz S-450 (номер РАА 231) 2019 года выпуска.



У первого замминистра иностранных дел Бахромжона Аълоева на 1 апреля был Malibu, а на начало 1 октября - электрический спортивный седан премиального класса BYD Han EV.



Специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев, который долгое время пользовался Chevrolet Cadillac XTS, летом прошлого года также пересел на BYD Han EV.



За остальными замминистрами были закреплены Malibu.



МДШО



Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова до этого пользовалась Mercedes-Benz E 450 (2019 года производства), но теперь пересела на Malibu.



Остальные заместители также пользовались Malibu 2 или Malibu 2 Turbo (2018−2020 года производства). За министерством также был закреплен один Equinox 2.



Минвуз



Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов также ранее пользовался Mercedes-Benz E450L (PAA 285). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время он не использует служебный автомобиль, поскольку машина передается в государственные активы, после чего планируется приобретение Malibu.



За тремя заместителями закреплены автомобили Malibu 2 (2019−2021). Также на балансе министерства находятся Skoda Kodiaq Ambition (2022) и Lacetti Gentra (2019).



Минкульт



Министр культуры Озодбек Назарбеков пока продолжает использовать Mercedes-Benz (РАА263) 2019 года производства. "Планируется покупка одного из автомобилей GM, конкретная модель сейчас обсуждается", - говорится в сообщении министерства.



За первыми замминистра и еще тремя заместителями закреплены Malibu 2 (2020−2021 годов производства).



Национального агентства социальной защиты



Директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Оллоеров планирует сменить Mercedes-Benz на Tracker.



Минцифры



Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, ранее использовавший Mercedes-Benz S-класса (2017), теперь пересел на электромобиль BYD Han, приобретенный три года назад.



В пресс-службе министерства отметили, что данный электромобиль был куплен на основании постановления от 2022 года "О мерах господдержки производства электромобилей". "На покупку нового Malibu средства не тратились, а был оптимизирован автопарк ведомства", - заявили в пресс-службе.



В прошлом году автопарк министерства был полностью обновлен. За двумя его первыми заместителями и одним заместителем закреплены BYD Song Plus Champion EV (2024), за еще одним заместителем - BYD Song plus Champion DM-i (2024).



В расположении еще двух советников - BYD Song plus Champion EV (2024).



Минстрой



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов отказался от Mercedes-Benz и пересел на Malibu еще задолго до соответствующего собрания, сообщили в пресс-службе ведомства.



При этом, согласно открытым данным на сайте Минстроя на 1 января, за министром был закреплен Mercedes-Benz S450L 4MATIC (2009).



На балансе министерства также были четыре Malibu 2, а также по одному Chevrolet Cadillac XTS (по другим открытым данным, Equinox), Hyundai и Lacetti.



Минсельхоз



Министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов несколько лет назад пользовался автомобилем Malibu. В прошлом году он пересел на электромобиль BYD, однако после поручения президента вновь вернулся к использованию Malibu.



Между тем, по имеющейся информации, за министром числятся автомобили Mercedes-Benz (с госномером 01 286 PAA) и KIA (01 901 PPP).



На сайте и на портале открытых данных министерство не публикует данные о своем автопарке, что требуется по законодательству.



Минводхоз



Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев ранее использовал Toyota Land Cruiser 200 (PAA 252, 2021 года производства), однако теперь также пересел на Malibu.



За его первым заместителем числится Toyota Land Cruiser 200 (2017), за тремя замминистрами - Mercedes-Benz S450L (2009), Toyota Prado 150 (2015) и Malibu 2 (2018). У советника министра в распоряжении находится Malibu 2 (2018).



Минэкологии



Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, по информации пресс-службы ведомства, с момента назначения использует электромобиль BYD, приобретенный на грантовые средства для сокращения выбросов в атмосферу.



Однако в открытых источниках указано, что за министром числится черный Mercedes-Benz S450 с номером PAA 319 (2019), а также электромобиль Volkswagen ID.6 Crozz Lite Pro (2023) - для выезда в регионы.



