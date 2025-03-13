Трамп назвал британский новостной канал Sky News - "sick degenerates" (больные дегенераты)

20:15 15.03.2025

РУВИКИ: Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая является частью корпорации Comcast.



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"Демонстрация силы": Спецпосланник Трампа Уиткофф ждал 8 часов, пока закончатся переговоры Путина с Лукашенко. И лишь поздно вечером смог встретиться с президентом РФ, - Sky News.



- "В конце концов он (Путин) уделил Уиткоффу личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - пишет издание.



Sky News назвал необходимость ожидания встречи "классической демонстрацией силы" с российской стороны.



