Россия – США: перемирие через призму "сделки", - Алексей Белов

01:34 15.03.2025 Россия – США: перемирие через призму "сделки"

Диалог Москвы и Вашингтона выходит за рамки украинского вопроса



14.03.2025 | Алексей БЕЛОВ



Американо-украинское (или лучше сказать, британское) предложение о перемирии и тот ответ на него, который уже де-факто дала Россия, обсудили, кажется, со всех сторон: военной, геополитической и даже филологической. А что, собственно, понимать под перемирием, если как в лесу под Компьенем в ноябре 1918-го, итогом чего стала капитуляция Германской империи, – это одно, а если "минские грабли" – то это уже совсем другое.



Я же предлагаю посмотреть на перемирие и его возможные последствия глазами Трампа, то есть через призму сделки, о которой он без устали говорит. Раз человеку требуется деловой подход, он его получит.



Любая сделка, как мы понимаем, должна приносить прибыль, по крайней мере, одной из сторон (вторая, чисто теоретически, может быть принуждена на сделку пойти). Если удовольствия от сделки не получает ни одна из сторон, это уже не сделка, а компромисс. Тот самый случай, о котором упоминала новая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря, что "каждый будет слегка несчастлив".



Мы, Россия, по крайней мере с точки зрения выстраивания диалога с нынешней американской администрацией, выходим из того, что по итогам достигнутых договоренностей никто не должен уйти обиженным – ни Москва, ни Вашингтон.



Именно поэтому, как рассказывали потом очевидцы, наиболее содержательный разговор в Эр-Рияде состоялся не столько в формате Лавров, Ушаков – Уиткофф, Рубио, Уолтц, сколько на встрече главы РФПИ Кирилла Дмитриева с неназванными представителями американских деловых кругов.



Как сообщал тогда канал Fox News, помимо обсуждения трехэтапного плана урегулирования конфликта на Украине, включающего в себя прекращение огня, выборы и подписание окончательного соглашения, стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере и, в частности, о совместном освоении Арктики.



Как стало известно позднее, от простого обмена мнениями, Россия и США перешли к обсуждению совершено конкретных проектов, причем, что самое любопытное, Москва предложила Вашингтону превратить некое "яблоко раздора" в источник взаимного обогащения. Речь идет о поставках российского газа в Европу через существующие газопроводы (в том числе и те, что нынче частично разрушены), но уже при посредничестве и непосредственном участии американской стороны.







Вот что об этом пишет немецкое издание Correctiv:



"США обсуждают с РФ и Германией покупку "Северных потоков" и другой энергетической инфраструктуры для перезапуска поставок российских энергоносителей в Европу после завершения войны на Украине. Обсуждение идет уже "несколько месяцев". Кроме СП американцы проявляют интерес к дочерней компании "Роснефти" в Германии, которой принадлежит 54% акций НПЗ в Шведте (снабжается нефтью по трубопроводу "Дружба") и меньшие доли в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro".



Стоит отметить, что еще в ноябре 2024 года The Wall Street Journal сообщал, что американский инвестор и сторонник Трампа Стивен Линч пытался приобрести долю в проекте "Северный поток – 2". Более того, ходят упорные слухи, что в Швейцарии уже готовятся документы по делу о банкротстве Nord Stream 2 AG, после чего к проекту можно будет привлечь сторонних инвесторов.



Ну и наконец агентство Bloomberg буквально на днях рассказало, что США и Россия действительно обсуждают будущее сотрудничество американских компаний с "Газпромом".



"Кроме того, со слов двух источников, "Газпром" рассчитывает на помощь США в возобновлении работы трубопровода "Северный поток", – отмечается в сообщении.



Какое все это имеет отношение к перемирию, спросите вы? Да самое прямое. Вспомните, пожалуйста, реакцию Путина на слова Лукашенко о том, что если Россия договорится с США, то Украине и Европе, вместе взятым, наступит "труба".



"Если Америка и Россия о чем-то договорятся, действительно, в вопросах энергетики, то газовая труба может быть ЕС обеспечена, – парировал российский лидер. – Договоренности РФ и США по энергетике пойдут только на пользу Европе, потому что она сможет снова получать дешевый российский газ".



