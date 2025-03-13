В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов

02:19 15.03.2025

Состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва



ДУШАНБЕ, 14.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Исполнительном органе государственной власти города Душанбе состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Отделе информации аппарата Председателя города Душанбе.



В работе сессии приняли участие Председатель города Душанбе, председатель городской избирательной комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе, первый заместитель, заместители, руководитель аппарата Председателя города, начальники структурных подразделений аппарата, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации.



Вначале депутаты избрали Секретариат сессии, утвердили вопросы повестки дня и порядок ее работы.



Сначала председатель городской избирательной комиссии по выборам маджлиса народных депутатов города Душанбе Аламхон Курбонзода сообщил, что в целях проведения выборов Маджлиса народных депутатов города Душанбе на высоком политико-организационном уровне в столице созданы 70 окружных комиссий и 254 участковые избирательные комиссии.



Из общего числа 536 тысяч 648 избирателей в выборах приняли участие 480 тысяч 472 человека, что составило 89,5 процента.



Политическими партиями и самовыдвиженцами в 70 городских округах выдвинуто и зарегистрировано 214 кандидатов в Маджлис народных депутатов города Душанбе.



По итогам голосования 2 марта 2025 года депутатские полномочия получили 70 кандидатов, набравших более половины голосов избирателей.



Так, в состав депутатов вошли 9 человек из сферы строительства, 11 - из сферы науки и образования, 26 - из сферы экономики и финансов, 10 - юристов, 7 - из сферы здравоохранения и 7 депутатов из других сфер.



Из этого количества 44,2 процента, или 31 человек, составляют женщины.



По партийному составу в Маджлис народных депутатов города Душанбе входят 60 человек из Народной Демократической партии Таджикистана, 1 человек из Коммунистической партии Таджикистана, 1 человек из Социалистической партии Таджикистана, 2 человека из партии экономических реформ Таджикистана, 1 человек из Аграрной партии Таджикистана, 1 человек из Демократической партии Таджикистана, 3 человека беспартийные и 1 человек самовыдвиженец.



После доклада председателя городской избирательной комиссии Маджлис народных депутатов города Душанбе седьмого созыва утвердил полномочия вновь избранных депутатов.



Вновь избранные депутаты принесли присягу в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О правовом положении депутатов Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и района" на первой сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе.



На первой сессии Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали принял присягу, другие депутаты по количеству округов провели эту церемонию.



Затем народные депутаты утвердили директиву Маджлиса народных депутатов города Душанбе и Положение о постоянных и временных комиссиях Маджлиса народных депутатов города Душанбе.



В сессии приняли участие 12 постоянных комиссий Маджлиса народных депутатов города Душанбе, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, по борьбе с коррупцией; социально-экономическому развитию, предпринимательству, занятости населения и трудовой миграции; бюджету и управлению коммунальной собственностью; транспорту, связи и санитарии дорог; архитектуре, градостроительству, строительству и благоустройству; охране окружающей среды, санитарии и ветеринарии; культуре, образованию, науке и инновациям; промышленности и энергетике; молодежной политике, развитию спорта и туризма; гендерным вопросам, здравоохранению, охране материнства и детства; взаимодействию с органами общественной самодеятельности, политическими партиями, средствами массовой информации, неправительственными организациями и общественно-религиозными объединениями, а также контролю над соблюдением указаний Маджлиса народных депутатов, были избраны их председатели и члены.



Также были созданы временные комиссии Маджлиса народных депутатов города Душанбе по наименованию и переименованию кварталов и улиц, площадей и проспектов, парков и мостов, других составных частей населенных пунктов города Душанбе, а также по реализации Закона Республики Таджикистан "О государственном языке Республики Таджикистан".



На сессии также обсуждался вопрос о выдвижении кандидата в члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе.



Депутаты Маджлиса народных депутатов города Душанбе выдвинули кандидатуру уважаемого Рустами Эмомали - Председателя города Душанбе в члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе.



После тайного голосования Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали был единогласно избран членом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, набрав большинство голосов по избирательному округу города Душанбе.



Первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва обсудила и утвердила несколько решений, принятых Председателем города Душанбе.



По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения.



В завершение сессии Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали поздравил новоизбранных депутатов Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва с началом их деятельности, призвал верно, добросовестно служить народу с чувством ответственности.



Также уважаемый Рустами Эмомали поздравил присутствующих с Международным праздником Навруз и выразил уверенность в том, что славные жители столицы, проводя коллективные хашары и созидательные работы, внесут достойный вклад в благоустройство нашего дорогого государства.