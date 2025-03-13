"Остров Тайвань принадлежит всему китайскому народу". В Пекине отметили 20 летие Закона о противодействии расколу государства

01:43 15.03.2025

Председатель ПК ВСНП подчеркнул необходимость решительного пресечения сепаратистских действий, направленных на "независимость Тайваня"



Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу подчеркнул необходимость решительной борьбы с сепаратистскими действиями, направленными на "независимость Тайваня", и пресечения вмешательства внешних сил.



Чжао Лэцзи сделал это заявление в Пекине на симпозиуме, посвященном 20-летию вступления в силу Закона КНР о противодействии расколу государства.



Кроме того, Чжао Лэцзи, который также является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, отметил важность твердого и непоколебимого продвижения вперед великого дела воссоединения Родины.



За последнее двадцатилетие, особенно после 18-го съезда КПК, страна обогатила и усовершенствовала институциональную систему наказания на основе закона выступающих за "независимость Тайваня", развернула решительную и серьезную борьбу против сепаратизма и вмешательства, продолжала совершенствовать систему и политические установки, нацеленные на повышение благосостояния тайваньских соотечественников, отметил он.



Эти усилия позволили не только надежно защитить принцип одного Китая, но и добиваться постоянного прогресса в борьбе против "независимости Тайваня" и содействии воссоединению Родины.



"Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Родины - это общее чаяние всех сынов и дочерей китайской нации, это также обязательное требование осуществления великого возрождения китайской нации, добавил Чжао Лэцзи.



Он подчеркнул необходимость укрепления уверенности и решимости, а также основательного продвижения процесса воссоединения Родины.



Следует решительно защищать суверенитет и территориальную целостность государства, оберегать общий дом китайской нации, содействовать обменам и сотрудничеству между двумя берегами Тайваньского пролива, вместе открывать светлое будущее великого возрождения китайской нации, распространять китайскую культуру, укреплять сознание общности китайской нации, заявил Чжао Лэцзи.



На симпозиуме также выступили с речью глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао, председатель Комитета ВСНП по Конституции и законодательству Синь Чуньин, командующий Восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ Линь Сянъян, а также представитель тайваньских соотечественников.



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Не может быть никакого места для какой-либо сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня



Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Ни одному человеку и ни одной силе не будет позволено отделить Тайвань от Китая, никакой сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" не может быть абсолютно никакого места. Об этом заявил в четверг официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.



"Если сепаратистские силы осмелятся пересечь красную линию, мы будем вынуждены принять решительные ответные меры", -- предупредил Чэнь Биньхуа.



Он сделал соответствующее заявление, комментируя недавнее сепаратистское высказывание главы тайваньской администрации Лай Циндэ о том, что две стороны Тайваньского пролива "не подчиняются друг другу".



В ответ Чэнь Биньхуа подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Остров никогда не был и никогда не будет отдельной страной.



"Тайвань принадлежит всему китайскому народу. Это неоспоримый исторический и юридический факт, а также статус-кво в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, который невозможно изменить", -- констатировал официальный представитель.



Чэнь Биньхуа осудил Лай Циндэ за разжигание сепаратистских настроений на острове и за блокирование межбереговых обменов. Он предупредил, что любой, кто стремится к "независимости Тайваня", обречен на полный провал.