В США опубликован (от анонимного источника) список 43 стран с ограничениями на въезд

13:12 15.03.2025

The New York Times публикует (от анонимного источника) список стран, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в Соединенные Штаты.

Что вам следует знать. Times принимает осторожное решение каждый раз, когда использует анонимный источник. Информация, предоставляемая источником, должна быть заслуживающей освещения в печати и давать читателям подлинное понимание.

Проект списка для нового запрета на поездки предлагает Трампу нацелиться на 43 страны

В проекте, циркулирующем внутри администрации, перечислены три категории стран, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в Соединенные Штаты.



14 марта 2025 г.



По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа рассматривает возможность введения нового запрета на поездки в США в отношении граждан 43 стран, который будет шире ограничений, введенных во время первого срока президента Трампа.



Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатами и сотрудниками служб безопасности, предлагает "красный" список из 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, сообщили чиновники.



Проект списка стран, в которые предлагается ввести запрет на поездки



Внутреннее предложение администрации Трампа содержит список следующих стран, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в США. В некоторых странах окончательный порядок может измениться.



Красный - Все поездки запрещены

Афганистан

Бутан

Куба

Иран

Ливия

Северная Корея

Сомали

Судан

Сирия

Венесуэла

Йемен



Оранжевый - Визы резко ограничены

Беларусь

Эритрея

Гаити

Лаос

Мьянма

Пакистан

Россия

Сьерра-Леоне

Южный Судан

Туркменистан



Желтый - 60 дней для решения проблем

Ангола

Антигуа и Барбуда

Бенин

Буркина-Фасо

Камбоджа

Камерун

Кабо-Верде

Чад

Республика Конго

Демократическая Республика Конго

Доминика

Экваториальная Гвинея

Гамбия

Либерия

Малави

Мали

Мавритания

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сан-Томе и Принсипи

Вануату

Зимбабве



Чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные внутренние обсуждения, предупредили, что список был составлен Государственным департаментом несколько недель назад, и что к тому времени, как он поступит в Белый дом, в него, скорее всего, будут внесены изменения.



Чиновники посольств и региональных бюро Госдепартамента, а также специалисты по безопасности других департаментов и разведывательных агентств рассматривают проект. Они дают комментарии о том, являются ли описания недостатков в конкретных странах точными или существуют политические причины - например, не рисковать нарушением сотрудничества по какому-то другому приоритету - пересмотреть включение некоторых.



В проект предложения также включен "оранжевый" список из 10 стран, въезд в которые будет ограничен, но не прекращен. В этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам.



Граждане из этого списка также будут подвергаться обязательным личным собеседованиям для получения визы. В него вошли Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.



Вступив в должность 20 января, г-н Трамп издал указ, требующий от Госдепартамента определить страны, "в отношении которых информация о проверке и скрининге настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки въезда граждан этих стран".



Он дал департаменту 60 дней на завершение отчета для Белого дома с этим списком, то есть он должен быть готов на следующей неделе. Бюро консульских дел Госдепартамента взяло на себя руководство, и в приказе говорилось, что Департаменты юстиции и внутренней безопасности, а также Управление директора национальной разведки должны были оказать содействие в этом деле.



Представители нескольких агентств отказались от комментариев или не ответили на запрос о комментарии. Однако ранее Государственный департамент заявил, что он следует приказу г-на Трампа и "привержен защите нашей страны и ее граждан, поддерживая самые высокие стандарты национальной безопасности и общественной безопасности в рамках нашего визового процесса", отказавшись при этом конкретно обсуждать внутренние обсуждения.



The Times и другие новостные агентства сообщили в этом месяце, что Афганистан, который не входил в запреты на поездки г-на Трампа в первый срок, но попал под контроль Талибана, когда США вывели свои войска в 2021 году, вероятно, войдет в запрет на второй срок. Но другие рассматриваемые страны были неясны.



Также не ясно, будут ли люди с действующими визами освобождены от запрета или их визы будут аннулированы. Также не ясно, собирается ли администрация освободить от запрета существующих держателей грин-карт, которые уже одобрены для законного постоянного проживания.



На прошлой неделе администрация Трампа заявила, что аннулировала грин-карту бывшего аспиранта Колумбийского университета палестинского происхождения, родившегося в Сирии , Махмуда Халиля, поскольку он возглавлял громкие протесты в кампусе против войны Израиля в секторе Газа, которую правительство считает антисемитской, что стало причиной судебного разбирательства по поводу законности этого шага .



Некоторые страны в черновиках красного и оранжевого списков были санкционированы г-ном Трампом в его запретах на поездки в первый срок, но многие из них новые. Некоторые из них имеют общие характеристики с предыдущими списками - они, как правило, мусульманское большинство или иным образом не белые, бедные и имеют правительства, которые считаются слабыми или коррумпированными.



Но причина, по которой были включены несколько других стран, не была сразу ясна. Например, Бутан был предложен для абсолютного запрета на въезд. Небольшая буддийская и индуистская страна зажата между Китаем и Индией, ни одна из которых не была включена ни в один из проектов списков.



Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, визитеров из России поднимает другой вопрос... Г-н Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении.



Решение включить Венесуэлу также может нарушить наметившуюся оттепель в отношениях, которая была полезна для отдельных усилий г-на Трампа по депортации нелегальных мигрантов.



Предложение также включает проект "желтого" списка из 22 стран, которым будет предоставлено 60 дней для устранения выявленных недостатков, с угрозой перемещения в один из других списков в случае невыполнения требований.



К таким проблемам могут относиться непредоставление Соединенным Штатам информации о прибывающих путешественниках, предположительно ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов или продажа гражданства лицам из запрещенных стран, что может служить лазейкой для обхода ограничений.



По словам чиновников, в этот список вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.



Во время первого срока Трампа суды не позволяли правительству применять первые две версии его запрета на поездки, но Верховный суд в конечном итоге разрешил вступить в силу переписанному запрету - запрету для граждан восьми стран, шесть из которых преимущественно мусульманские. Позднее список изменился.



Вскоре после того, как он стал президентом в январе 2021 года, Джозеф Р. Байден-младший издал прокламацию об отмене запретов на поездки, введенных г-ном Трампом, назвав их "пятном на нашей национальной совести" и "несоответствующими нашей долгой истории приема людей всех вероисповеданий и неверующих вообще".



В указе Трампа, изданном в январе, говорилось, что он возобновит запреты, чтобы защитить американских граждан "от иностранцев, которые намереваются совершить террористические атаки, угрожать нашей национальной безопасности, поддерживать ненавистническую идеологию или иным образом использовать иммиграционное законодательство в недобросовестных целях".



Перевод Гугла