|В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:05 15.03.2025
В 2026 году изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию, сказал представитель Соцфонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".
Он отметил, что согласно новому законодательству требуемый стаж для женщин и мужчин составляет 5 лет. При достижении возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин они могут выйти на пенсию с таким стажем работы.
"Такая норма действует до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года требуемый стаж составит 6 лет, то есть увеличится на один год. В дальнейшем стаж будет ежегодно увеличиваться на один год и с 2045 года достигнет 20 лет", - сказал он.
Мукамбетов напомнил, что ранее для выхода на пенсию требовалось 20 и 25 лет стажа.
В Социальном фонде рассказали, что может считаться стажем для выхода на пенсию. Правила перечислил представитель фонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".
Он сообщил, что в стаж могут засчитываться:
- обучение в учебных заведениях с получением диплома,
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет,
- служба в армии,
- период официальной регистрации в качестве безработного с получением компенсации,
- уход за детьми с ОВЗ,
- а также другие периоды, когда не начислялись страховые отчисления.
Мукамбетов добавил, что оформление выхода на пенсию производится по месту прописки или по месту временного проживания.
Все данные проверяются через систему "Тундук".