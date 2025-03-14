Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра

02:00 15.03.2025

Кремль: Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье



14 марта 2025



Россия услышала сигнал президента США Дональда Трампа, который попросил пощадить украинских солдат, заблокированных в Курской области, - российский лидер Владимир Путин обещал сохранить им жизнь, если Киев отдаст приказ украинским войскам сложить оружие.



Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.



"Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он.



