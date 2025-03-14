Час расплаты. Событие недели на СВО. Суджа наша!

00:08 16.03.2025

Событие недели на СВО. Суджа наша!



Евгений Норин



СВО



Украинский плацдарм в Курской области стремительно набух в 2024 году. ВСУ удалось застать наших врасплох, за несколько дней захватить город Суджа и сформировать выступ на десятки километров периметра. Его грызли долго и мучительно. Мы очень долго шли к тому, что произошло за последнюю неделю. Все радикально изменилось, когда русские войска смогли пробиться к восточной дороге снабжения Суджи, а западную, главную, изолировали ударами дронов от Свердликово. После этого для командиров ВСУ наступил момент истины: бежать или строить в городе очередную "фортецию", которая будет ликвидирована в мешке и под русскими ФАБами. Зеленский очень хотел бы поторговаться и выменять кусок Курской области на какие-то территории, на которые претендует Украина. Однако быстро стало понятно, что солдаты ВСУ не захотели умирать.



Остатки группировки в мешке выходили ночами, чаще всего оставляя технику. Сами машины частично вывели раньше, частично они прямо на дорогах и сгорели. Бегство вышло быстрым, а оборона плацдарма не была ни долгой, ни бурной. Частично ее развалил дерзкий десант через трубу в самый центр города – это теперь на все обозримое будущее фишка ВС РФ. Прорыв в тыл противнику через трубу стал началом краха обороны ВСУ под Авдеевкой, теперь аналогичный маневр финализирует, быть может, последнее большое наступление текущего конфликта. Однако эти выпады все равно подводят черту под долгими усилиями русских войск – как под Авдеевкой главную роль все-таки сыграло длительное упорное давление на флангах, так и здесь к финальному успеху привели продолжительные по времени усилия.