За его первым заместителем закреплен Malibu (2018), за двумя заместителями - Toyota Prado (2016) и Toyota Prado Land Сruizer (2019), за советником - Captiva.



На балансе министерства также имеются два электромобиля Volkswagen E-BORA (2020) и два Volkswaken E-Lavida (2021).



Мингеологии



Министр горнодобывающей промышленности и геологии Бобур Исламов также отказался от Mercedes-Benz S450 4Matic (2019) и теперь пользуется автомобилями отечественного производства из автопарка ведомства, где есть Malibu и другие местные марки, заявили в пресс-службе.



За заместителями числятся Malibu 2 (2018−2022 годов).



МВД



Министр внутренних дел Азиз Ташпулатов уже много лет использует Malibu. "Практически весь автопарк МВД состоит из автомобилей отечественного производства", - отметил пресс-секретарь ведомства.



На сайте и на портале открытых данных отсутствует информация о служебных авто.



Минобороны



Министр обороны генерал-майор Шухрат Холмухамедов пользуется внедорожником Chevrolet Trailblazer.



"Выбор данного автомобиля обусловлен тем, что министр регулярно проверяет боеготовность войск и участвует в полевых учениях. Chevrolet TrailBlazer был изначально выбран благодаря его полному приводу и внедорожным качествам", - сообщили в министерстве.



В качестве резервного автомобиля министр обороны использует Isuzu D-Max, работающий на дизельном топливе и пригодный для полевых и горных условий. Все заместители министра обороны пользуются автомобилями Captiva выпуска 2015−2017 годов.



На сайте Минобороны и на портале открытых данных отсутствует информация о служебных авто.



Минспорта



Министр спорта Адхам Икрамов до поручения главы государства пользовался Mercedes-Benz (PAA 321) 2019 года производства и объемом двигателя 4 литра, сейчас же он пересел на Equinox.



Советник министра Шарифжон Муминжанов, согласно открытым данным на сайте Минспорта, пользуется Mercedes-Benz (2009) объемом двигателя 4,5 л.



За тремя заместителями министра закреплены Malibu Premier объемом 2,4 л (2019−2020).



Минэкономфин



После поручения президента служебный автомобиль заместителя премьер-министра - министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова сменился с Mercedes Benz S 560 4Matic на Malibu 2.



У восьмерых его заместителей - Malibu 2 (2018 года выпуска).



Минзанятости и сокращения бедности



Согласно информации на сайте, министр занятости и сокращения бедности Ботир Захидов пользуется электромобилем BYD Han (PAA 265, 2023 выпуска). У его двух заместителей - Malibu 2 (2020 и 2022), у советника министра - Traverse (2020).



Бывший министр занятости, а ныне глава Агентства миграции Бехзод Мусаев пользуется Malibu.



Минтранс



Согласно информации на сайте Минтранса и портала открытых данных, за министром транспорта Илхомом Махкамовым был закреплен Mercedes-Benz S450 L 4 Matic (PAA 229) 2019 года выпуска. Он также пересел на Malibu.



У его заместителей числятся Malibu 2 (2018), а у руководителей территориальных управлений министерства в регионах - Captiva, Tracker, Malibu.



Агентства по делам молодежи



Директор Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев с 2020 года пользуется Malibu (01/344 DAV) и продолжает использовать этот автомобиль.



Двое его заместителей также перемещаются на Malibu.



МЧС



Назначенный в 2025 году министром по чрезвычайным ситуациям Ботир Кудратходжаев использует Chevrolet Traverse, заявили в пресс-службе МЧС.



На сайте министерства и на портале открытых данных отсутствует информация о служебных авто.



Другие



Председатель Верховного суда Бахтиер Исламов, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и министр здравоохранения Асилбек Худаяров продолжают использовать Malibu, которыми пользовались и ранее, заявили их пресс-службы.



