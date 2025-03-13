 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 15.03.2025
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В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии
15:56 15.03.2025

Пять государств, входящих в Евразийский экономический союз, объединит общий рынок электричества

ДУШАНБЕ, 15 мар - Sputnik. Общий рынок электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечит свободный доступ к сетям и трансграничную передачу электроэнергии между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский заявил, что принят последний акт, который включается в пакет документов по формированию общего электроэнергетического рынка и его запуску.

"На самом деле имеет серьезные перспективы. Объем пропускного сечения у нас составляет более 40 млрд киловатт часов. Взаимный энергетический обмен между пятью странами может быть более 40-47 млрд киловатт часов. А сейчас используется 8", - сказал Закревский.

По его словам, принятие этих документов и запуск позволит, по крайней мере, создать беспрепятственные условия по использованию внутренних энергетических мощностей и сформировать расширенный субъектный состав общего электроэнергетического рынка.

Электроэнергетический рынок представляет из себя самую продвинутую площадку, отметил он. Общий энергетический рынок - это большое благо, подчеркнул Закревский.

Ранее сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) формируют правовую основу для развития общих рынков энергоносителей.

Так, общий рынок электроэнергии стал флагманом евразийской энергетической интеграции.

Источник - Sputnik
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