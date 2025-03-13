Новый этап в китайско-казахской приграничной торговле. На КПП Хоргос открыт цифровизированный канал для китайских авто

16:53 15.03.2025

На КПП Хоргос была запущена инновационная система упрощения таможенного оформления



Урумчи, 15 марта /Синьхуа/ -- Недавно на территории автодорожного КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ была запущена инновационная система таможенного оформления, которая получила название "электронный паспорт". Данный шаг знаменовал собой новый этап в цифровом сотрудничестве в китайско-казахстанской приграничной торговле.



По словам гендиректора местной логистической компании Сюй Хэнхуаня, указанная система позволяет быстро завершить досмотр и таможенную очистку автомобилей китайского производства после сканирования QR-кодов, приклеенных на товары.



"QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара. Благодаря ему максимальный суточный объем досмотренных и растаможенных экспортируемых автомобилей превысил 2 600 ед.", - пояснил он.



По данным администрации КПП Хоргос, после запуска новой системы среднесуточный объем растаможенных автомобилей китайского производства увеличился на 30 проц. до 1 500 единиц, а время таможенной очистки сократилось почти на 80 проц., что открыло цифровизированный канал для экспорта китайских автомобилей на евразийский рынок.