Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы

00:43 15.03.2025

Зернышко к зернышку:

Российские аграрии осваивают глобальные рынки



Оксана Белкина



Россия впервые потеснила США на китайском рынке пшеницы, отгрузив в КНР почти вдвое больше, чем американские поставщики. Китай ранее импортировал изрядные объемы зерна из США, сейчас активно наращивает закупки у России. При этом для РФ Китай далеко не ключевой рынок. Подробности в материале "Известий".



Нарастили закупки



По итогам первых восьми месяцев текущего сельскохозяйственного года (начался в июле 2024-го и завершится в конце июня 2025-го) Россия отправила в Китай 275 тыс. т продукции, США - 147 тыс. т.



"В текущем сезоне Китай резко снизил импорт на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за восемь месяцев завез от основных поставщиков около 1 млн т, включая 275 тыс. т пшеницы из России. Это впервые больше ввезенного из США объема в 147 тыс. т", - указали в аналитическом центре "Русагротранса".



Канада с начала сезона поставила в эту страну около 0,5 млн т, из стран ЕС и Австралии были отгружены незначительные объемы.



По данным центра, в предыдущие сезоны Китай импортировал из США значительные объемы пшеницы: от 1 млн до 2 млн т за сезон из общего объема в 13–14 млн т.



Однако с 10 марта в качестве контрмеры Пекин ввел 15-процентные ввозные пошлины на импорт пшеницы из США. Эта мера вкупе с другими тарифными изменениями со стороны КНР ожидаемо дала шанс российским экспортерам зерна и мяса потеснить США на китайских рынках данных позиций экспорта.



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Китай наращивает импорт сельскохозяйственной продукции из России из-за растущего обострения американо-китайских торговых противоречий, отмечает Динара Васьбиева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.



Вдобавок из-за санкционных режимов и ответных мер американские поставщики столкнулись с изменениями в логистических и торговых схемах. Здесь и пересмотр условий и маршрутов поставок, и ужесточение стандартов контроля за качеством и, как следствие, увеличение затрат на трансграничную торговлю, указывает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.



- Поэтому крупные объемы американского зерна - до 1–2 млн т за сезон - постепенно сокращались в пользу поставок, не требующих столь сложных процедур согласования. Привлекательность США для китайских импортеров падала. Россия, напротив, сумела воспользоваться изменившимся геополитическим балансом и существенно расширила присутствие на мировом рынке пшеницы, - поясняет аналитик.



Контракты с Россией



Расширение закупок у России - это и результат серии внешнеторговых соглашений между РФ и КНР по поставкам сельскохозяйственной продукции.



В частности, в области поставки зерновых, зернобобовых и масленичных культур был заключен 12-летний контракт на поставку 70 млн т этих сельскохозяйственных культур. А благодаря пуску Забайкальского зернового терминала, обеспечивающего производительность отгрузки зерна до 1200 т/ч, и дополнениям, внесенным в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу (позволяющим экспортировать в Китай кукурузу и рис из всех регионов России, а не только прилегающих к Китаю), реализация масштабного соглашения стала реальной, уточняет Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ.



Наконец, высокие урожаи 2022–2023 годов позволили России предлагать на мировом рынке самые конкурентоспособные цены на зерно.



Российские производители инвестировали значительные средства в модернизацию аграрного комплекса, что позволило не только набрать объемы, но и повысить конкурентоспособность продукции на международном уровне. Кроме того, расширение транспортных коридоров и развитие логистических сетей дали дополнительный импульс для расширения экспорта. Таким образом, Китай рассматривает Россию как надежного и перспективного партнера, способного оперативно и в больших объемах обеспечить потребности крупнейшего мирового продовольственного рынка в условиях сокращения поступлений зерна из США, подчеркивает Вадим Петров.



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Укрепляет позиции



Интересно, что, несмотря на рост импорта российской пшеницы в Китай, этот азиатский рынок для России пока не стал ключевым. Во второй половине 2024 года главным покупателем этой агропродукции из РФ оказался Египет. За это время африканская страна увеличила объемы ввоза пшеницы из России в 1,8 раза, до 5,45 млн т. В пятерку ведущих импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия.



В целом в июле–декабре российские поставщики отправили на внешние рынки 30 млн т пшеницы. И, разумеется, перспективы замещения американского зерна российским не ограничиваются только китайским рынком.



Снижение поставок российского зерна в Европу с лихвой покрывается ростом поставок в страны Африки и Ближнего Востока. Например, в 2025 году экспорт пшеницы в Марокко, Нигерию, Ливан и Камерун вырос более чем в два раза относительно этого же периода 2024 года. Латинская Америка также активно покупает российское зерно.



По всем прогнозам, спрос на российскую пшеницу на этих и других рынках будет лишь расти: здесь и хорошая цена, и надежность поставок, и привлекательные условия долгосрочных контрактов.



Укрепление позиций на китайском рынке - дополнительные возможности для России. Интересно, что еще в 2010-х годах Китай импортировал скромные объемы кукурузы и пшеницы, в среднем чуть более 3 млн т каждой в год. Это составляло около 2% годового мирового импорта - капля в море по сравнению с общим потреблением зерна в Китае. Но уже в 2020 году резко увеличил импорт, одной только кукурузы закупив почти 30 млн т, замечает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета.



По прогнозу "Агроэкспорта", экспорт зерна из России к 2030 году может превысить 75 млн т, а в денежном выражении вырасти до более чем $17 млрд. Около 80% стоимостного объема будет приходиться на пшеницу, остальное - на кукурузу и ячмень.