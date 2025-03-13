Представитель Таджикистана Ахмад Саидмуродзода назначен замгенсека ШОС

21:06 15.03.2025

Представитель Таджикистана назначен замгенсека ШОС



До этого Саидмуродзода занимал должность директора департамента стран СНГ МИД Таджикистана и национального координатора страны по делам ШОС



ДУШАНБЕ, 15 мар - Sputnik. Национальный координатор Таджикистана по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода назначен заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.



Об этом говорится в сообщении Секретариата организации.



"Решением Совета министров иностранных дел ШОС Ахмад Саидмуродзода был назначен заместителем Генсека организации", - говорится в сообщении.



