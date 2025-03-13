В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки

13:51 15.03.2025

Акулова: медведи в Московском зоопарке начали постепенно выходить из спячки



МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Медведи в Московском зоопарке начали выходить из спячки, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.



"Зима осталась позади, и наши медведи постепенно выходят из спячки. Пока движения еще неспешные, глаза чуть сонные, а лапы лениво потягиваются, но Гром уже начинает свой день с утренней разминки", - написала она.



Медведи, живущие в Московском зоопарке, ушли в спячку во второй половине декабря.



