|Трамп назвал британский новостной канал Sky News - "sick degenerates" (больные дегенераты)
20:15 15.03.2025
РУВИКИ: Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая является частью корпорации Comcast.
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"Демонстрация силы": Спецпосланник Трампа Уиткофф ждал 8 часов, пока закончатся переговоры Путина с Лукашенко. И лишь поздно вечером смог встретиться с президентом РФ, - Sky News.
- "В конце концов он (Путин) уделил Уиткоффу личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - пишет издание.
Sky News назвал необходимость ожидания встречи "классической демонстрацией силы" с российской стороны.
Трамп опроверг слухи, что Путин якобы заставил Уиткоффа много часов ждать встречи.
Президент США подчеркнул, что это фейковые новости. Единственная причина, по которой СМИ выдумали эту историю, - это попытка подорвать авторитет, заявил он.
Трамп назвал их "больными дегенератами" [которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение.]
По его словам, никакого ожидания не было - состоялись встречи с другими представителями РФ, и все прошло быстро и продуктивно.
Ранее Sky News распространил информацию, что спецпосланник Трампа Уиткофф якобы более 8 часов ждал встречи с Путиным в Москве.
Дональд Дж. Трамп
@realДональд Трамп
Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными, хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубокоуважаемого посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было. Состоялись и другие встречи с другими представителями России, и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. С этого момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как я надеюсь, очень хорошие! В заключение, не было никакого девятичасового ожидания или вообще никакого ожидания! Единственная причина, по которой они выдумали эту историю, - это попытаться УНИЗИТЬ, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу и, БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!
ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