В 2021 году автопарк Генпрокуратуры состоял из 491 автомобиля, включая Mercedes-Benz S 450 (1 шт), Toyota Land Cruiser Prado (3), Malibu-2 (6), Captiva (3) и Equinox (1). На данный момент на портале открытых данных и сайте ведомства данные о служебных авто найти не удалось.



Согласно порталу открытых данных, на балансе у Минздрава находится два Mercedes-Benz 4Matic (2019), по одному Mercedes-Benz S-500 (2007) и Cadillac (2016), три Malibu 2, а также Volkswagen Tiguan (2011).



Председатель Таможенного комитета Акмалходжа Мавлонов, ранее пользовавшийся Mercedes-Benz, временно пересел на электромобиль BYD узбекского производства. Позже планируется замена на Malibu.



Министр юстиции Акбар Ташкулов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, командующий Национальной гвардией Рустам Джураев, председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев и руководитель Агентства по борьбе с коррупцией Акмал Бурханов также отказались от Mercedes-Benz в пользу автомобилей Malibu.



Директор Агентства по управлению госактивами Акмал Ортиков пользовался BYD HAN EV (2023), а сейчас - Malibu. Его первый заместитель и двое заместителей - BYD Song Plus DM-i.



Президент Академии наук Шавкат Аюпов передвигается либо на Cadillac XTS 2016 года выпуска, либо на Mercedes-Benz 2019 года. Главный ученый секретарь и трое вице-президентов используют Lacetti.



За гендиректором Навоийского горно-металлургического комбината Кувандиком Санакуловым закреплено три служебных автомобиля - Lexus LX-570 (2019), Mercedes-Benz (2018) и Kia K9 (2023).



У главного инженера числится Toyota LAND Cruiser (2017), у остального руководящего состава был обновлен автопарк на BYD Song Plus DM-i (2024).



На балансе Алмалыкского горно-металлургического комбината также находится большое число автомобилей - Hyundai Sonata (2006), Isuzu D Max Oksus (2021), Lexus LX 470 (2005), Toyota Hilux (2017), Traverse Premier (2020) и другие.



"Узбекнефтегаз" и его предприятия на своем балансе имеет сотни автомобилей. В их числе - пять Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser LC200, два Toyota Land Cruiser, четыреToyota Land Cruiser Prado, Tahoe, Captiva, Malibu и другие.



"Председатель правления АО „Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков с понедельника, 9 марта начал использовать старый автомобиль Malibu из автопарка компании. Новая машина не приобреталась. Причина в том, что недавно 25 старых и неэкономичных автомобилей Gentra и Malibu были проданы на аукционе, а на вырученные средства куплены компактные электромобили. В ходе этого процесса один Malibu, принадлежавший заместителю, оставили для обслуживания иностранных гостей компании. Именно этим автомобилем сейчас и пользуется глава компании. Необходимости в покупке новой машины нет", - заявили в пресс-службе компании.



У хокимията Ташкента в распоряжении имеются Mercedes-Benz E450 (2019), Mercedes-Benz S500 Hybrid (2021), Malibu 2 (2021), Toyota Land Cruiser Prado (2017), Cadillac XTS (2018) и другие авто.



По имеющейся информации, председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нуриддин Исмоилов теперь также используют Malibu, а при выездах в регионы - Chevrolet Tahoe.



Отметим, что автомобили Equinox, Traverse, Tahoe и Malibu не производятся в Узбекистане, а импортируются компанией UzAuto Motors. В числе производимых автомобилей в Узбекистане - Chevrolet Tracker, Onix, Lacetti (Gentra), Cobalt, Damas, Kia Sonet и другие.



"Газета.uz" в декабре 2021 года анализировала парк автомобилей министерств и ведомств и выяснила, какими машинами пользуются высокопоставленные чиновники. Самым популярным у министров на тот момент был Mercedes-Benz, у их заместителей - Malibu и Captiva. Хокимы чаще всего ездили на Toyota Land Cruiser Prado. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741987200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан

- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча

- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах

- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации

- О повышении базовой ставки до 16,5%

- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group

- Кадровые перестановки

- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве

- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх