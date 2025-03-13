|Представитель Таджикистана Ахмад Саидмуродзода назначен замгенсека ШОС
21:06 15.03.2025
Представитель Таджикистана назначен замгенсека ШОС
До этого Саидмуродзода занимал должность директора департамента стран СНГ МИД Таджикистана и национального координатора страны по делам ШОС
ДУШАНБЕ, 15 мар - Sputnik. Национальный координатор Таджикистана по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода назначен заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом говорится в сообщении Секретариата организации.
"Решением Совета министров иностранных дел ШОС Ахмад Саидмуродзода был назначен заместителем Генсека организации", - говорится в сообщении.
До этого Саидмуродзода занимал должность директора департамента стран СНГ МИД Таджикистана и национального координатора страны по делам ШОС.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым.
На встрече стороны обсудили многостороннее сотрудничество государств-членов ШОС. Также Рахмон выразил удовлетворение плодотворной деятельностью организации на протяжении 24-х лет.
Одной из важных тем стало создания Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь.
Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.