Таким образом российский Президент фактически подтвердил, что тема для обсуждения действительно существует.



На этом простом примере становится понято, как именно строится российско-американский диалог. Москва буквально на пальцах объясняет Вашингтону, что дружить с ней гораздо выгоднее, чем воевать, а уж какой выбор в итоге сделает Трамп, это уже его решение.



И это лишь один из аспектов тех возможностей, которые США могут получить, заключив с Москвой обоюдовыгодную сделку. Есть же еще и косвенные преимущества.



Скажем, согласись Соединенные Штаты пойти на российские требования (повторять их в очередной раз, полагаю, нет необходимости), это только укрепит в глазах европейских глобалистов образ России как "ненадежного соседа", практически "врага", рядом с которым надо быть "постоянно готовым к войне".



Если верить Politico, ЕС уже разработан план по запуску масштабного перевооружения Европы и наращивания мощностей европейской оборонной промышленности,



"Соответствующий документ подготовлен комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом и главным дипломатом ЕС Каей Каллас, бывшими премьерами Литвы и Эстонии", – отмечается в публикации.



Так вот, согласно подготовленному документу ключевые элементы новой военно-промышленной политики ЕС будут включать в себя:



поддержку производства оружия внутри блока и "компаний-единомышленников из третьих стран;



поощрение совместных закупок вооружений, упрощение финансирования оборонных проектов;



привлечение внимания к областям, где ЕС испытывает проблем, например ПВО;



сокращение бюрократической волокиты при увеличенных инвестициях в оборону.



Инвестировать предлагается в первую очередь в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, беспилотники и системы противодействия беспилотникам, а также в защиту критической инфраструктуры.



И все бы ничего, но есть одно но. Сами европейцы будут способны раскачать свой ВПК лишь через несколько лет (если, конечно, деньги найдут). Именно поэтому глава германской разведки (BND) Бруно Каль говорил о том, что Европе необходимо, чтобы война на Украине продлилась хотя бы еще лет пять – за это время и Россия "подустанет" и ЕС наберется сил.



Ну а теперь представьте себе, что США и Россия совместными усилиями заканчивают конфликт на Украине уже в этом году, причем на основе российских требований, которые в частности затрагивали американское военное присутствие в восточноевропейских странах-членах ЕС и НАТО. Представили?



Ну и что в такой ситуации будет делать Европа? Промышленость еще не готова, а "война уже на пороге" (нам-то война не нужна, но они-то уверены в обратном).



Разумеется, им придется идти на поклон к Трампу, который сможет продать им все то, что они не в состоянии сами произвести. И снова профит для США.



Цинично? Конечно, цинично. Но геополитика – "это вам не лобио кушать".



Кстати о цинизме, сделке и деловом подходе в международных отношениях. За новостями о "перемирии" мало кто обратил внимание на то, что на переговорах в Джидде Штаты в очередной раз отказались подписать соглашение по украинским полезным ископаемым. Киев на этом настаивал, но команда Трампа вновь взяла паузу.



По данным агентства "РБК-Украина", ссылающегося на осведомленный источник, близкий к переговорам, США не только взяли паузу, но и высказали предложение подписать сразу более широкое соглашение. То есть вместо того чтобы, как хотел Киев, сначала подписать некое рамочное соглашение, в котором не было никакой конкретики, предоставить Украине возможность заручиться, так сказать, американской поддержкой и только потом начать обсуждать детали возможного сотрудничества по полезным ископаемым, Штаты сказали – нет ребята, на такой развод мы не пойдем.



И по факту они отреагировали на украинские уловки также, как Россия на весьма сомнительное предложение о перемирии.



Все это оставляет надежу на то, что Москве и Вашингтону в итоге удастся-таки прийти к общему знаменателю и, как следствие, заключить сделку, в которой каждая из сторон получит именно то, на что рассчитывает.



P.S. 14 марта Трамп заявил о плодотворных переговорах спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные украинские войска. Президент России с пониманием воспринял призыв американского лидера руководствоваться принципами гуманности в отношении украинских военных. В то же время, для его эффективной реализации нужен приказ руководства Украины своим военным сложить оружие и сдаться в плен, и "в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации". "Новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией", – отметил глава государства. Источник - Фонд стратегической культуры

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