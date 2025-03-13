NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском. Щадить некого...

16:21 15.03.2025

NBC News

США



Россия приближается к украинской группировке под Курском

NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском



Группировка ВСУ в Курской области почти полностью окружена, сообщает NBC News. Западные аналитики признают: вскоре российские войска освободят оккупированную территорию. Однако Киев объявил все эти заявления ложными и "сфабрикованными Москвой".



Дэн Де Люс



По словам представителя вооруженных сил США, российские войска почти полностью окружили украинскую группировку в Курской области. При этом некоторые подразделения ВСУ вынуждены отступать, бросая дорогостоящую технику. Эксперт подчеркивает, что у России все больше шансов в ближайшее время полностью вернуть контроль над оккупированным регионом.



