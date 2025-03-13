 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.03.2025
02:25  России суждено раскалывать Запад, - Тимофей Бордачев
02:19  В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов
02:05  В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:00  Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра
01:43  "Остров Тайвань принадлежит всему китайскому народу". В Пекине отметили 20 летие Закона о противодействии расколу государства
01:34  Россия – США: перемирие через призму "сделки", - Алексей Белов
01:00  Особая экономзона "Алабуга" (Татарстан) трудоустроит 10 тысяч узбекских специалистов
00:43  Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы
00:30  Кто и как пытается доказать казахстанцам, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"
00:20  Узбекистан. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента
00:10  "Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
Пятница, 14.03.2025
23:18  Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
21:42  В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
20:34  Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления
20:27  ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:17  Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
19:55  Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)
19:46  Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая
16:28  Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:15  МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
16:10  Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов. Хавьер Милей закусил удила, - Леонид Савин
16:05  EADaily: Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?
16:00  Золото пробило $3000 на фоне бегства от рисков
15:38  Таджикистан и Кыргызстан открыли границы (видео)
15:25  Шесть студентов из Узбекистана выиграли стипендии от "Росатом"
14:51  Анекдот про "нюансы": ответом на перемирие Путин поставил Европу в неловкое положение, - Дмитрий Попов
14:34  Посол Таджикистана в России посетил в Москве аэропорты, где пообщался с соотечественниками, прилетевшими в РФ
14:26  В Минприроды Кыргызстана объяснили причину вырубки деревьев вдоль международных трасс
14:24  Трамп не вводил и не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России
13:59  Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба готовят проект по извлечению полезных ископаемых ... из Узбекистана
13:55  Декада Наурызнама: как казахстанцы проведут дни празднования Наурыза
13:50  Риттер: Трамп на переговорах по Украине загнал Европу в ловушку, заставив поддержать прекращение огня
02:34  Известия: USAID тайно финансировало строительство водоканала Кош-Тепа в Афганистане
01:31  Президент Кыргызстана предложил создать аналог шенгенской визы для Центральной Азии
01:21  В Алматы насчитали 13 611 лифтов. У скольких лифтов срок эксплуатации превысил 25 лет?
01:17  "Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие
01:09  НГ: Банковская система России остается уязвимой для криминала
00:52  Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз Т102,2 млрд в Европе
00:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев не причастен к золотому месторождению Насоновское, - ГКНБ
00:34  Адаптационные стратегии Ирана в условиях санкционного давления, - Ранджбар Мешкин Даниал
00:16  Премьер Узбекистана Абдулла Арипов сменил служебный Mercedes на Malibu отечественной сборки
00:12  Группа "Синара" сообщила о готовности образца двигателя для первого в РФ поезда высокоскоростной магистрали
00:01  Solidcore (бывший Polymetal) купит за $25 млн долю в месторождении золота Тохтар в Казахстане
00:00  Readovka: 2024. Год славы русского солдата – масштаб освобожденной территории в зоне спецоперации
Четверг, 13.03.2025
23:55  В Посольстве России в Монголии прошло награждение ветеранов юбилейной медалью "80 лет Победы"
23:25  ЦБ России разрешит экспериментально торговать криптовалютой "особо квалифицированным" инвесторам
23:16  ООН разглядела потенциал в ЦентрАзии. В Казахстане появится Региональный центр по устойчивому развитию
21:33  В Париже появилась улица Самарканд
21:11  ВС РФ начали наступать на коммуникации между Краматорском и Константиновкой – итоговая сводка Readovka за 13 марта
20:28  Tazabek: Кому принадлежит золото Кыргызстана? Руководители и учредители крупных золотодобывающих компаний
20:16  Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта "Филип Моррис Казахстан"
20:09  Схватка между генералами и лидерами ВПК с людьми Трампа только разгорается, - Владимир Прохватилов
20:02  "Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
19:26  Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве "Интреткань-2025. Весна"
19:16  Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами
18:20  На польско-украинской границе задержали организатора торговли человеческими органами узбекистанцев
18:16  КНБ Казахстана нейтрализовал религиозных радикалов в Алматы
18:14  Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе
14:15  Военный аспект эволюции римской государственности, - Павел Густерин
13:54  В Китае представлен человекоподобный робот-велосипедист "AgiBot X2" (видео)
13:40  Президента Туркменистана и представитель итальянской "SACMI" торжественно открыли предприятие керамических изделий в Бахердене
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов
02:19 15.03.2025

Состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва

ДУШАНБЕ, 14.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Исполнительном органе государственной власти города Душанбе состоялась первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Отделе информации аппарата Председателя города Душанбе.

