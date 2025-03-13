|"Хаотичная парковка - абсолютное зло". Ташкент готовят к внедрению платных парковок
14:37 15.03.2025
"Хаотичная парковка - абсолютное зло для любого города" - Александр Гурко
Первые платные придорожные парковки в Ташкенте появятся уже этой весной. Разрабатывается единое приложение, которое включит также открытые, многоуровневые и перехватывающие парковки. "Наша цель - создать удобную, современную систему", - отметил представитель "Ташкент инвест" Александр Гурко.
Внедрение платных придорожных парковок в Ташкенте должно начаться уже в следующем месяце. Об этом на презентации в хокимияте столицы 12 марта сообщил заместитель председателя компании "Ташкент инвест" при администрации города Александр Гурко.
В рамках первого этапа планируется запуск 13−14 тысяч машиномест по мере готовности транспортных схем. Кроме того, ведется проектирование и планирование еще нескольких десятков тысяч мест, которые будут введены в эксплуатацию в этом году, отметил он.
Для реализации проекта в рамках первого лота выбраны 86 локаций общей протяженностью 111,6 км. "Газета.uz" публиковала список улиц, где появятся первые парковки. Право организации платных парковок на аукционе, проведенном в конце прошлого года, получила компания Streetpark Systems. Она же победила в конкурсе на создание и техническую поддержку единой информационной системы "Платные парковки".
В октябре решением хокима столицы был утвержден порядок организации и тарифы для платных парковок. Цены установлены в зависимости от тарифных зон и составляют от 5 тысяч до 12 тысяч сумов за час. Максимальный тариф, согласованный с Министерством экономики и финансов, составляет 30 тысяч сумов.
В настоящее время завершается разработка транспортных схем и их согласование со Службой безопасности дорожного движения. Тестовый запуск первых локаций намечен уже на апрель, а масштабное внедрение - на июнь. К этому времени, сообщил Александр Гурко, будут доработаны единое мобильное приложение и платформа, а также утверждены все транспортные схемы.
"Общеизвестный факт, что хаотичная парковка создает дополнительные опасности в городе и затрудняет прибытие экстренных служб - скорой помощи, пожарных машин и других. Это абсолютное зло для любого города. В связи с этим хокимиятом города был инициирован проект по созданию платных парковок", - отметил представитель руководства "Ташкент инвест".
"Отдельно анализируется возможность создания плоскостных (открытых - ред.), закрытых и многоуровневых парковок, а также перехватывающих стоянок. Это важный для города проект, поскольку хаотично припаркованные автомобили серьезно затрудняют движение", - сказал он.
Единое муниципальное приложение упростит поиск свободных парковочных мест. В нем планируется интеграция как городских, так и частных парковок, в том числе многоуровневых, перехватывающих и других. Это позволит водителям оперативно находить ближайшие свободные места.
"Подобный сервис реализован лишь в немногих городах мира, и наша цель - создать удобную, современную систему", - отметил Александр Гурко. Он добавил, что проект разрабатывается международной командой специалистов из Ташкента, Москвы и Минска.
Контроль использования парковок будет осуществляться за счет стационарных камер, автомобилей с системами сканирования и технического зрения, а также персонала с планшетами, который будет фиксировать нарушения.
Нехватка инструментов для общественного контроля
Говоря о массовой проблеме хаотичной парковки в Ташкенте, представитель компании "СТиМ" (производитель материалов и спецтехники для дорожной разметки) обратился к журналистам с предложением призывать водителей к правильной парковке и таким образом менять их поведение.
Специалист по городскому планированию Бобур Сираджев в ответ указал на отсутствие инструментов для полноценного общественного контроля со стороны граждан. Сейчас, чтобы в СБДД факт нарушения, нужно сделать две видеозаписи, снятые с разницей минимум 10 минут. Фотографии не принимаются.
"Я не вижу решения просто говорить о проблеме хаотичной парковки. Нужно дать какой-то инструмент, чтобы можно было не просто говорить, а также воздействовать на нарушителей", - сказал он.
Специалист по организации дорожного движения Андрей Багинов добавил: "Правила дорожного движения гласят, что если кто-то припарковался неправильно, например, под „крест" или на желтой разметке, он уже совершил правонарушение… Можно уже сейчас эффективно контролировать проблему хаотичной парковки".
Александр Гурко на это заявил, что готов сесть за стол вместе с другими специалистами, чтобы разработать предложения для внесения изменений в законодательство.
Главный редактор "Газеты.uz" Азамат Атаджанов отметил, что помимо контроля нарушений, многое зависит от дизайна улицы - он должен подсказывать водителю стиль поведения. "Карманы" для придорожной парковки должны быть рассчитаны на небольшое количество автомобилей - три-пять - и правильно размечены, чтобы исключить возможность парковаться беспорядочно.
Если парковка рассчитана на 15−20 автомобилей, как было показано на слайдах презентации, всегда кто-то будет парковаться неправильно. На порядок также влияют ширина и количество полос и другие факторы. "Город можно сделать таким, чтобы интуитивно было понятно, как ставить машины, где можно ездить, а где нет", - добавил он.
Планы внедрить платную парковку в столице обсуждаются уже много лет. "Газета.uz" посвятила этой теме много материалов