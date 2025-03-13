"Хаотичная парковка - абсолютное зло". Ташкент готовят к внедрению платных парковок

14:37 15.03.2025

"Хаотичная парковка - абсолютное зло для любого города" - Александр Гурко



Первые платные придорожные парковки в Ташкенте появятся уже этой весной. Разрабатывается единое приложение, которое включит также открытые, многоуровневые и перехватывающие парковки. "Наша цель - создать удобную, современную систему", - отметил представитель "Ташкент инвест" Александр Гурко.



Внедрение платных придорожных парковок в Ташкенте должно начаться уже в следующем месяце. Об этом на презентации в хокимияте столицы 12 марта сообщил заместитель председателя компании "Ташкент инвест" при администрации города Александр Гурко.



В рамках первого этапа планируется запуск 13−14 тысяч машиномест по мере готовности транспортных схем. Кроме того, ведется проектирование и планирование еще нескольких десятков тысяч мест, которые будут введены в эксплуатацию в этом году, отметил он.