В работе сессии приняли участие Председатель города Душанбе, председатель городской избирательной комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе, первый заместитель, заместители, руководитель аппарата Председателя города, начальники структурных подразделений аппарата, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации.

Вначале депутаты избрали Секретариат сессии, утвердили вопросы повестки дня и порядок ее работы.

Сначала председатель городской избирательной комиссии по выборам маджлиса народных депутатов города Душанбе Аламхон Курбонзода сообщил, что в целях проведения выборов Маджлиса народных депутатов города Душанбе на высоком политико-организационном уровне в столице созданы 70 окружных комиссий и 254 участковые избирательные комиссии.

Из общего числа 536 тысяч 648 избирателей в выборах приняли участие 480 тысяч 472 человека, что составило 89,5 процента.

Политическими партиями и самовыдвиженцами в 70 городских округах выдвинуто и зарегистрировано 214 кандидатов в Маджлис народных депутатов города Душанбе.

По итогам голосования 2 марта 2025 года депутатские полномочия получили 70 кандидатов, набравших более половины голосов избирателей.

Так, в состав депутатов вошли 9 человек из сферы строительства, 11 - из сферы науки и образования, 26 - из сферы экономики и финансов, 10 - юристов, 7 - из сферы здравоохранения и 7 депутатов из других сфер.

Из этого количества 44,2 процента, или 31 человек, составляют женщины.

По партийному составу в Маджлис народных депутатов города Душанбе входят 60 человек из Народной Демократической партии Таджикистана, 1 человек из Коммунистической партии Таджикистана, 1 человек из Социалистической партии Таджикистана, 2 человека из партии экономических реформ Таджикистана, 1 человек из Аграрной партии Таджикистана, 1 человек из Демократической партии Таджикистана, 3 человека беспартийные и 1 человек самовыдвиженец.

После доклада председателя городской избирательной комиссии Маджлис народных депутатов города Душанбе седьмого созыва утвердил полномочия вновь избранных депутатов.

Вновь избранные депутаты принесли присягу в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О правовом положении депутатов Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и района" на первой сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе.

На первой сессии Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали принял присягу, другие депутаты по количеству округов провели эту церемонию.

Затем народные депутаты утвердили директиву Маджлиса народных депутатов города Душанбе и Положение о постоянных и временных комиссиях Маджлиса народных депутатов города Душанбе.

В сессии приняли участие 12 постоянных комиссий Маджлиса народных депутатов города Душанбе, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, по борьбе с коррупцией; социально-экономическому развитию, предпринимательству, занятости населения и трудовой миграции; бюджету и управлению коммунальной собственностью; транспорту, связи и санитарии дорог; архитектуре, градостроительству, строительству и благоустройству; охране окружающей среды, санитарии и ветеринарии; культуре, образованию, науке и инновациям; промышленности и энергетике; молодежной политике, развитию спорта и туризма; гендерным вопросам, здравоохранению, охране материнства и детства; взаимодействию с органами общественной самодеятельности, политическими партиями, средствами массовой информации, неправительственными организациями и общественно-религиозными объединениями, а также контролю над соблюдением указаний Маджлиса народных депутатов, были избраны их председатели и члены.

Также были созданы временные комиссии Маджлиса народных депутатов города Душанбе по наименованию и переименованию кварталов и улиц, площадей и проспектов, парков и мостов, других составных частей населенных пунктов города Душанбе, а также по реализации Закона Республики Таджикистан "О государственном языке Республики Таджикистан".

На сессии также обсуждался вопрос о выдвижении кандидата в члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе.

Депутаты Маджлиса народных депутатов города Душанбе выдвинули кандидатуру уважаемого Рустами Эмомали - Председателя города Душанбе в члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по избирательному округу города Душанбе.

После тайного голосования Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали был единогласно избран членом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, набрав большинство голосов по избирательному округу города Душанбе.

Первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва обсудила и утвердила несколько решений, принятых Председателем города Душанбе.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения.

В завершение сессии Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали поздравил новоизбранных депутатов Маджлиса народных депутатов города Душанбе седьмого созыва с началом их деятельности, призвал верно, добросовестно служить народу с чувством ответственности.

Также уважаемый Рустами Эмомали поздравил присутствующих с Международным праздником Навруз и выразил уверенность в том, что славные жители столицы, проводя коллективные хашары и созидательные работы, внесут достойный вклад в благоустройство нашего дорогого государства.

Источник - НИАТ "Ховар"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741994340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  