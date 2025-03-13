|NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском. Щадить некого...
16:21 15.03.2025
NBC News
США
Россия приближается к украинской группировке под Курском
NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском
Группировка ВСУ в Курской области почти полностью окружена, сообщает NBC News. Западные аналитики признают: вскоре российские войска освободят оккупированную территорию. Однако Киев объявил все эти заявления ложными и "сфабрикованными Москвой".
Дэн Де Люс
По словам представителя вооруженных сил США, российские войска почти полностью окружили украинскую группировку в Курской области. При этом некоторые подразделения ВСУ вынуждены отступать, бросая дорогостоящую технику. Эксперт подчеркивает, что у России все больше шансов в ближайшее время полностью вернуть контроль над оккупированным регионом.
По словам двух западных чиновников, неоднозначная реакция президента России Владимира Путина на предложение США временно прекратить огонь - лишь следствие того, что в этот момент российские войска активно продвигались к границам Курской области, отбрасывая украинские соединения.
ВСУ захватили небольшой участок территории России прямо за восточной границей Украины летом прошлого года. Это был смелый шаг, который стал неожиданностью для Москвы. Но потеря контроля над Курской областью станет ударом для Киева. Украинское правительство при любом раскладе рассматривает эту землю как ценный рычаг давления на Кремль в будущих мирных переговорах.
За последние 11 дней российские войска усилили наземные и воздушные атаки на позиции ВСУ в Курской области с разных направлений, сообщают западные источники и военные аналитики. Наступление активизировалось после того, как 3 марта администрация Трампа временно приостановила военную помощь и обмен разведданными с Киевом. По мнению экспертов, это вряд ли было совпадением.
США возобновили помощь в минувшую среду после того, как представители Дональда Трампа заявили, что удовлетворены готовностью украинских властей вести переговоры о прекращении огня с Россией.
Кремлевские официальные лица, в свою очередь, объявили в четверг 13 марта, что после многодневных интенсивных ударов в районе Суджи российские войска наконец вернули контроль над приграничным городом в Курской области.
По словам аналитика по российскому вопросу из Института изучения войны Анжелики Эванс, если нынешние тенденции сохранятся, российские войска вскоре могут вернуть себе всю территорию, которую украинцы оккупировали с августа. Прогноз подтверждается ежедневными публикациями Института с момента начала конфликта.
Эванс утверждает, что после августовского вторжения ВСУ Россия непрерывно наращивала силы вокруг Курска. По приблизительным оценкам Института, там находилось около 78 тысяч российских и северокорейских солдат (северокорейские солдаты как тот суслик. Никто их не видит, но, по утверждению западной пропаганды, они есть. - Прим. ИноСМИ).
"У них были возможности вернуть себе этот участок фронта за несколько недель или месяцев. Однако до прошлой недели никаких серьезных наступательных действий не предпринималось", - продолжает доклад Эванс.
За два дня Россия сбросила несколько трехтонных бомб ФАБ-3000 на украинские цели в Курске [в курском пограничье] - армия редко применяет такой боеприпас на линии фронта, резюмирует Эванс. По ее словам, русские активно используют комплекты наведения, чтобы преобразовать обычные бомбы в планирующий снаряд - с их помощью удается обойти большинство современных украинских установок ПВО.
Украина пока отрицает, что ее группировка оказалась в окружении россиян. "Сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений противником в Курской области являются ложными и сфабрикованными Москвой в целях политических манипуляций и оказания давления на Украину и ее партнеров", - говорится в заявлении украинского Генштаба за минувшую пятницу.
Вторжение Украины в августе прошлого года стало первым случаем оккупации российской территории иностранной армией со времен Второй мировой войны.
В четверг, когда российская армия развернула наступление на ВСУ в Курской области, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве. Он попытался продвинуть предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине. Спикер Кремля впоследствии заявил, что есть "повод для осторожного оптимизма" насчет перспектив окончания конфликта.
Перед встречей с Уиткоффом Путин заявил, что теоретически он поддерживает временное прекращение огня, но, по его словам, необходимо проработать множество "нюансов", включая судьбу украинских войск под Курском. По словам одного европейского чиновника, Путин, по-видимому, пытается осложнить наметившиеся переговоры, чтобы выиграть время для российских войск в Курской области.
Говоря о группировке ВСУ под Курском, Путин спросил, что будет с войсками, если стороны достигнут соглашений о прекращении огня. "Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям: сложить оружие и сдаться в плен", - заключает российский президент.
В пятницу на своей странице в Truth Social Трамп написал, что украинские войска оказались в тяжелой ситуации, хотя и не уточнил, что именно случилось. "ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ", - написал Трамп заглавными буквами. Он добавил, что просил Путина пощадить их жизни.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина поддерживает идею 30-дневного прекращения огня как важного шага к долгосрочному миру. Однако, по его словам, Россия "намеренно создает условия, которые затягивают процесс".
Авторы: Кортни Кьюб (Courtney Kube), Дэн Де Люс (Dan De Luce).