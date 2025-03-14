|Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра
02:00 15.03.2025
Кремль: Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье
14 марта 2025
Россия услышала сигнал президента США Дональда Трампа, который попросил пощадить украинских солдат, заблокированных в Курской области, - российский лидер Владимир Путин обещал сохранить им жизнь, если Киев отдаст приказ украинским войскам сложить оружие.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
"Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он.
Накануне президент России отметил, что в ближайшее время выход ВСУ из окружения в Курской области может стать невозможным, у украинских военных останется выбор: сдаться в плен или погибнуть.
Дональд Трамп 14 марта сообщил, что просит Владимира Путина пощадить окруженные подразделения ВСУ.
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"Военное дело": Окруженной курской группировке ВСУ дали время сдаться до утра
Алексей Комолов
14.03.2025 23:50
Окруженной группировке ВСУ в Курской области дали время до 6:00 субботы, чтобы сложить оружие и сдаться, пишет Telegram-канал "Военное дело".
Как отмечает канал "Сводки и аналитика СВО", всему личному составу ВС РФ на линии фронта доведен порядок действий.
"В случае попыток сопротивления противник будет уничтожаться", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что передал через своего спецпосланника Стивена Уиткоффа просьбу к российскому лидеру Владимиру Путину - пощадить украинских военных в Курской области.
Трамп также отметил "очень плохое и уязвимое положение" ВСУ в Курской области, которые, по его словам, "полностью окружены российскими войсками".
Путин заявил, что Россия ознакомилась с предложением Трампа, и выдвинул условие - украинские военные должны сложить оружие и сдаться в плен. В этом случае им будет гарантирована жизнь.
При этом Путин напомнил, что украинцы совершили в Курской области многочисленные преступления против мирного населения, что квалифицируется как терроризм.
Минобороны России 13 марта сообщило об освобождении города Суджа в Курской области. Российские бойцы отмечали, что отступить на новые рубежи обороны из Суджи ВСУ не смогли. По сети разошлись видео с многочисленной сожженной техникой ВСУ.
Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что группировка украинских войск в Курской области окружена.