Особая экономзона "Алабуга" (Татарстан) трудоустроит 10 тысяч узбекских специалистов

01:00 15.03.2025

Особая экономзона "Алабуга" в Татарстане намерена привлечь узбекских мигрантов

На предприятиях ОЭЗ "Алабуга" работают 1 150 граждан Узбекистана



ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане намерена привлечь для работы на своих предприятиях 10 тыс. узбекских трудовых мигрантов и в этих целях подписала меморандум о сотрудничестве с Агентством миграции Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба агентства.



По ее данным, директор Агентства миграции Бехзод Мусаев встретился с гражданами страны, работающими на предприятиях "Алабуги", изучил условия их проживания, питания и труда. В настоящее время на предприятиях ОЭЗ "Алабуга" работают 1 150 граждан Узбекистана.



"В результате переговоров стороны договорились о дополнительном выделении для узбекистанских специалистов квоты на 10 тыс. вакансий. Агентство миграции обещало разместить объявления о конкурсе на эти новые рабочие места", - говорится в сообщении.



Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, а также несколько налоговых и таможенных льгот.



