В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии

15:56 15.03.2025

Пять государств, входящих в Евразийский экономический союз, объединит общий рынок электричества



ДУШАНБЕ, 15 мар - Sputnik. Общий рынок электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечит свободный доступ к сетям и трансграничную передачу электроэнергии между странами.



Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский заявил, что принят последний акт, который включается в пакет документов по формированию общего электроэнергетического рынка и его запуску.



"На самом деле имеет серьезные перспективы. Объем пропускного сечения у нас составляет более 40 млрд киловатт часов. Взаимный энергетический обмен между пятью странами может быть более 40-47 млрд киловатт часов. А сейчас используется 8", - сказал Закревский.



По его словам, принятие этих документов и запуск позволит, по крайней мере, создать беспрепятственные условия по использованию внутренних энергетических мощностей и сформировать расширенный субъектный состав общего электроэнергетического рынка.



Электроэнергетический рынок представляет из себя самую продвинутую площадку, отметил он. Общий энергетический рынок - это большое благо, подчеркнул Закревский.



Ранее сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) формируют правовую основу для развития общих рынков энергоносителей.



Так, общий рынок электроэнергии стал флагманом евразийской энергетической интеграции.