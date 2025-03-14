|Час расплаты. Событие недели на СВО. Суджа наша!
00:08 16.03.2025
Событие недели на СВО. Суджа наша!
Евгений Норин
СВО
Украинский плацдарм в Курской области стремительно набух в 2024 году. ВСУ удалось застать наших врасплох, за несколько дней захватить город Суджа и сформировать выступ на десятки километров периметра. Его грызли долго и мучительно. Мы очень долго шли к тому, что произошло за последнюю неделю. Все радикально изменилось, когда русские войска смогли пробиться к восточной дороге снабжения Суджи, а западную, главную, изолировали ударами дронов от Свердликово. После этого для командиров ВСУ наступил момент истины: бежать или строить в городе очередную "фортецию", которая будет ликвидирована в мешке и под русскими ФАБами. Зеленский очень хотел бы поторговаться и выменять кусок Курской области на какие-то территории, на которые претендует Украина. Однако быстро стало понятно, что солдаты ВСУ не захотели умирать.
Остатки группировки в мешке выходили ночами, чаще всего оставляя технику. Сами машины частично вывели раньше, частично они прямо на дорогах и сгорели. Бегство вышло быстрым, а оборона плацдарма не была ни долгой, ни бурной. Частично ее развалил дерзкий десант через трубу в самый центр города – это теперь на все обозримое будущее фишка ВС РФ. Прорыв в тыл противнику через трубу стал началом краха обороны ВСУ под Авдеевкой, теперь аналогичный маневр финализирует, быть может, последнее большое наступление текущего конфликта. Однако эти выпады все равно подводят черту под долгими усилиями русских войск – как под Авдеевкой главную роль все-таки сыграло длительное упорное давление на флангах, так и здесь к финальному успеху привели продолжительные по времени усилия.
Что в этой операции действительно впечатляет, так это аккуратность наступления на саму Суджу. Наши подразделения обложили плацдарм тщательно, продавили фланги, заставили противника не цепляться за каждую деревню, не драться за каждый дом, а откатываться самостоятельно, не превращая Суджу и поселки вокруг нее в труху и гору развалин. Удары по застройке были очень дозированными, и благодаря этому сотни людей в городе и окрестностях остались в живых.
Неприятеля удушили, не оставили ему шансов, и кульминацией всего плана стал, конечно, решительный удар через пресловутую трубу. В тыл украинского гарнизона смогли доставить полнокровный батальон, с которым противник в итоге ничего толком не смог сделать.
Это праздник, и это праздник, конечно, всеобщий. С самого начала курской эпопеи в нее включилась вся страна. В Курск поехали волонтеры, чтобы вывозить людей из-под огня и размещать беженцев – кто-то из тех, кто начинал еще до СВО в Донбассе, кто-то отряхнул свой старый рюкзак, видевший Мариуполь. И что отдельно трогало, среди них были дончане – грань между старой и новой Россией стерлась, будто ее никогда не было. Никто, конечно, не подгадывал, но в борьбе за курское приграничье участвовали и морпехи из Крыма, и подразделения бывшего ополчения ДНР. И вот то, чего так долго ждали, о чем так долго тревожились, состоялось. Противник бежит.
Бежит, кстати, с серьезными потерями. На видео и фото за время боев в Курской области попало около 400 единиц уничтоженной бронетехники незалежной. Модернизированные советские танки, "Хаймарсы", пресловутые "Абрамсы" и "Челленджеры", непосредственно украинские "Козаки", всяческая европейская экзотика. Курская дуга стала могилой огромного зоопарка. С небронированной техникой, артиллерией и вспомогательными машинами счет битого железа идет, видимо, на тысячи единиц. Продуктивность, которой позавидовали бы генералы Второй мировой – угрохать 400 боевых машин за поражение в битве за маленький райцентр.
В последние недели фанаты Украины неустанно плакали: как же так, на горизонте мир, нужно продолжать воевать с Россией! Ну что ж, отлично повоевали.
"Пятерочка" закрыта. Но в очереди на выход выстроились толпы ВСУшников, которым придется расплачиваться за "выгодные" позиции Зеленского на переговорах.
Ранее, 14 марта, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к масштабному наступлению на Сумскую область.