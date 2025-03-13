"Марш позора": состоится ли проход пленных вэсэушников по улицам Курска

13:54 15.03.2025

"Бьют все, что видят": военные опровергли "вброс" о помиловании ВСУ



Капитуляцию в обмен на жизнь в пятницу, 14 марта, предложил ВСУ в Курской области Владимир Путин. Таким образом президент России ответил на призыв Трампа "пощадить" окруженные подразделения ВСУ в приграничье.



Между тем противник начал распространять "наитупейший вброс" о том, что якобы нашим войскам был дан приказ не трогать убегающих по полям вэсэушников. По данным с мест, враг в приграничье уничтожается "в том же режиме, как и обычно". Более того, некоторые каналы заявили, что в Курской области ждут шествие позора - проход сдавшихся в плен вэсэушников.



Положение окруженного в Курской области противника, который с августа прошлого года здесь держал в заложниках мирных жителей, катастрофическое. С мест сообщают, что в окружении находятся почти пять тысяч солдат ВСУ, каждый шестой из которых = тяжелораненый, нуждающийся в экстренной помощи. Некоторые ресурсы сообщают, что счет сдавшихся в плен идет уже на сотни, а впереди - "проход пленных по улицам Курска".



Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, даже призвал к русскому великодушию и попросил наше военно-политическое руководство "пощадить" полностью окруженные подразделения ВСУ.



Владимир Путин этим же вечером отреагировал на призыв, заявив, что солдатам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ только в случае, если они сложат оружие и сдадутся в плен.



Между тем украинские центры информационно-психологических операций вбросили информацию о том, что российским военнослужащим якобы дали команду не стрелять по убегающему противнику.



"Суджу взяли, противник "вываливается", сказали не трогать, пусть по полям аккуратно уходит. Их там 8-10 тысяч. Мы их везде достаем и можем долбить, а они говорят, не стреляйте, пусть, уходят", - якобы заявил российский военнослужащий.



На крайне плохого качества "утку" тут же отреагировали военно-политические каналы и военблогеры, которые поддерживают связь с российскими подразделениями в Курской области. "Наитупейший вброс про то, что ВС РФ якобы дали приказ не стрелять по отходящим из Курской области ВСУ. Непосредственно с мест сообщают, что противник уничтожается в том же режиме, как и обычно. Везде, где только его видят" - написал канал "МИГ России".



"Автор канала проверил данную информацию - такой запрет отсутствует – парни… (бьют. - "МК") все что видят. Индивидуальный подход к каждой цели", - написал военблогер Владимир Романов.



Между тем на украинских ресурсах сообщается, что ВСУ в Курской области несут "катастрофические потери". "То, что там сейчас происходит - полный ужас. Дело не в территориях, а в человеческих жизнях", - сообщает украинский военный паблик "Разведка Ноем".



Там также признают, что Курская операция, которой Киев собирался "усилить переговорные позиции", привела к тому, что даже эвакуация тел погибших невозможна. В ближайшие время ожидается, что ситуация станет еще более катастрофичной, а перспектива потери уже Сумской области становится все более реальной.



Дарья Федотова