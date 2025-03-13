Кто и как пытается доказать казахстанцам, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"

00:30 15.03.2025

Как казахстанцам пытаются доказать, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"

Казахстанцы в очередной раз остались в недоумении после того, как министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев озвучил результаты исследования влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.



14 Марта



На днях в ходе очередного заседания правительства глава Минторговли, который непонятно почему – не Минздрава, не Минтруда и соцзащиты - имеет вдруг отношение к переводу часов на территории Казахстана, сообщил, что, "согласно данным исследования, изменение времени не повлекло за собой ощутимых последствий". В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



- Результаты, основанные на данных, показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения. Вместе с тем в ходе обсуждения в регионах депутаты маслихатов поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени путем корректировки рабочих графиков. На сегодняшний день в ряде районов Восточно-Казахстанской области успешно проведена корректировка рабочего графика с 8 утра до 17:30, которая получила положительную оценку со стороны жителей, - заявил он.



По этому поводу высказался и первый замглавы Минздрава Казахстана Тимур Султангазиев, по словам которого якобы "казахстанцы стали на 0,4 % реже вызывать скорую помощь, а также в стране стали меньше регистрировать заболевших". И даже вроде как "снизилась заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими и поведенческими расстройствами, упал уровень травматизма и, главное – уменьшились злокачественные новообразования". Но, кстати, сообщил он об этом только после отчета правительства "Об исследовании влияния единого часового пояса", который представили членам партии Amanat. И никак не раньше.



Однако общественники, даже после того, как буквально за несколько дней собравшая необходимое количество голосов петиция на сайте Epitition.kz с требованием вернуть прежний режим времени, была отклонена, с этим не согласились.



Так, по мнению представителей Соцпартии Казахстана, о том, как рабочий день может начинаться намного раньше и как это отражается на здоровье населения, не говоря даже об экономической составляющей, "государственные ведомства ничего не знают".



- Перевод времени на час назад принес "некоторые неудобства" для жителей северных, центральных и восточных регионов страны – высокие начальники вынуждены это признать. Но для того, чтобы сгладить эти "неудобства", они не предлагают самое разумное решение – вернуть прежний часовой пояс. По мнению чиновников, нужно лишь приспосабливаться к новому времени. В частности, их "гениальное" предложение – начинать рабочий день раньше на час, а то и на два, - сетует в своем телеграм-канале Айнур Курманов.



Кстати, упомянутые выше несколько районов ВКО вроде как уже перешли на новый рабочий график. Но понимают ли чиновники последствия такого перевода, особенно с юридической точки зрения?



Потому как, хотя премьер Олжас Бектенов и заявил, что мониторинг не выявил отрицательных эффектов от принятого решения, он поручил продолжить взаимодействие с депутатами Мажилиса парламента "для дальнейшей оценки и возможных корректировок в будущем".



А пока что правительство, кажется, стремится показать, что, дескать, "введение единого часового пояса не нарушило привычный ритм жизни и не оказало отрицательного воздействия на здоровье, экономику или энергосистему страны".



Вот только результатов исследования, на которые ссылался Шаккалиев, так и не было предоставлено. В очередной раз.



Автор: Ольга Шишанова