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В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:05 15.03.2025

В 2026 году изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию, сказал представитель Соцфонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".

Он отметил, что согласно новому законодательству требуемый стаж для женщин и мужчин составляет 5 лет. При достижении возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин они могут выйти на пенсию с таким стажем работы.

"Такая норма действует до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года требуемый стаж составит 6 лет, то есть увеличится на один год. В дальнейшем стаж будет ежегодно увеличиваться на один год и с 2045 года достигнет 20 лет", - сказал он.

Мукамбетов напомнил, что ранее для выхода на пенсию требовалось 20 и 25 лет стажа.

В Социальном фонде рассказали, что может считаться стажем для выхода на пенсию. Правила перечислил представитель фонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".

Он сообщил, что в стаж могут засчитываться:
- обучение в учебных заведениях с получением диплома,
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет,
- служба в армии,
- период официальной регистрации в качестве безработного с получением компенсации,
- уход за детьми с ОВЗ,
- а также другие периоды, когда не начислялись страховые отчисления.

Мукамбетов добавил, что оформление выхода на пенсию производится по месту прописки или по месту временного проживания.

Все данные проверяются через систему "Тундук".

Источник - АКИpress
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