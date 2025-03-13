В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию

02:05 15.03.2025

В 2026 году изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию, сказал представитель Соцфонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".



Он отметил, что согласно новому законодательству требуемый стаж для женщин и мужчин составляет 5 лет. При достижении возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин они могут выйти на пенсию с таким стажем работы.



"Такая норма действует до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года требуемый стаж составит 6 лет, то есть увеличится на один год. В дальнейшем стаж будет ежегодно увеличиваться на один год и с 2045 года достигнет 20 лет", - сказал он.



Мукамбетов напомнил, что ранее для выхода на пенсию требовалось 20 и 25 лет стажа.



В Социальном фонде рассказали, что может считаться стажем для выхода на пенсию. Правила перечислил представитель фонда Жениш Мукамбетов в эфире "Биринчи радио".



Он сообщил, что в стаж могут засчитываться:

- обучение в учебных заведениях с получением диплома,

- отпуск по уходу за ребенком до трех лет,

- служба в армии,

- период официальной регистрации в качестве безработного с получением компенсации,

- уход за детьми с ОВЗ,

- а также другие периоды, когда не начислялись страховые отчисления.



Мукамбетов добавил, что оформление выхода на пенсию производится по месту прописки или по месту временного проживания.



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